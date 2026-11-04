Panamá

Panamá presenta sus 25 convocados para enfrentar a Curazao en la Liga de Naciones

Thomas Christiansen apuesta por una plantilla con 23 futbolistas que militan en el extranjero para disputar una serie decisiva el 12 y 15 de noviembre.

Thomas Christiansen convocó a 25 futbolistas para los encuentros que Panamá disputará ante Curazao por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Tomada de Fepafut
Thomas Christiansen convocó a 25 futbolistas para los encuentros que Panamá disputará ante Curazao por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Tomada de Fepafut
Guardar

La selección mayor de fútbol de Panamá anunció una convocatoria de 25 jugadores para enfrentar a Curazao en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

El entrenador Thomas Christiansen buscará asegurar la clasificación a la Copa Oro 2027 y avanzar a la fase final del certamen, que se disputará en marzo.

PUBLICIDAD

Para afrontar estos compromisos, Christiansen convocó a tres porteros: Orlando Mosquera, Marcos De León y Eddie Roberts. La defensa estará integrada por César Blackman, Jorge Gutiérrez, Andrés Andrade, Amir Murillo, Omar Valencia, Martín Krug, José Córdoba y Jiovany Ramos, una combinación de futbolistas que militan en diferentes ligas internacionales.

En el mediocampo figuran Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez y Víctor Griffith, junto con Daivis Murillo, Azarías Londoño, Manuel Morán, Giovany Herbert y Yoel Bárcenas. Para el ataque fueron seleccionados Ismael Díaz, José Fajardo, Josué Vergara y Kadir Barría, quienes completan la nómina.

PUBLICIDAD

Kadir Barría regresa a la convocatoria de Panamá tras quedar fuera del Mundial 2026 y de la gira asiática, decisiones de Thomas Christiansen que generaron cuestionamientos entre aficionados y periodistas deportivos panameños. REUTERS/Aris Martinez
Kadir Barría regresa a la convocatoria de Panamá tras quedar fuera del Mundial 2026 y de la gira asiática, decisiones de Thomas Christiansen que generaron cuestionamientos entre aficionados y periodistas deportivos panameños. REUTERS/Aris Martinez

La principal novedad es la incorporación de Kadir Barría, quien había quedado fuera de la convocatoria de Christiansen para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, así como de la gira asiática. Su ausencia generó malestar entre parte de la afición y la prensa deportiva panameña, que cuestionaron la decisión del entrenador.

De los 25 convocados, solamente Marcos De León, del Sporting San Miguelito, y Daivis Murillo, del Plaza Amador, pertenecen a clubes de la Liga Panameña de Fútbol. Los otros 23 desarrollan sus carreras en el extranjero, incluidos equipos de Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia.

La concentración comenzará el sábado 7 de noviembre en un hotel de Ciudad de Panamá, inicialmente con los jugadores del campeonato local. Los entrenamientos arrancarán el domingo 8 en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes, mientras los legionarios se incorporarán después de cumplir sus compromisos con sus respectivos clubes.

La delegación tiene previsto viajar a Curazao el miércoles 11 de noviembre, un día antes del primer encuentro. Panamá buscará aprovechar la definición como local, aunque el resultado global determinará qué selección continúa en competencia, con aplicación de la regla del gol visitante si existe igualdad.

Jugadores de fútbol celebran en un estadio. Detrás, una enorme bandera de Panamá con el cuadro azul abajo a la izquierda ondea mientras cae confeti.
La selección de Panamá buscará avanzar al Final Four del torneo regional y asegurar su clasificación directa a la Copa Oro 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer encuentro se jugará el jueves 12 de noviembre, a las 7:00 p. m., hora panameña, en el estadio Ergilio Hato, ubicado en Willemstad, Curazao. La vuelta está programada para el domingo 15, a las 6:00 p. m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

La eliminatoria corresponde a la quinta edición de la Liga de Naciones de Concacaf, una competencia que reúne a selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Los cuatro ganadores de cuartos de final avanzarán al Final Four y obtendrán automáticamente su boleto a la Copa Oro, mientras los perdedores deberán disputar una fase preliminar.

Panamá llegó directamente a esta instancia por ocupar el cuarto lugar del ranking de Concacaf utilizado para establecer los emparejamientos. México, Estados Unidos y Canadá también recibieron clasificación automática, mientras Curazao obtuvo su boleto al terminar como el mejor ganador de grupo de la Liga A.

El conjunto caribeño completó una fase de grupos invicta, con victorias sobre Costa Rica, Nicaragua y Trinidad y Tobago. Entre sus resultados destacó el triunfo por 4-3 frente a los costarricenses, conseguido después de remontar el marcador. Su desempeño le permitió encabezar el Grupo A y convertirse en rival de los panameños.

