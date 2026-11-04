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El impactante elogio de Diego Latorre a una de las joyas de Boca Juniors: “Me deslumbra”

El exfutbolista y panelista de ESPN analizó el presente de un mediocampista juvenil, en recuperación de una lesión, y lo ubicó entre las mejores apariciones del fútbol argentino de los últimos diez años

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Diego Latorre calificó a Tomás Aranda, mediocampista de Boca Juniors, como “el mejor jugador del fútbol argentino” y una de las mejores apariciones de la última década. El panelista expuso su admiración por el juvenil durante una emisión del programa F90, por la pantalla de ESPN.

Latorre fundamentó su valoración en la comprensión táctica del jugador. “Aranda es un jugador fascinante, es el mejor jugador del fútbol argentino y de las mejores apariciones que he visto en este fútbol en los últimos diez años”, sentenció el exfutbolista.

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El análisis se detuvo en la capacidad de Aranda para interpretar cada momento del partido. Según describió Latorre, el mediocampista alterna entre acelerar cuando encuentra espacios y pausar cuando el equipo necesita sostener la posesión, además de ofrecerse como opción de pase constante para sus compañeros.

Es un chico que tiene talento y talento que lo sabe emplear, que conoce el juego, que conoce los secretos del juego, que engaña, que amaga, que tiene pase-gol, que tiene capacidad para improvisar”, enumeró el comentarista. Y agregó: “Le das la pelota y no sabés qué va a ocurrir, elimina rivales, tiene ingenio para el último pase”.

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Pese al entusiasmo, Latorre identificó un aspecto por pulir en el repertorio del futbolista: “Quizás le falta agregar un poquito de gol, que seguramente el Vasco o quienes lo tengan en el futuro lo tendrán que terminar de moldear”, señaló, en referencia a Rodolfo Arruabarrena, actual entrenador de Boca.

diego latorre boca juniors
Diego Latorre se rindió a los pies de Tomás Aranda (Fotobaires)

El panelista también advirtió que la proyección de Aranda no depende únicamente de su talento individual. “Es un jugador descollante con un futuro que depende de un montón de variables, porque no solo tiene que ver con lo que le sucede al jugador sino también por un percance o imponderables”, explicó.

Ante una acotación en la mesa sobre el entorno del futbolista, Latorre se detuvo en ese punto con particular cuidado. “Es un chico que creo que con la mamá está bien cuidado, tiene buen entorno, eso no significa que no venga de un lugar humilde”, aclaró, en una distinción que buscó separar el origen social del joven de la calidad de la contención que recibe.

Latorre relató una situación cotidiana que ilustra el impacto que generan las actuaciones de Aranda. “El otro día estaba viendo un resumen. Las cosas que ha hecho en seis meses”, reflexionó el comentarista, antes de lamentar que esas actuaciones no reciban la atención que, a su juicio, merecen. “Pasan inadvertidas. A mí me deslumbra”, concluyó.

Aranda atraviesa la etapa final de su recuperación de una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante los últimos meses. El mediocampista se entrenó a la par del plantel en la práctica del lunes, según información difundida por el periodista Emiliano Raddi.

El cuerpo técnico que conduce Arruabarrena evalúa la posibilidad de que el juvenil viaje a Mendoza para disputar la semifinal de la Copa Argentina 2026 frente a Banfield. De confirmarse, se trataría de una recuperación acelerada, aunque desde el club descartan correr riesgos innecesarios y seguirán de cerca su evolución día a día antes de definir su reincorporación a los partidos oficiales.

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