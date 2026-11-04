Crimen y Justicia

Un hombre intentó matar a su vecino en Santa Fe y fue condenado a seis años de prisión

La Justicia responsabilizó a Miguel Oscar Hernández por las heridas de bala que sufrió otro residente del mismo barrio de la localidad de Venado Tuerto. Ambos tenían diferencias de larga data

La jueza Paula Borello condenó a Miguel Oscar Hernández a seis años de prisión por el intento de homicidio de un vecino en Venado Tuerto.
La jueza Paula Borello condenó a Miguel Oscar Hernández a seis años de prisión por el intento de homicidio de un vecino en Venado Tuerto.
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Una jueza de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, condenó a Miguel Oscar Hernández, de 45 años, a seis años de prisión por el intento de homicidio de un vecino con un arma de fuego. La decisión fue tomada por la magistrada Paula Borello tras un juicio oral y público realizado en los tribunales de la ciudad santafesina.

El ataque ocurrió durante la madrugada del 3 de diciembre de 2020, en el marco de un conflicto interpersonal entre ambos hombres, según sostuvo la acusación. La víctima recibió cuatro disparos, tres de ellos en la cabeza y uno en el abdomen, y permaneció internada en terapia intensiva.

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La víctima estaba en las cercanías de su vivienda, situada en Salvadores al 100, cuando advirtió que una persona encapuchada caminaba hacia él.

Según relató Raposo, el vecino fue apuntado con un arma de fuego a corta distancia. Cuando el atacante se acercó, pudo reconocer a Hernández. El fiscal señaló que el acusado accionó el gatillo, aunque en esa primera oportunidad no se produjo ningún disparo.

Luego, se inició un forcejeo entre los dos hombres. Durante ese enfrentamiento, Hernández efectuó varios tiros contra su vecino, de acuerdo con la acusación que fue aceptada en la sentencia.

El fiscal Iván Raposo, quien llevó adelante la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate, afirmó que la resolución judicial validó la reconstrucción de los hechos presentada durante el proceso.

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De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, la sentencia impuesta a Hernández fue por el delito de tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego, en calidad de autor.

La investigación estableció que Hernández y el hombre herido vivían en el mismo barrio y mantenían diferencias previas. Para la Fiscalía, ese conflicto fue el antecedente inmediato del ataque registrado en la vía pública.

La justicia santafesina sentenció al acusado bajo la figura de tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego en calidad de autor
La justicia santafesina sentenció al acusado bajo la figura de tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego en calidad de autor

El fiscal expuso que la víctima “logró sobrevivir gracias a que le brindaron oportuna y efectiva atención médica”. La internación se extendió por casi dos semanas en el área de cuidados intensivos, a raíz de las lesiones ocasionadas por los disparos.

Raposo remarcó que, frente al conflicto previo entre las partes, Hernández eligió una reacción violenta. “En vez de dirimir sus diferencias por una vía legal, el condenado abordó a su vecino de manera violenta, desproporcionada y absolutamente injustificada”, manifestó.

Durante la investigación y el juicio, Hernández transitó el proceso en libertad. Tras conocer el veredicto, el fiscal solicitó que se dictara su prisión preventiva, pero Borello rechazó el requerimiento. La decisión implica que el condenado no quedó detenido de forma inmediata después de la audiencia.

Cumplió una pena por homicidio y lo condenaron por amenazar a su pareja

Hace dos semanas, una jueza de Caviahue, provincia de Neuquén, declaró culpable a un hombre por amenazas simples contra su pareja, luego de considerar que una frase pronunciada durante una discusión tenía capacidad concreta para intimidar a la víctima. Además, el acusado ya contaba con una condena previa por homicidio.

El hecho ocurrió a principios de noviembre de 2025 en la vivienda que ambos compartían. En medio de una discusión, el acusado le dijo a la mujer: “Te tengo entre ceja y ceja. Como lo saqué con los pies para adelante al otro, lo voy a hacer con vos”.

A partir de esto, la fiscal Laura Pizzipaulo y el asistente letrado Guillermo Rodríguez plantearon que las palabras debían evaluarse dentro del vínculo de pareja y de un contexto en el que la mujer había atravesado episodios de control y violencia.

Según la información obtenida por LMNeuquén, también señalaron que el acusado había recibido una condena previa por homicidio, pena que ya había cumplido. Además, indicaron que la víctima conocía ese antecedente, por lo que ese dato permitía comprender el temor que le provocó la expresión.

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