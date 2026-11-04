Panamá presenta sus 25 convocados para enfrentar a Curazao en la Liga de Naciones

Thomas Christiansen convocó a 25 futbolistas para los encuentros que Panamá disputará ante Curazao por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Tomada de Fepafut

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La selección mayor de fútbol de Panamá anunció una convocatoria de 25 jugadores para enfrentar a Curazao en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

El entrenador Thomas Christiansen buscará asegurar la clasificación a la Copa Oro 2027 y avanzar a la fase final del certamen, que se disputará en marzo.

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Para afrontar estos compromisos, Christiansen convocó a tres porteros: Orlando Mosquera, Marcos De León y Eddie Roberts. La defensa estará integrada por César Blackman, Jorge Gutiérrez, Andrés Andrade, Amir Murillo, Omar Valencia, Martín Krug, José Córdoba y Jiovany Ramos, una combinación de futbolistas que militan en diferentes ligas internacionales.

En el mediocampo figuran Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez y Víctor Griffith, junto con Daivis Murillo, Azarías Londoño, Manuel Morán, Giovany Herbert y Yoel Bárcenas. Para el ataque fueron seleccionados Ismael Díaz, José Fajardo, Josué Vergara y Kadir Barría, quienes completan la nómina.

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Kadir Barría regresa a la convocatoria de Panamá tras quedar fuera del Mundial 2026 y de la gira asiática, decisiones de Thomas Christiansen que generaron cuestionamientos entre aficionados y periodistas deportivos panameños. REUTERS/Aris Martinez

La principal novedad es la incorporación de Kadir Barría, quien había quedado fuera de la convocatoria de Christiansen para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, así como de la gira asiática. Su ausencia generó malestar entre parte de la afición y la prensa deportiva panameña, que cuestionaron la decisión del entrenador.

De los 25 convocados, solamente Marcos De León, del Sporting San Miguelito, y Daivis Murillo, del Plaza Amador, pertenecen a clubes de la Liga Panameña de Fútbol. Los otros 23 desarrollan sus carreras en el extranjero, incluidos equipos de Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia.

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La concentración comenzará el sábado 7 de noviembre en un hotel de Ciudad de Panamá, inicialmente con los jugadores del campeonato local. Los entrenamientos arrancarán el domingo 8 en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes, mientras los legionarios se incorporarán después de cumplir sus compromisos con sus respectivos clubes.

La delegación tiene previsto viajar a Curazao el miércoles 11 de noviembre, un día antes del primer encuentro. Panamá buscará aprovechar la definición como local, aunque el resultado global determinará qué selección continúa en competencia, con aplicación de la regla del gol visitante si existe igualdad.

La selección de Panamá buscará avanzar al Final Four del torneo regional y asegurar su clasificación directa a la Copa Oro 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer encuentro se jugará el jueves 12 de noviembre, a las 7:00 p. m., hora panameña, en el estadio Ergilio Hato, ubicado en Willemstad, Curazao. La vuelta está programada para el domingo 15, a las 6:00 p. m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

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La eliminatoria corresponde a la quinta edición de la Liga de Naciones de Concacaf, una competencia que reúne a selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Los cuatro ganadores de cuartos de final avanzarán al Final Four y obtendrán automáticamente su boleto a la Copa Oro, mientras los perdedores deberán disputar una fase preliminar.

Panamá llegó directamente a esta instancia por ocupar el cuarto lugar del ranking de Concacaf utilizado para establecer los emparejamientos. México, Estados Unidos y Canadá también recibieron clasificación automática, mientras Curazao obtuvo su boleto al terminar como el mejor ganador de grupo de la Liga A.

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El conjunto caribeño completó una fase de grupos invicta, con victorias sobre Costa Rica, Nicaragua y Trinidad y Tobago. Entre sus resultados destacó el triunfo por 4-3 frente a los costarricenses, conseguido después de remontar el marcador. Su desempeño le permitió encabezar el Grupo A y convertirse en rival de los panameños.

Curazao llegó a los cuartos de final después de terminar invicto en la fase de grupos, con victorias sobre Costa Rica, Nicaragua y Trinidad y Tobago. (AP Foto/Eric Smith)

Curazao también anunció una convocatoria de 23 futbolistas dirigida por el neerlandés Dick Advocaat. Entre los seleccionados destacan Armando Obispo, del PSV; Tahith Chong, del Sheffield United; Livano Comenencia, del FC Zürich, y Nigel Thomas, del ADO Den Haag, además de los experimentados hermanos Leandro y Juninho Bacuna.

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La nómina caribeña incluye los regresos de Deveron Fonville, Godfried Roemeratoe y Roshon van Eijma, mientras Jürgen Locadia no estará disponible. Con ambas selecciones definidas, la serie decidirá uno de los cuatro representantes de la región que competirán por el título de la Liga de Naciones en 2027.

Los otros enfrentamientos de cuartos de final serán Canadá contra Guatemala, Estados Unidos frente a Haití y México ante Jamaica. Las series se disputarán entre el 12 y el 17 de noviembre, con partidos de ida y vuelta. Los vencedores se reunirán del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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