Los jugadores de Curazao (AP Foto/Eric Smith)
Curazao llegó a los cuartos de final después de terminar invicto en la fase de grupos, con victorias sobre Costa Rica, Nicaragua y Trinidad y Tobago. (AP Foto/Eric Smith)

Curazao también anunció una convocatoria de 23 futbolistas dirigida por el neerlandés Dick Advocaat. Entre los seleccionados destacan Armando Obispo, del PSV; Tahith Chong, del Sheffield United; Livano Comenencia, del FC Zürich, y Nigel Thomas, del ADO Den Haag, además de los experimentados hermanos Leandro y Juninho Bacuna.

La nómina caribeña incluye los regresos de Deveron Fonville, Godfried Roemeratoe y Roshon van Eijma, mientras Jürgen Locadia no estará disponible. Con ambas selecciones definidas, la serie decidirá uno de los cuatro representantes de la región que competirán por el título de la Liga de Naciones en 2027.

Los otros enfrentamientos de cuartos de final serán Canadá contra Guatemala, Estados Unidos frente a Haití y México ante Jamaica. Las series se disputarán entre el 12 y el 17 de noviembre, con partidos de ida y vuelta. Los vencedores se reunirán del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeLiga de NacionesLa Marea RojaCurazaoThomas Christiansen

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quejas por la compra de automóviles nuevos y usados en Panamá suman USD 7.7 millones

El mercado de autos nuevos acumula la mayor cuantía reclamada, según la Autoridad de Protección al Consumidor

Quejas por la compra de automóviles nuevos y usados en Panamá suman USD 7.7 millones

Refuerzan vigilancia sanitaria tras detectar un caso de malaria en el Parque Nacional Camino de Cruces en Panamá

La situación se detectó en una jornada de evaluación realizada el 2 de noviembre, cuando especialistas tomaron muestras de sangre al personal del parque

Refuerzan vigilancia sanitaria tras detectar un caso de malaria en el Parque Nacional Camino de Cruces en Panamá

Autoridades incautan 2,560 paquetes de droga en una lancha rápida y detienen a tres hombres en la costa del Pacífico panameño

También se dio como la incautación de 74 paquetes de presunta droga ocultos en un contenedor

Autoridades incautan 2,560 paquetes de droga en una lancha rápida y detienen a tres hombres en la costa del Pacífico panameño

Panamá inició la importación de arbolitos de pino procedentes de Canadá y Estados Unidos para la temporada navideña

Los primeros cuatro contenedores, de un total aproximado de 45, ya se encuentran bajo revisión fitosanitaria en suelo panameño

Panamá inició la importación de arbolitos de pino procedentes de Canadá y Estados Unidos para la temporada navideña

Una pareja es asesinada en Panamá y el presunto agresor muere envenenado

En otro hecho de sangre un hombre murió luego de ser atacado con arma blanca presuntamente por su sobrino

Una pareja es asesinada en Panamá y el presunto agresor muere envenenado

TECNO

El truco del papel de aluminio que puede ayudar a mejorar la señal del WiFi en casa

El truco del papel de aluminio que puede ayudar a mejorar la señal del WiFi en casa

El 91% de los líderes de marketing siente presión para justificar la inversión en inteligencia artificial

“Quizás nos hubiera convenido no haberla desarrollado nunca”: Geoffrey Hinton, ‘padrino’ de la IA, sobre el futuro de esta tecnología

Lograron instalar SteamOS en una MacBook Pro y probaron The Witcher 3, Fallout 4 y Red Dead Redemption

Robots de reparto bajo sospecha de escanear rostros y manos de sus clientes sin autorización

ENTRETENIMIENTO

Entre herencias, música y hallazgos inesperados: así luce la casa de Emma Chamberlain por dentro

Entre herencias, música y hallazgos inesperados: así luce la casa de Emma Chamberlain por dentro

Dylan Sprouse afirma que solo recibió “5 centavos” por las retransmisiones de ‘Zack y Cody’

De crear música para Dragon Ball Z a ganar las elecciones en Texas: la insólita historia del compositor que será fiscal general

Melanie Lynskey desmiente que haya ganado millones en ‘Two and a Half Men’ y revela su sueldo real

El día que Prince resaltó el tema icónico de John Lennon: “Imagine es una canción sobre la verdad y siempre triunfará”

MUNDO

Entre mover las orejas y estirar la trompa: qué revelan los 41 gestos que usan los elefantes para comunicarse

Entre mover las orejas y estirar la trompa: qué revelan los 41 gestos que usan los elefantes para comunicarse

Escribió sobre magos olvidados, lo guardó en secreto y tras 100 años salió a la luz: encuentran un texto perdido de Houdini

Fabián Calle analizó el futuro de Trump tras la derrota electoral: “El Partido Republicano no puede prescindir de él”

El petróleo se desploma más de un 9% tras la derrota republicana en Estados Unidos

Los hutíes de Yemen reivindicaron un nuevo misil contra el aeropuerto de Riad y pidieron a las aerolíneas evitar Arabia Saudita