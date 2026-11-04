Crimen y Justicia

El juicio por Loan se reanuda con foco en los rastros de olor del niño en los vehículos de Pérez y Caillava

Para este miércoles hay nueve testigos citados a declarar, entre ellos integrantes del equipo de la Policía de Salta que intervino en la pericia odorológica sobre los vehículos de los imputados. Será la única audiencia de esta semana

Juicio por Loan Peña - Portada
El juicio por Loan Peña tendrá una sola audiencia esta semana, con nueve testigos citados
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El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanudará este miércoles con la declaración de nueve testigos. Uno de los focos de la jornada estará puesto en la pericia odorológica que detectó rastros de olor del niño en los vehículos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los 17 acusados en la causa.

Entre los citados estará la subcomisaria Marilú Vásquez, licenciada en Criminalística y jefa de la División de Investigación Canina de la Policía de Salta. La especialista integró el equipo que intervino en los estudios realizados sobre la Ford Ranger y el Ford Ka de la pareja.

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También declararán dos integrantes de esa división: el suboficial principal Guillermo Armata, guía del can “Kala”, y el suboficial principal Víctor Parrón, adiestrador de “Dina”. Ambos perros participaron de las pruebas de comparación de olores realizadas durante la investigación.

Peritos del caso Loan
A la izquierda de la imagen, Guillermo Armata y el can “Kala”; y a su lado, Víctor Parrón y “Dina” (Gobierno de Salta)

La audiencia retomará una discusión que ya tuvo lugar en el debate oral, cuando declaró Mario Rolando Rosillo, médico veterinario y responsable del equipo de odorología forense del Ministerio de Seguridad de Corrientes.

El perito ratificó que las pruebas realizadas sobre los asientos traseros de ambos rodados arrojaron resultados positivos respecto de las muestras de referencia de Loan.

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Ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, Rosillo explicó que en el Ford Ka marcaron “Kala” y “Dina”. Sobre la camioneta Ford Ranger, sostuvo que “Kala” y otro can, “Arandú”, identificaron el olor buscado, mientras que “Dina” hizo una marcación que el experto consideró un falso positivo.

En cambio, las muestras recogidas en el Volkswagen Voyage de Daniel Ramírez y Mónica Millapi no tuvieron resultados concluyentes.

Pericia Luminol caso Loan
La camioneta de María Victoria Caillava y Carlos Pérez al momento de las pericias

La pericia se llevó adelante pocos días después de la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, de la localidad correntina de 9 de Julio. Los vehículos estaban secuestrados en la comisaría local.

Durante su testimonio, Rosillo describió que se colocaron gasas en distintos sectores de los asientos traseros para captar posibles rastros de olor. Luego, esas muestras se cotejaron con otras obtenidas de prendas que pertenecían al niño.

Vásquez tuvo intervención en esa etapa. Según relató Rosillo ante los jueces, la especialista salteña se encargó de extraer las muestras de referencia a partir de la ropa de Loan. El método consiste en colocar gasas dentro de las prendas durante varias horas, con el objetivo de que absorban las células y compuestos que pueden ser identificados por los perros entrenados.

Peritos del caso Loan
Marilú Vásquez, licenciada en Criminalística y jefa de la División de Investigación Canina de la Policía de Salta (Gobierno de Salta)

El veterinario también había señalado que la tarea se hizo bajo un sistema de doble ciego, una modalidad que busca evitar que los guías conozcan qué muestra corresponde al olor que deben identificar los animales. En su declaración, añadió que el análisis se concentró en los asientos traseros por una decisión técnica basada en experiencias previas en casos de personas desaparecidas.

Además de Vásquez, Armata y Parrón, este miércoles brindarán testimonio la sargento de la Policía de Salta Verónica Reyes; la licenciada en Criminalística de la fiscalía Tamara Muniagurria; y el suboficial de la Policía Federal Argentina (PFA) Sergio Montenegro.

También están convocados Emiliano Nicolás Miño, subinspector del Departamento Antisecuestro Norte de la PFA y responsable del allanamiento en la casa de Catalina Peña, abuela de Loan; Hernán Paul Alfonzo, subinspector de esa fuerza; y Fernando Lobo, subinspector de la División Unidad Búsqueda de Evidencias de la PFA.

Será la única audiencia de la semana. El debate no tendrá actividad el jueves por una cuestión de agenda del tribunal.

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