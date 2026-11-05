“La visita ya empezó”: Córdoba se prepara para recibir al papa León con una misa multitudinaria

El papa León encabezará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones en Córdoba el 10 de noviembre

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El papa León celebrará una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), en Córdoba, el próximo 10 de noviembre. La visita incluirá una vigilia, actividades musicales y un recorrido en Papamóvil entre fieles llegados desde distintos puntos del país. La celebración devolverá al lugar una imagen que no se repetía desde la visita de Juan Pablo II, hace 39 años.

Para la Iglesia local, los preparativos ya alteraron el ritmo cotidiano mucho antes de la llegada del Papa. Munir Bracco, vocero del Arzobispado de Córdoba, describió ese clima durante una entrevista con Infobae Al Amanecer: “Para nosotros la visita ya está, ya empezó, ya estamos con el Papa”.

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Detrás de la convocatoria hay meses de trabajo y una cuenta regresiva que, según relató el sacerdote, se vive entre entusiasmo y ansiedad por los detalles que todavía deben ajustarse. La agenda reunirá una ceremonia religiosa de gran escala, una vigilia abierta al público y un dispositivo de recepción pensado para una afluencia masiva de fieles.

El campo de FADEA vuelve a recibir una celebración papal tras la visita de Juan Pablo II en 1987 EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

FADEA volverá a ser escenario de una misa papal 39 años después

El acto central será la misa que el papa León celebrará en el predio de FADEA, un lugar cargado de memoria para el catolicismo cordobés por la visita de Juan Pablo II. La elección del campo enlaza la nueva jornada con aquella celebración de hace casi cuatro décadas y vuelve a situar a Córdoba en el centro de una convocatoria religiosa nacional.

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El itinerario previsto indica que el pontífice llegará primero al aeropuerto y desde allí se dirigirá a FADEA. Ya dentro del predio, recorrerá el lugar en Papamóvil antes de dirigirse al espacio de la celebración, un momento que permitirá el contacto con quienes se acerquen desde temprano.

Bracco ubicó la misa como el núcleo de la jornada y anticipó que reunirá a fieles cordobeses y visitantes de distintas provincias. “El momento central va a ser” la celebración religiosa en ese campo, señaló el vocero al referirse a una ceremonia que concentrará la mayor parte de la expectativa.

Las puertas del predio abrirán a las 18.00 para ordenar el ingreso del público y facilitar la ubicación antes de las actividades de la noche. Desde la organización recomendaron llegar con antelación, en un operativo que deberá acomodar a una multitud durante varias horas.

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La espera comenzará con música, artistas y momentos de oración

Antes de la misa, el campo de FADEA será sede de una vigilia con música, artistas populares, propuestas religiosas y espacios de oración. La programación busca acompañar la espera y sostener la participación de quienes ingresen al predio en la tarde previa a la llegada del Papa.

El sacerdote explicó que esa secuencia fue diseñada como una preparación colectiva para la celebración principal. “Todo para ir preparando la mañana siguiente”, dijo Bracco sobre las actividades que se desplegarán durante la vigilia.

La organización abrirá las puertas del predio a las 18.00 para ordenar el ingreso del público REUTERS/Vincenzo Livieri

Según el cronograma anticipado, el papa León arribará a FADEA antes de las 10.00. Luego del recorrido en Papamóvil, avanzará hacia la misa frente a los asistentes, en una mañana que recuperará el antecedente de la ceremonia oficiada allí por Juan Pablo II.

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Ese recuerdo ya empezó a aparecer entre quienes vivieron la visita anterior. Bracco contó que recibió imágenes de aquella jornada y que algunas personas lograron reconocerse entre la multitud registrada en fotografías guardadas durante décadas.

“Hay gente que ya tiene más de cincuenta años” y recuerda aquel encuentro, relató el vocero. La memoria de esa misa, añadió, vuelve a circular ahora entre familias y fieles que preparan su asistencia a la nueva visita papal.

Más de 10.000 voluntarios preparan la llegada del pontífice

La dimensión del operativo se refleja en el número de colaboradores convocados por el Arzobispado: más de 10.000 voluntarios participan de los preparativos. Las tareas abarcan distintos frentes de la recepción y reúnen a personas de edades, profesiones y procedencias diversas.

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“Somos más de diez mil”, sostuvo Bracco al describir una red que incluye a jóvenes, médicos, diseñadores gráficos, abogados, contadores, amas de casa y referentes de instituciones. El esquema también incorpora a integrantes del sector político y de organizaciones sociales.

Todos, indicó el vocero, trabajan de manera gratuita y ad honorem en las tareas vinculadas con la llegada del Papa. La organización articula así recursos humanos para el ingreso, la vigilia y la celebración religiosa, mientras se terminan de definir los aspectos operativos de la jornada.

Bracco consideró que la convocatoria también acercó a personas que antes mantenían una relación más distante con la Iglesia. En ese movimiento, la visita reactivó recuerdos personales de 1987 y generó una participación que atraviesa espacios sociales e institucionales distintos.

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Más de 10.000 colaboradores trabajan de forma gratuita en las distintas tareas de recepción y logística REUTERS/Remo Casilli/File Photo

La expectativa por un mensaje de esperanza se cruza con la situación social

Para el Arzobispado, la llegada del pontífice tendrá un sentido pastoral que excede el programa de actividades. Bracco vinculó esa expectativa con la primera encíclica del Papa, Magnífica humanidad, y con el conocimiento que, según señaló, tiene de Latinoamérica y de la realidad regional.

El vocero aclaró que no conoce las palabras que pronunciará León durante su paso por la Argentina, aunque anticipó la expectativa de la Iglesia local. “El Papa viene con un mensaje de esperanza”, afirmó al referirse a una visita que se producirá en medio de dificultades sociales y tensiones políticas.

Bracco describió un país en el que muchas personas trabajan para subsistir, al tiempo que destacó expresiones de religiosidad y solidaridad. En ese marco, planteó que las palabras del pontífice podrían ofrecer aliento y ayudar a poner en diálogo a sectores que hoy mantienen diferencias marcadas.

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La coordinación entre el Estado nacional, los gobiernos provincial y municipal y la Iglesia fue mencionada por el sacerdote como una señal de esa posibilidad. “Recibir al Papa supone ciertamente que nos sentemos en la misma mesa todas las partes”, expresó Bracco.

Para el vocero, ese encuentro entre instituciones podría prolongarse más allá de la visita. Al hablar de las diferencias políticas e ideológicas, sostuvo que no deberían convertir al otro en “un rival a destruir”.

Como horizonte, Bracco recuperó una frase atribuida al papa Francisco: “Nos salvamos todos juntos o nos hundimos todos, tiremos para el mismo lado”. La misa en FADEA quedará así como el punto central de una agenda que empezará la noche anterior y reunirá oración, memoria y una movilización de alcance provincial y nacional.

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