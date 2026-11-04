Dos argentinas participaron en Malta de un encuentro de mujeres por la paz

Sandra Barrionuevo saluda al papa León

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Dos representantes de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina participaron en un encuentro internacional que reunió en Malta a 92 mujeres de 34 países y regiones para debatir sobre paz, reconciliación y liderazgo femenino.

La presidenta de la entidad, Ayelén Tomasini, y la integrante de la Subcomisión de Mujeres y Juventudes Sandra Barrionuevo asistieron al IV Encuentro con las Mujeres de Oriente Medio y del Mediterráneo, realizado entre el 23 y el 26 de octubre de 2026 bajo el lema “Las mujeres: un refugio seguro para una humanidad en dificultad”.

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La convocatoria fue organizada por la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC) junto con Acción Católica de Malta y contó con el respaldo de la Conferencia Episcopal local. El programa reunió a mujeres de comunidades atravesadas por conflictos, desplazamientos y situaciones de vulnerabilidad.

Malta reunió experiencias de 34 países y regiones

Ayelén Tomasini y Sandra Barrionuevo junto a Mónica Santamarina, presidenta general de la UMOFC, durante el encuentro celebrado en Malta.

El encuentro tuvo como objetivo compartir iniciativas, ampliar redes de solidaridad y analizar el aporte de las mujeres a la defensa de la dignidad humana y la construcción de la paz.

Las exposiciones se organizaron en tres paneles dedicados a las realidades de Oriente Medio y el Mediterráneo. Varias participantes pertenecen a minorías religiosas y trabajan en territorios afectados por la violencia o por desplazamientos de población.

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Durante las jornadas, la Dra. Bassima Sam’an planteó que las mujeres suelen ser incorporadas a las conversaciones de paz cuando las decisiones principales ya están tomadas, pese a que sostienen a las familias y acompañan la reconstrucción de las comunidades. La reflexión puso el foco en una mayor participación femenina en los espacios de diálogo y decisión.

Por su parte, Nuha Farran destacó el valor de la escucha y del lenguaje para reducir prejuicios y favorecer el entendimiento entre personas y comunidades con experiencias distintas.

Las participantes plantearon espacios de escucha para mujeres migrantes

La situación de las mujeres migrantes ocupó otro tramo de las conversaciones. Las asistentes señalaron la necesidad de impulsar lugares seguros en los que puedan recuperar la confianza, fortalecer su autonomía y asumir un papel activo dentro de sus comunidades.

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Además de los paneles, el IV Encuentro incorporó las denominadas Conversaciones en el Espíritu. En esos espacios, las delegaciones identificaron propuestas para llevar a sus países y organizaciones. Entre ellas figuraron redes de oración y solidaridad, ámbitos para compartir experiencias y acciones locales de acompañamiento.

La presencia de Tomasini y Barrionuevo permitió a la Comisión Nacional de Justicia y Paz intercambiar experiencias con representantes de distintas organizaciones y dar a conocer su trabajo en la Argentina.

Participantes del IV Encuentro de la UMOFC con las Mujeres de Oriente Medio y del Mediterráneo, celebrado en Malta del 23 al 26 de octubre de 2026.

El cierre convocó a traducir los debates en acciones locales

La institución argentina agradeció a la UMOFC, a su presidenta general, Mónica Santamarina, y a las autoridades de Malta por la convocatoria. Santamarina remarcó al cierre del encuentro la importancia de que las voces de las mujeres tengan reconocimiento en la Iglesia y en la sociedad.

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La reunión concluyó con el compromiso de fortalecer el liderazgo de las mujeres mediante iniciativas de solidaridad, diálogo y reconciliación en las comunidades de origen de las participantes.