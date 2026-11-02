Cuba

¿Son culpables las estaciones de energía?: las baterías portátiles en la mira del régimen cubano

Tres o cuatro transformadores quedan fuera de servicio cada día en la provincia, según el director de la Empresa Eléctrica. La coincidencia de cargas en los breves momentos con electricidad dispara una demanda que la red, ya deteriorada, no puede absorber.

Mesa con una batería portátil, un panel solar, una taza de café, un puro en un cenicero y una ventana abierta hacia edificios coloniales.
Una estación de energía portátil conectada a un panel solar reposa sobre una mesa de madera junto a una taza de café y un puro frente a una ventana abierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En Matanzas, el director de la Empresa Eléctrica Provincial, Alejandro Rodríguez Azpeitía, atribuyó parte de las averías de transformadores al uso simultáneo de ecoflows, las estaciones portátiles que los hogares cubanos emplean durante los apagones.

El funcionario aseguró que entre tres y cuatro equipos quedan fuera de servicio cada día en la provincia, informó Diario de Cuba.

PUBLICIDAD

Las tormentas recientes y la sobrecarga figuran entre las causas señaladas. Rodríguez Azpeitía sostuvo que las baterías se conectan durante los períodos breves en que regresa la electricidad, lo que eleva de forma concentrada la demanda sobre una red ya afectada.

Un ecoflow tarda alrededor de 40 minutos en cargarse y consume unos 1,200 W durante ese lapso. El funcionario calculó que diez de estos dispositivos conectados en un barrio añaden cerca de 12 kW a un transformador diseñado para 50 kW, casi el 20% de su capacidad.

La carga simultánea durante los breves períodos con electricidad

Rodríguez Azpeitía explicó que el problema se agrava por la concentración de consumos: “Hoy los equipos que las personas usan para alumbrarse, ecoflow, estaciones de carga, han incrementado considerablemente la carga en los transformadores”.

PUBLICIDAD

Imagen oscura con tres personas iluminadas por una bombilla, una mujer agachada junto a una caja de huevos y dos hombres. Pared texturizada de fondo
Los apagones prolongados en Cuba alcanzan hasta 20 horas, complicando la conservación de alimentos y la vida diaria de millones de residentes (AP)

En zonas de Matanzas donde los cortes superan las 24 horas, los residentes aprovechan el retorno del servicio para cocinar, lavar, enfriar los refrigeradores y recargar equipos. Esa coincidencia de actividades dispara la demanda eléctrica en lapsos reducidos.

El director también mencionó el traslado de negocios hacia transformadores específicos y el aumento de las motorinas eléctricas. Según indicó, ambos factores elevan la carga en los sitios que conservan suministro.

La provincia tenía 162 transformadores dañados, una situación que afectaba a 5.687 clientes. Del total, 37 equipos eran de 19.000 kVA, 116 de 7.620 kVA y nueve de 2.400 kVA.

Rodríguez Azpeitía estimó que la interrupción alcanzaba a más de 15.000 personas si se toma como referencia un promedio de tres habitantes por vivienda. La falta de reposición ha dejado barrios de distintas partes del país sin electricidad durante meses.

La falta de aceite y la demora en las reposiciones

La Empresa Eléctrica Provincial distribuye los transformadores disponibles según la antigüedad de cada avería, aunque los últimos 16 equipos recibidos fueron destinados a las zonas con mayor número de viviendas afectadas. El funcionario señaló que se priorizaron casos vinculados a 50 hogares por encima de otros que involucraban a diez.

Diez estaciones de carga consumen cerca del veinte por ciento de la capacidad de un transformador de cincuenta kilovatios. (Imagen retomada de Diario de Cuba)
Diez estaciones de carga consumen cerca del veinte por ciento de la capacidad de un transformador de cincuenta kilovatios. (Imagen retomada de Diario de Cuba)

Un transformador situado en el caserío previo a la zona industrial de Matanzas esperaba reemplazo desde el 23 de julio, con 70 viviendas sin servicio. El siguiente caso pendiente correspondía al 3 de agosto.

La fábrica de transformadores se encontraba prácticamente detenida por falta de aceite, según Rodríguez Azpeitía. “Hace alrededor de 15 días que no recibimos ningún equipo. O sea, se dañan sin reposición. Se espera que en los próximos días entre el aceite a la industria y reanude la producción de transformadores”, afirmó.

El robo de aceite dieléctrico de transformadores en funcionamiento también ha sido señalado por las autoridades como una causa de desperfectos. La sustracción de esa sustancia, utilizada por algunos cubanos como combustible, ha derivado en procesos penales por sabotaje contra un número creciente de personas.

