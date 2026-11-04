La visita de León XIV y su encuentro interreligioso en Buenos Aires: “Que nos hable de paz, humildad, fraternidad”

El sacerdote Carlos White coordina la organización de la jornada ecuménica e interreligiosa en Buenos Aires

Guardar

En el marco de la visita apostólica de León XIV a Sudamérica, Argentina será el segundo país que visitará el Papa, después de Uruguay y antes del Perú, su patria adoptiva. Del 8 al 11 de noviembre será tierra argentina la que lo reciba con una nutrida agenda pública, multitudinaria y también otra más acotada que, como en todos los viajes papales, reserva una franja temporal para encuentros privados que seguramente conoceremos con “tiempos vaticanos”.

La agenda que encuadra el paso de León en Buenos Aires señala que el lunes 9 de noviembre a las 17.30 horas será el Palacio San Martín la sede del encuentro de los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas con el Santo Padre León. Y es el padre Carlos White, responsable de la Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso del Arzobispado de Buenos Aires y secretario de la Comisión de Ecumenismo de la Conferencia Episcopal Argentina, quien está a cargo de la organización de este momento revestido de tanto respeto, inclusión y espiritualidad.

PUBLICIDAD

Para concordar en algunas categorías, el padre White habla de qué es una oración interreligiosa y en qué se distingue de una ecuménica: “Lo ecuménico es un encuentro entre cristianos, es decir, entre miembros de distintas iglesias cristianas. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana —a la cual pertenezco yo y soy sacerdote—, después están las iglesias ortodoxas de Oriente y también las iglesias protestantes y evangélicas fruto de la reforma de Martín Lutero. Cuando nos encontramos estas distintas fracciones de iglesias cristianas se denomina encuentro ecuménico En cambio, cuando es con otras religiones por ejemplo, cristianismo con el islam, con el judaísmo, con religiones orientales como el budismo, etc., ahí se llama encuentro interreligioso. En el caso del encuentro que va a haber con el Papa León, no se trata de un momento de oración sino que él va a decir unas palabras, no a modo de oración sino a modo de mensaje”.

-Los Papas en sus visitas a los distintos países siempre se aseguran un momento compartido de oración interreligiosa con los líderes religiosos locales que tienen representación ante los estados nacionales. ¿Quiénes son en esta oportunidad aquí en Argentina y a qué credos representan?

PUBLICIDAD

-Va a haber una representación muy variada de credos. Por supuesto, el número más grande son judíos, musulmanes, también va a haber credos más minoritarios, por ejemplo, la comunidad sikh de la India o budistas de Japón que están acá en Buenos Aires. También va a haber religiones de los pueblos afrodescendientes, y pueblos originarios que tienen una cosmovisión distinta, muy particular. También van a estar presentes las distintas iglesias cristianas ortodoxas, evangélicas, protestantes. Va a ser un encuentro con todo el espectro ecuménico e interreligioso.

El padre Carlos White junto al imán Marwan Gill, el arzobispo ortodoxo griego Monseñor Iosif Bosch y el rabino Isaac Sacca

-¿Qué espíritu anima este encuentro y quienes harán uso de la palabra?

-Va a hablar primero monseñor Macín, que es el presidente de la Comisión Episcopal para el Diálogo Ecuménico e Interreligioso y obispo de Reconquista, y después el Papa León, eso va a ser el centro del encuentro. Al final, a modo más espiritual, se va a hacer un minuto de silencio porque cuando hay tantas religiones distintas es muy difícil coincidir en las formas de la oración. Se hace un minuto de silencio pidiendo por la paz. Aquí el tema principal es la paz, las religiones se encuentran para colaborar por la paz en el mundo.

PUBLICIDAD

Es importante destacar que no va a haber intervenciones más allá de las de León y el obispo Macín, “eso es un pedido muy marcado por la Santa Sede; el acto va a tener la centralidad en el mensaje del Papa”, aclaró el padre White.

-¿Qué símbolos, signos y músicas podremos distinguir el 9 de noviembre en el palacio San Martín?

-En el encuentro del palacio San Martín no va a haber ningún símbolo, va a ser un espacio neutro, es un salón grande donde habrá simplemente carteles con el logo de la visita del Papa, un banner, solamente una vela en un candelabro y será una sola porque cuando hay un encuentro interreligioso si uno pone el signo de uno tiene que poner el signo de todos. Será un espacio neutro.

PUBLICIDAD

Una imagen de una oración interreligiosa por la paz en la Basílica de San Francisco, en la ciudad de Buenos Aires

Las religiones como constructoras de puentes de paz

“Me parece oportuno insistir en que este tipo de encuentros así, tan diverso en religiones, en Iglesias, tiene como finalidad subrayar la responsabilidad que en el mundo de hoy tienen las religiones como constructoras de puentes para que las personas y los pueblos se encuentren, y construir la paz”, se explaya el padre Carlos.

En el mismo sentido, describe a nuestro mundo en conflicto delineando el rol mediador de las religiones entre pueblos y fracciones: “Es necesario subrayar nuestra responsabilidad frente a la paz en el mundo, el respeto y una mirada trascendente del ser humano. No solamente ante la violencia sino también ideologías ausentes de Dios, materialistas, o la misma tecnología que muchas veces corre el riesgo de deshumanizar como lo escribe el Papa en la última encíclica, toca a las religiones ser testigos de la humanidad, de la riqueza y del valor de la humanidad, y promover eso. Creo que este encuentro tiene como finalidad ese mensaje y seguramente va a ser para la Argentina y desde aquí para todo el mundo”.

PUBLICIDAD

-¿Qué expectativas personales tiene sobre este encuentro con el papa León XIV?

-León es una autoridad religiosa porque yo me doy cuenta de que todos los líderes, de todas las religiones y de todas las iglesias esperan con mucho gusto el encuentro con León, es decir, reconocen en él una autoridad religiosa más allá de no pertenecer todos a la iglesia católica. Entonces yo espero de él algo de lo que he visto en este tiempo: una palabra humilde, esperanzadora, al mismo tiempo recta, no débil sobre la paz en el mundo. Él tiene la expresión “la paz desarmada y desarmante” en contra de todas las lógicas armamentistas y violentas que hay en el mundo; impulsa generar ese espíritu de fraternidad que todos deseamos. Lo que yo noto es que él logra captar la atención de todos, todos lo valoran, entonces que eso se transforme en un mensaje de mayor fraternidad entre nosotros. Él tiene lindas palabras cuando habla de estos temas, así que espero que se pueda generar un mensaje de más humildad y fraternidad entre nosotros para comprometernos por la paz.

PUBLICIDAD