Sociedad

“La visita ya empezó”: Córdoba se prepara para recibir al papa León con una misa multitudinaria

Más de 10.000 voluntarios participan de los preparativos para la celebración en FADEA, el mismo predio donde Juan Pablo II ofició una misa hace 39 años

El papa León encabezará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones en Córdoba el 10 de noviembre
Guardar

El papa León celebrará una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), en Córdoba, el próximo 10 de noviembre. La visita incluirá una vigilia, actividades musicales y un recorrido en Papamóvil entre fieles llegados desde distintos puntos del país. La celebración devolverá al lugar una imagen que no se repetía desde la visita de Juan Pablo II, hace 39 años.

Para la Iglesia local, los preparativos ya alteraron el ritmo cotidiano mucho antes de la llegada del Papa. Munir Bracco, vocero del Arzobispado de Córdoba, describió ese clima durante una entrevista con Infobae Al Amanecer: “Para nosotros la visita ya está, ya empezó, ya estamos con el Papa”.

PUBLICIDAD

Detrás de la convocatoria hay meses de trabajo y una cuenta regresiva que, según relató el sacerdote, se vive entre entusiasmo y ansiedad por los detalles que todavía deben ajustarse. La agenda reunirá una ceremonia religiosa de gran escala, una vigilia abierta al público y un dispositivo de recepción pensado para una afluencia masiva de fieles.

El campo de FADEA vuelve a recibir una celebración papal tras la visita de Juan Pablo II en 1987 EFE/EPA/FABIO FRUSTACI
El campo de FADEA vuelve a recibir una celebración papal tras la visita de Juan Pablo II en 1987 EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

FADEA volverá a ser escenario de una misa papal 39 años después

El acto central será la misa que el papa León celebrará en el predio de FADEA, un lugar cargado de memoria para el catolicismo cordobés por la visita de Juan Pablo II. La elección del campo enlaza la nueva jornada con aquella celebración de hace casi cuatro décadas y vuelve a situar a Córdoba en el centro de una convocatoria religiosa nacional.

PUBLICIDAD

El itinerario previsto indica que el pontífice llegará primero al aeropuerto y desde allí se dirigirá a FADEA. Ya dentro del predio, recorrerá el lugar en Papamóvil antes de dirigirse al espacio de la celebración, un momento que permitirá el contacto con quienes se acerquen desde temprano.

Bracco ubicó la misa como el núcleo de la jornada y anticipó que reunirá a fieles cordobeses y visitantes de distintas provincias. “El momento central va a ser” la celebración religiosa en ese campo, señaló el vocero al referirse a una ceremonia que concentrará la mayor parte de la expectativa.

Las puertas del predio abrirán a las 18.00 para ordenar el ingreso del público y facilitar la ubicación antes de las actividades de la noche. Desde la organización recomendaron llegar con antelación, en un operativo que deberá acomodar a una multitud durante varias horas.

La espera comenzará con música, artistas y momentos de oración

Antes de la misa, el campo de FADEA será sede de una vigilia con música, artistas populares, propuestas religiosas y espacios de oración. La programación busca acompañar la espera y sostener la participación de quienes ingresen al predio en la tarde previa a la llegada del Papa.

El sacerdote explicó que esa secuencia fue diseñada como una preparación colectiva para la celebración principal. “Todo para ir preparando la mañana siguiente”, dijo Bracco sobre las actividades que se desplegarán durante la vigilia.

La organización abrirá las puertas del predio a las 18.00 para ordenar el ingreso del público REUTERS/Vincenzo Livieri
La organización abrirá las puertas del predio a las 18.00 para ordenar el ingreso del público REUTERS/Vincenzo Livieri

Según el cronograma anticipado, el papa León arribará a FADEA antes de las 10.00. Luego del recorrido en Papamóvil, avanzará hacia la misa frente a los asistentes, en una mañana que recuperará el antecedente de la ceremonia oficiada allí por Juan Pablo II.

Ese recuerdo ya empezó a aparecer entre quienes vivieron la visita anterior. Bracco contó que recibió imágenes de aquella jornada y que algunas personas lograron reconocerse entre la multitud registrada en fotografías guardadas durante décadas.

“Hay gente que ya tiene más de cincuenta años” y recuerda aquel encuentro, relató el vocero. La memoria de esa misa, añadió, vuelve a circular ahora entre familias y fieles que preparan su asistencia a la nueva visita papal.

Más de 10.000 voluntarios preparan la llegada del pontífice

La dimensión del operativo se refleja en el número de colaboradores convocados por el Arzobispado: más de 10.000 voluntarios participan de los preparativos. Las tareas abarcan distintos frentes de la recepción y reúnen a personas de edades, profesiones y procedencias diversas.

“Somos más de diez mil”, sostuvo Bracco al describir una red que incluye a jóvenes, médicos, diseñadores gráficos, abogados, contadores, amas de casa y referentes de instituciones. El esquema también incorpora a integrantes del sector político y de organizaciones sociales.

Todos, indicó el vocero, trabajan de manera gratuita y ad honorem en las tareas vinculadas con la llegada del Papa. La organización articula así recursos humanos para el ingreso, la vigilia y la celebración religiosa, mientras se terminan de definir los aspectos operativos de la jornada.

Bracco consideró que la convocatoria también acercó a personas que antes mantenían una relación más distante con la Iglesia. En ese movimiento, la visita reactivó recuerdos personales de 1987 y generó una participación que atraviesa espacios sociales e institucionales distintos.

