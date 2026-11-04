Economía

El riesgo país superó los 850 puntos, el dólar cayó y las acciones argentinas se hundieron hasta 8% en Wall Street

Los índices bursátiles estadounidenses escalaron hasta 3% luego del triunfo demócrata en las elecciones de EEUU. El petróleo se desplomó 8% y arrastró a las acciones energéticas. El dólar mayorista retrocedió y el BCRA compró USD 9 millones en el mercado

Las elecciones en EEUU influyeron en la dinámica de cotizaciones de la rueda.
Las elecciones en EEUU influyeron en la dinámica de cotizaciones de la rueda.
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En términos generales, la reacción de los mercados internacionales fue positiva respecto del resultado electoral en los EEUU, pero en el caso puntual de los activos argentinos se mantuvo vigente la corriente vendedora y el deterioro de las cotizaciones.

Mientras que los indicadores de Wall Street retomaron las ganancias con la nueva composición con predominio demócrata en ambas cámaras del Congreso de EEUU, los precios del petróleo cedieron cerca de 8% y el oro subió 3,3%, otra vez por encima de los USD 4.000 la onza.

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Los bonos en dólares de la Argentina descontaron al cierre un 1,1% en promedio, mientras que el riesgo país medido por JP Morgan avanzó 24 unidades, a 852 puntos básicos, nuevo máximo desde el 24 de octubre del año pasado.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires descontó las ganancias del mediodía y cerró con una baja de 2,4% en pesos, en los 88.238 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York se impusieron las pérdidas, tal el caso de Vista Energy (-8,5%), YPF (-7,1%, a USD 41,61, piso desde el 20 de abril) y Pampa Energía (-5,4%).

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Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, señaló que “las bolsas de Nueva York registraron un fuerte rally alcista durante la jornada de este miércoles, impulsadas por el alivio que generó en los inversores la disipación de la incertidumbre electoral tras la victoria del Partido Demócrata en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos. La perspectiva de un mayor contrapeso legislativo que limite iniciativas unilaterales y enfríe las expectativas de expansión fiscal desató un marcado apetito por el riesgo en Wall Street, dinamismo que se vio apuntalado por el desplome de más del 8% en las cotizaciones internacionales del petróleo y la debilidad del dólar global”.

“En la plaza local, los activos argentinos operaron al margen del optimismo externo y continuaron exhibiendo una marcada cautela condicionada por factores domésticos y el arrastre del castigo a las acciones energéticas. Aunque la deuda soberana en dólares mostró leves avances puntuales en títulos del tramo largo, la curva cerró mayoritariamente en terreno negativo, lo que llevó al indicador de riesgo país elaborado por el JP Morgan a avanzar hasta los 852 puntos básicos, su nivel más alto desde octubre de 2025″, consideró Vlassich.

El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo ascendió 1,2%, en los 167.525 puntos, para cortar una serie de siete caídas consecutivas después de la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre. El dólar en Brasil cayó tres centavos o 0,6%, a 5,45 reales, mientras que los bonos soberanos rebotaron un 0,3 por ciento.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte bajaron 8,1%, a USD 95,22 el barril para entregar en enero. Los contratos futuros del crudo WTI (West Texas Intermediate) de Estados Unidos cayeron 7,7%, a 88,74 dólares.

“En nuestro país, lo que más llamó la atención fue que los bonos en dólares cayeron bastante más que la deuda emergente: 1,1% en promedio frente a 0,3%, con las mayores bajas en los vencimientos de 2028 en adelante. Al bajar el precio de los bonos argentinos, subió su rendimiento. Y como subió más que el de los bonos del Tesoro de EEUU, el riesgo país aumentó”, indicó Cohen Aliados Financieros.

“A Wall Street le complace el equilibrio de poderes que frena giros legislativos abruptos, permitiendo que la caída en las tasas de descuento gatillara un potente rally de cobertura de posiciones cortas. El drástico desplome en los precios del petróleo refleja que los inversores han comenzado a descontar un menor riesgo de escalada militar abierta en Oriente Medio, lo que a su vez elimina presiones inflacionarias de corto plazo y beneficia la valoración de los activos de riesgo”, afirmó Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

En el mercado de cambios, el dólar mayorista cayó cinco pesos o 0,3%, a 1.546 pesos, mientras que la divisa al público en el Banco Nación siguió sin variantes a 1.570 pesos para la venta.

“Fue recién pasado el mediodía cuando comenzó a imponerse una mayor presión vendedora. Con un volumen ya significativo para ese momento de la jornada, la cotización logró quebrar el nivel de $1.550 y ubicarse en torno a los $1.548, zona en la que permaneció operando hasta el último tramo de la rueda. Sobre el cierre, una oferta todavía más marcada profundizó el retroceso”, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El BCRA informó que en las entidades financieras, el dólar minorista promedió $1.571,40 para la venta y $1.519,67 para la compra. El dólar blue bajó diez pesos o 0,7%, a $1.560 para la venta.

El BCRA compró USD 9 millones en el mercado, solo el 1,3% del monto operado den el segmento de contado, que se recuperó a importantes USD 698,3 millones (+48% respecto del martes). Se trató de la primera compra oficial de divisas en noviembre. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 142 millones, a 50.435 millones de dólares.

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