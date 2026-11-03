Una jubilada fue encontrada sin vida con graves heridas e investigan si la atacó su perro en Mendoza

Personal policial trabajó en la vivienda de Chacras de Coria donde fue encontrada sin vida la mujer de 88 años (Fuente: El Sol de Mendoza)

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Una mujer de 88 años fue encontrada sin vida dentro de su vivienda de Luján de Cuyo, Mendoza, y la Justicia busca determinar si las heridas que presentaba fueron provocadas por el ataque de un perro.

El hallazgo ocurrió durante la tarde del lunes en el barrio cerrado Chacra Boedo, de Chacras de Coria, de acuerdo con El Sol de Mendoza. La víctima fue encontrada por uno de sus hijos cuando regresó de trabajar. El hombre ingresó al domicilio y la vio tendida en el suelo, con el rostro ensangrentado y lesiones en distintas partes del cuerpo.

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Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría 47ª y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los profesionales de la salud examinaron a la mujer y constataron que ya no presentaba signos vitales. Tras confirmarse el fallecimiento, se activó el protocolo judicial correspondiente por las características de las heridas.

El hecho se produjo en una vivienda situada en las inmediaciones de las calles Boedo y Antonio Próvolo. Dentro de la propiedad se encontraba un perro de raza pitbull, de acuerdo con la información que trascendió sobre el caso. La causa de muerte aún está bajo análisis, por lo que la hipótesis del ataque de un perro no fue confirmada de forma definitiva.

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La vivienda del barrio Chacra Boedo, en Luján de Cuyo (Google Maps)

Las primeras observaciones indicaron que las marcas en el cuerpo serían compatibles con mordeduras. Esa apreciación deberá ser confirmada mediante la autopsia y las pericias médico-legales que se incorporarán al expediente.

Por disposición de la Fiscalía, en el domicilio trabajaron peritos de Policía Científica, efectivos de Policía Rural y agentes de la Unidad Investigativa Departamental de Luján de Cuyo. Las distintas áreas relevaron la escena, examinaron el interior de la casa y buscaron rastros que permitan reconstruir qué ocurrió antes de que el hijo de la víctima regresara al lugar.

Los investigadores deberán establecer si la mujer sufrió las heridas en el momento del presunto ataque y si esas lesiones resultaron mortales. También procurarán precisar cuánto tiempo transcurrió entre el episodio y el hallazgo, así como las condiciones en las que se encontraba el perro dentro de la vivienda. Otro de los puntos que analiza la pesquisa es si el animal era la mascota de la mujer, pertenecía a algún integrante de su entorno o se encontraba circunstancialmente en el domicilio.

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En imágenes difundidas desde el lugar se observó a un efectivo junto a una jaula de traslado. Sin embargo, no trascendieron detalles oficiales sobre la situación del animal ni sobre las medidas dispuestas en el marco de la investigación.

Los resultados de la autopsia, las pericias criminalísticas y las declaraciones que puedan incorporarse a la causa serán claves para definir la mecánica del hecho. Recién entonces la Fiscalía podrá establecer si el fallecimiento estuvo vinculado de forma directa con un ataque del animal o si deben considerarse otras circunstancias.

Los ataques de perros reabren el debate sobre la tenencia responsable, la supervisión de los animales y las medidas de prevención para reducir riesgos dentro y fuera de los hogares. La discusión incluye las condiciones de guarda, el control de los perros en espacios públicos y la responsabilidad de los tutores ante posibles daños a terceros.

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La Ley 7.633 regula en Mendoza la tenencia de perros considerados peligrosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

También plantea la necesidad de que existan registros actualizados y mecanismos de seguimiento para los animales alcanzados por normas específicas, sin anticipar conclusiones sobre el caso que se encuentra bajo investigación.

El caso también reabrió el debate sobre la aplicación de la Ley 7.633, que regula en Mendoza la tenencia de perros considerados peligrosos. La norma exige licencia municipal, seguro de responsabilidad civil e identificación en un registro oficial, además del uso de correa corta y bozal durante la circulación por espacios públicos.

A la vez, un proyecto presentado en la Legislatura provincial propone crear el Sistema Provincial de Tutela Responsable, Identificación y Bienestar de Animales de Compañía. La iniciativa prevé identificar a perros y gatos desde los 3 meses mediante un microchip colocado por veterinarios matriculados y generar un documento digital con código QR que reúna información sobre los tutores, las vacunas y otros antecedentes. El proyecto se encuentra en tratamiento en comisiones y aún no fue aprobado.

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