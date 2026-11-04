Estudio revela que las rutas oceánicas de las mantarrayas carecen de protección en Centroamérica

¿Por qué importa que las mantarrayas crucen fronteras? Porque su conservación depende de acuerdos entre países: si una especie en peligro de extinción se mueve entre aguas de distinta jurisdicción, protegerla solo dentro de un territorio nacional deja desprotegida buena parte de su recorrido real.

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Las mantarrayas gigantes del Pacífico centroamericano se mueven por rutas que ningún tratado ni área protegida cubre por completo. Un nuevo estudio determinó que los corredores que recorren en mar abierto tienen 0% de cobertura de áreas marinas protegidas, aunque sí existen santuarios costeros en algunos puntos de su trayecto.

El hallazgo forma parte de una investigación sobre Mobula birostris publicada en octubre en Frontiers in Fish Science, revista científica especializada, que reconstruyó por primera vez los movimientos de la especie entre varios países de la región.

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Nueve de cada doce ejemplares cruzaron fronteras marítimas

El equipo colocó transmisores satelitales a 12 mantarrayas adultas. Nueve de ellas, el 75%, abandonaron la zona económica exclusiva de Costa Rica y llegaron a aguas de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, además de zonas internacionales.

Los desplazamientos acumulados de los animales seguidos por satélite sumaron 21,815 kilómetros. Los dispositivos transmitieron información durante un promedio de 68.6 días por individuo.

¿Por qué importa que las mantarrayas crucen fronteras? Porque su conservación depende de acuerdos entre países: si una especie en peligro de extinción se mueve entre aguas de distinta jurisdicción, protegerla solo dentro de un territorio nacional deja desprotegida buena parte de su recorrido real.

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El seguimiento satelital de 12 adultos registró 21,815 kilómetros y mostró que nueve ejemplares cruzaron desde Costa Rica hacia Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y aguas internacionales durante el monitoreo realizado.

Uno de los datos que más sorprendió al equipo fue la dirección de esos viajes. Antes del estudio, los investigadores suponían que los animales se desplazaban hacia el sur, hacia Ecuador.

“Eso se trajo un montón de hipótesis abajo porque vimos realmente que nuestras mantas se iban al norte”, explicó a Mongabay Latam Carolina Martín Rivas, encargada de los programas de ciencia ciudadana e identificación fotográfica de Mantas Costa Rica y coautora del estudio.

Heridas de hélice y redes de pesca marcan a la especie

Las mantarrayas enfrentan peligros distintos según la zona que recorren. Cerca de la costa, el tráfico de embarcaciones y el turismo provocan colisiones que dejan heridas graves o causan la muerte de los ejemplares.

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El equipo colocó transmisores satelitales a 12 mantarrayas adultas. Nueve de ellas, el 75%, abandonaron la zona económica exclusiva de Costa Rica y llegaron a aguas de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, además de zonas internacionales.

Hasta el 32% de los individuos presenta heridas graves provocadas por hélices o cicatrices de artes de pesca, según el estudio. En mar abierto, fuera de las áreas protegidas, las mantarrayas también quedan expuestas a la captura incidental en redes de enmalle y palangres que operan en las rutas migratorias centroamericanas.

Martin Silva, especialista del equipo, relató a Mongabay Latam el caso de una manta juvenil llamada Machillo. “Se ve súper sano y, a las pocas semanas, se le ve un corte en toda la punta de la aleta”, describió. La especialista atribuyó la herida a una embarcación, en un año de alta actividad turística.

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El equipo también documentó amputaciones de lóbulos cefálicos, un arpón incrustado en uno de ellos y marcas de redes de pesca en la piel de distintos ejemplares.

Los jóvenes se quedan cerca de la costa

A diferencia de los adultos, los ejemplares jóvenes monitoreados con transmisores satelitales permanecieron en aguas costeras de Costa Rica o cerca de sus límites marítimos. Para los autores, esas zonas podrían cumplir una función de crianza.

Las mantarrayas enfrentan peligros distintos según la zona que recorren. Cerca de la costa, el tráfico de embarcaciones y el turismo provocan colisiones que dejan heridas graves o causan la muerte de los ejemplares.

