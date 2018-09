Aun así, cree importante evocar esta hazaña del Pulqui: "Mi idea es recordar qué otras cosas podemos ver y hacer en vez de sólo llorar por el golpe de mercado. Retomar un proyecto nacional que a esta altura de la globalización no puede sino ser regional. De otro modo no llegaremos a ser una de las caras del poliedro del que habla Francisco, cuando dice que para que la globalización no implique uniformización o hegemonía de un solo país o grupo de países, sino que sea un mundo multipolar y multilateral, no hay que concebirla como una esfera totalmente lisa, sino como un cuerpo geométrico de muchas caras".