Más de 10.000 colaboradores trabajan de forma gratuita en las distintas tareas de recepción y logística REUTERS/Remo Casilli/File Photo
Más de 10.000 colaboradores trabajan de forma gratuita en las distintas tareas de recepción y logística REUTERS/Remo Casilli/File Photo

La expectativa por un mensaje de esperanza se cruza con la situación social

Para el Arzobispado, la llegada del pontífice tendrá un sentido pastoral que excede el programa de actividades. Bracco vinculó esa expectativa con la primera encíclica del Papa, Magnífica humanidad, y con el conocimiento que, según señaló, tiene de Latinoamérica y de la realidad regional.

El vocero aclaró que no conoce las palabras que pronunciará León durante su paso por la Argentina, aunque anticipó la expectativa de la Iglesia local. “El Papa viene con un mensaje de esperanza”, afirmó al referirse a una visita que se producirá en medio de dificultades sociales y tensiones políticas.

Bracco describió un país en el que muchas personas trabajan para subsistir, al tiempo que destacó expresiones de religiosidad y solidaridad. En ese marco, planteó que las palabras del pontífice podrían ofrecer aliento y ayudar a poner en diálogo a sectores que hoy mantienen diferencias marcadas.

La coordinación entre el Estado nacional, los gobiernos provincial y municipal y la Iglesia fue mencionada por el sacerdote como una señal de esa posibilidad. “Recibir al Papa supone ciertamente que nos sentemos en la misma mesa todas las partes”, expresó Bracco.

Para el vocero, ese encuentro entre instituciones podría prolongarse más allá de la visita. Al hablar de las diferencias políticas e ideológicas, sostuvo que no deberían convertir al otro en “un rival a destruir”.

Como horizonte, Bracco recuperó una frase atribuida al papa Francisco: “Nos salvamos todos juntos o nos hundimos todos, tiremos para el mismo lado”. La misa en FADEA quedará así como el punto central de una agenda que empezará la noche anterior y reunirá oración, memoria y una movilización de alcance provincial y nacional.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Papa FranciscoVisita PapalCórdobaMisa MultitudinariaInfobae en VivoInfobae Al Amanecer

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No fueron 50, fueron 200 los atacantes”: hablaron dos mujeres trans agredidas en los bosques de Palermo

Valen y Lana, víctimas de la salvaje golpiza, brindaron una entrevista con el influencer Martín Cirio y contaron detalles de lo que pasó la madrugada del domingo

“No fueron 50, fueron 200 los atacantes”: hablaron dos mujeres trans agredidas en los bosques de Palermo

Lluvias y tormentas en el AMBA: cuándo llegan y qué anticipa el pronóstico para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó gran presencia del sol para esta jornada. Además, rigen alertas amarillas por tormentas y lluvias en el sur y centro del país

Lluvias y tormentas en el AMBA: cuándo llegan y qué anticipa el pronóstico para el fin de semana

Cómo es la agenda de la visita del papa León XIV a la Argentina, día por día

La visita del pontífice forma parte de una gira por América del Sur que también incluye Uruguay y Perú. El cronograma incluye celebraciones religiosas, reuniones con autoridades y actividades pastorales en distintas ciudades del país

Cómo es la agenda de la visita del papa León XIV a la Argentina, día por día

Día de las Personas Cuidadoras: alertan que la demanda en Argentina crecerá a un ritmo difícil de sostener para las familias

El 10% de los adultos mayores del país requiere asistencia para actividades cotidianas, y esa proporción crece con la edad. Las familias absorben la mayor parte de esa carga, casi siempre sin preparación ni recursos suficientes

Día de las Personas Cuidadoras: alertan que la demanda en Argentina crecerá a un ritmo difícil de sostener para las familias

El costo de llegar a una entrevista de trabajo, la barrera invisible para acceder al primer empleo

Cuando la oportunidad existe pero el boleto no alcanza. “Ayudalos a llegar” es la campaña de la Fundación Empujar que busca que ningún joven pierda una entrevista por no poder cubrir el precio del transporte

El costo de llegar a una entrevista de trabajo, la barrera invisible para acceder al primer empleo

DEPORTES

Gimnasia La Plata recibe a Belgrano por la última fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Gimnasia La Plata recibe a Belgrano por la última fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

El extremo antes y después de los campeones del Mr. Olympia: el precio que pagó la “generación dorada” para construir sus impactantes cuerpos

De ser una estrella del fútbol a montar un imperio de USD 12.000 millones: “Algunos jugadores prefieren la PlayStation, yo elegí aprender”

Challenger Villa María: La Serna, Zárate y Kicker avanzaron a los cuartos de final

TELESHOW

El emotivo recuerdo de Marcelo Tinelli a Daniel Bifulco de Los Jaimitos: “Era una persona hermosa”

El emotivo recuerdo de Marcelo Tinelli a Daniel Bifulco de Los Jaimitos: “Era una persona hermosa”

En el día en que cumpliría 58 años, la frase de Ricardo Fort sobre su final que aún estremece: “Siempre pensé que me iba a morir joven”

Mario Pergolini recordó su encuentro con Keith Richards: “Fue una desilusión”

Marta Fort sorprendió al contar que Madonna quiso conquistar a Ricardo Fort: “Era muy gay para ella”

Ronnie Wood visitó a Mario Pergolini: “Extrañé Argentina y es genial estar de regreso”

INFOBAE AMÉRICA

“Me enteré por la tele”: el relato de la madre de un militar muerto en un curso de buceo en Uruguay

“Me enteré por la tele”: el relato de la madre de un militar muerto en un curso de buceo en Uruguay

Madonna, cantante estadounidense: “El rechazo es el mayor afrodisíaco”

De Venezuela a Estados Unidos, Erika de la Vega convirtió 7 años de podcast en su nuevo libro: “El sueño americano lo terminé encontrando dentro de mí”

Israel en las elecciones de Estados Unidos

¿El sistema nervioso nació en el intestino? Una teoría cuestiona el origen del cerebro