Las aguas poco profundas ofrecen alimento y reducen la exposición a depredadores de mar abierto, como grandes tiburones y orcas. Jeffry Madrigal Mesén, director de Mantas Costa Rica, lo resumió así ante Mongabay Latam: “Son sitios donde hay estaciones de limpieza, donde tienen un poco más de protección contra depredadores que las pueden atacar”.

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Las mantarrayas gigantes pueden alcanzar ocho metros de longitud y pesar hasta dos toneladas al llegar a la adultez, entre los ocho y los diez años. Los jóvenes observados en esas zonas medían apenas entre tres y tres metros y medio, sin la protección que da el tamaño adulto.

Tres tecnologías para reconstruir sus recorridos

Entre 2018 y 2025, el equipo colocó transmisores acústicos a 59 mantarrayas gigantes y obtuvo 12,029 detecciones válidas de 42 individuos incorporados al análisis. La identificación fotográfica, basada en los patrones únicos de manchas del vientre de cada animal, documentó 43 desplazamientos entre sitios alejados entre sí.

Los investigadores creen posible que exista una población de mantarrayas gigantes diferenciada en la región, aunque aún trabajan en estudios genéticos para confirmarlo.

Un ejemplar apodado Mickey Mouse, por el patrón de manchas en su vientre, ilustra la fidelidad que algunos adultos mantienen con ciertos lugares. Un transmisor acústico registró 462 detecciones suyas en 2020, en su mayoría en el sitio conocido como El Secreto.

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“Lo interesante de Mickey Mouse es que nos permite entender el nivel de fidelidad y de visitación que tienen estos animales a ciertos sitios”, señaló Madrigal Mesén al medio.

Una posible población propia en Centroamérica

Los investigadores creen posible que exista una población de mantarrayas gigantes diferenciada en la región, aunque aún trabajan en estudios genéticos para confirmarlo. La comparación con otras poblaciones del Pacífico alimenta esa hipótesis.

“Creemos que en Costa Rica y en Centroamérica tenemos una población de mantas, así como existe la población más grande del mundo en Ecuador y la segunda más grande en México”, planteó Madrigal Mesén ante la publicación.

Edgar Mauricio Hoyos Padilla, director de la organización mexicana Pelagios Kakunjá, no participó en el estudio, pero coincidió en que la movilidad de la especie explica esos recorridos. “Las mantas son animales altamente migratorios y ellas no respetan las fronteras hechas por los seres humanos”, afirmó a Mongabay Latam.

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Hoyos Padilla vinculó parte de esos movimientos a factores ambientales, como el fenómeno de El Niño. Según el especialista, el agua caliente del Pacífico empujó a algunas mantarrayas hasta aguas de California, donde antes no solían presentarse.

Los autores del estudio proponen establecer corredores transnacionales de conservación, llamados conservation swimways en inglés, que conecten hábitats costeros con las rutas oceánicas de la especie.

Corredores transnacionales, una propuesta con obstáculos

Frente a la falta de cobertura de áreas protegidas en los corredores pelágicos, los autores proponen establecer corredores transnacionales de conservación, llamados conservation swimways en inglés, que conecten hábitats costeros con las rutas oceánicas de la especie.

“Una vez que estos animales abandonan las estaciones de limpieza en Costa Rica, están en cero sitios de protección”, advirtió Madrigal Mesén a Mongabay Latam. El director mencionó la pesca y el tránsito de buques cargueros entre Panamá, Estados Unidos y China como amenazas adicionales en esas aguas.

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Hoyos Padilla, que integra la red de científicos Migramar, coincidió en que la cooperación entre países es necesaria, aunque advirtió sobre las dificultades prácticas. “La creación de estos corredores en el papel es muy bonito y muy romántico, pero en la práctica es un desafío hacer que se cumpla”, dijo el especialista.

Para Martín Rivas, el primer paso ya está dado con el mapeo de los recorridos de la especie. “No se puede proteger lo que no se conoce”, concluyó la investigadora ante el medio.