La crisis eléctrica nacional se agravó desde el verano de 2021, en medio de la falta de inversión en el sistema electroenergético, el deterioro de las termoeléctricas y el uso de petróleo crudo cubano para generar electricidad. Las plantas no reciben los mantenimientos que requieren, mientras la mayor parte de la inversión de la última media década se destinó a hoteles de lujo afectados por la caída del turismo.

La empresa matancera decidió reducir los circuitos protegidos vinculados a hospitales mediante 12 seccionadores. La medida permitirá disponer de 19 MW que antes no se desconectaban para proteger esas instalaciones y repartir esa energía entre otros circuitos.

Rodríguez Azpeitía aseguró que los hospitales mantendrán el servicio, mientras la modificación busca reducir las horas de apagón en áreas que hasta ahora recibían menos afectaciones por estar conectadas a instalaciones esenciales.

Temas Relacionados

apagones en CubaCrisis energéticaEnergía eléctricacuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fugas de atletas cubanos revelan el control del régimen y la precariedad deportiva

Historias de figuras antillanas que eligieron la clandestinidad en el extranjero frente al desabastecimiento extremo y las restricciones oficiales de la isla

Fugas de atletas cubanos revelan el control del régimen y la precariedad deportiva

La represión en Cuba llevó al exilio a una periodista que denunció interrogatorios clandestinos

La reportera afirmó que una llamada de un hombre que se presentó como militar inició una secuencia de hostigamientos y aislamiento, tras la cual abandonó la isla en 2022 con apoyo de RSF

La represión en Cuba llevó al exilio a una periodista que denunció interrogatorios clandestinos

Organización ciudadana documentó 61 feminicidios en Cuba en lo que va del año

El observatorio elevó su registro anual al incluir el caso ocurrido en Viñales y señaló que también había identificado 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos feminicidas

Organización ciudadana documentó 61 feminicidios en Cuba en lo que va del año

Régimen cubano condena a 15 años a un hombre por tráfico de drogas

La sentencia, basada en la Ley 151 de 2022, incluyó la pérdida de derechos públicos, el decomiso de bienes y la prohibición de obtener pasaporte durante el cumplimiento de la pena

Régimen cubano condena a 15 años a un hombre por tráfico de drogas

Denuncian amenazas de cárcel contra colaboradores de un medio comunitario en Santa Clara

El observatorio señaló que las advertencias de cárcel, procesos y despidos habrían provocado que varias personas dejaran de escribir o renunciaran a sumarse al boletín comunitario de la ciudad cubana

Denuncian amenazas de cárcel contra colaboradores de un medio comunitario en Santa Clara

TECNO

Tu PC solo utiliza la DRAM un 5% del tiempo y, según Sam Altman, eso es un desastre para la IA

Tu PC solo utiliza la DRAM un 5% del tiempo y, según Sam Altman, eso es un desastre para la IA

Un modelo de IA puede generar panoramas turísticos realistas a partir de simples descripciones de texto: de qué se trata

Venden copias físicas de Zelda: Ocarina of Time para Switch 2 antes de su estreno oficial

Cómo se verían Las Guerreras K-pop como dioses de la destrucción de Dragon Ball Super

“ChatGPT ya es más poderoso que cualquier ser humano”, Sam Altman, CEO de OpenAI, sobre el alcance de la IA

ENTRETENIMIENTO

“Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha” llega a los cines el 19 de noviembre

“Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha” llega a los cines el 19 de noviembre

Vivienne Jolie elimina legalmente el apellido de Brad Pitt y se une a tres de sus hermanos

Accidente en el set de 'The Batman Part II' detiene el rodaje: el Batimóvil atropelló a un actor

Britney Spears acusa a su hermana y a su exmarido de haberla hecho sentir como una esclava: “Voy a encontrar a una nueva familia”

La “terrible experiencia” que vivió Dustin Hoffman durante el rodaje de ‘El Graduado’: “Tenía la sensación de no tener ningún derecho a estar allí”

MUNDO

Detuvieron en Serbia al propietario del Alta Bank tras el colapso financiero de la entidad

Detuvieron en Serbia al propietario del Alta Bank tras el colapso financiero de la entidad

Rusia bombardeó una escuela en Ucrania donde se distribuía ayuda humanitaria: al menos 24 muertos

El petróleo se desploma más de un 7% ante el optimismo por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán

La estrategia detrás de la remontada de Lula en Brasil: las claves que reveló su asesor

Sigue la tensión en Polonia: el primer ministro exigió al presidente que confirme a los jueces designados por el Parlamento