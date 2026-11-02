¿Son culpables las estaciones de energía?: las baterías portátiles en la mira del régimen cubano

Una estación de energía portátil conectada a un panel solar reposa sobre una mesa de madera junto a una taza de café y un puro frente a una ventana abierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Matanzas, el director de la Empresa Eléctrica Provincial, Alejandro Rodríguez Azpeitía, atribuyó parte de las averías de transformadores al uso simultáneo de ecoflows, las estaciones portátiles que los hogares cubanos emplean durante los apagones.

El funcionario aseguró que entre tres y cuatro equipos quedan fuera de servicio cada día en la provincia, informó Diario de Cuba.

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Las tormentas recientes y la sobrecarga figuran entre las causas señaladas. Rodríguez Azpeitía sostuvo que las baterías se conectan durante los períodos breves en que regresa la electricidad, lo que eleva de forma concentrada la demanda sobre una red ya afectada.

Un ecoflow tarda alrededor de 40 minutos en cargarse y consume unos 1,200 W durante ese lapso. El funcionario calculó que diez de estos dispositivos conectados en un barrio añaden cerca de 12 kW a un transformador diseñado para 50 kW, casi el 20% de su capacidad.

La carga simultánea durante los breves períodos con electricidad

Rodríguez Azpeitía explicó que el problema se agrava por la concentración de consumos: “Hoy los equipos que las personas usan para alumbrarse, ecoflow, estaciones de carga, han incrementado considerablemente la carga en los transformadores”.

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Los apagones prolongados en Cuba alcanzan hasta 20 horas, complicando la conservación de alimentos y la vida diaria de millones de residentes (AP)

En zonas de Matanzas donde los cortes superan las 24 horas, los residentes aprovechan el retorno del servicio para cocinar, lavar, enfriar los refrigeradores y recargar equipos. Esa coincidencia de actividades dispara la demanda eléctrica en lapsos reducidos.

El director también mencionó el traslado de negocios hacia transformadores específicos y el aumento de las motorinas eléctricas. Según indicó, ambos factores elevan la carga en los sitios que conservan suministro.

La provincia tenía 162 transformadores dañados, una situación que afectaba a 5.687 clientes. Del total, 37 equipos eran de 19.000 kVA, 116 de 7.620 kVA y nueve de 2.400 kVA.

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Rodríguez Azpeitía estimó que la interrupción alcanzaba a más de 15.000 personas si se toma como referencia un promedio de tres habitantes por vivienda. La falta de reposición ha dejado barrios de distintas partes del país sin electricidad durante meses.

La falta de aceite y la demora en las reposiciones

La Empresa Eléctrica Provincial distribuye los transformadores disponibles según la antigüedad de cada avería, aunque los últimos 16 equipos recibidos fueron destinados a las zonas con mayor número de viviendas afectadas. El funcionario señaló que se priorizaron casos vinculados a 50 hogares por encima de otros que involucraban a diez.

Diez estaciones de carga consumen cerca del veinte por ciento de la capacidad de un transformador de cincuenta kilovatios. (Imagen retomada de Diario de Cuba)

Un transformador situado en el caserío previo a la zona industrial de Matanzas esperaba reemplazo desde el 23 de julio, con 70 viviendas sin servicio. El siguiente caso pendiente correspondía al 3 de agosto.

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La fábrica de transformadores se encontraba prácticamente detenida por falta de aceite, según Rodríguez Azpeitía. “Hace alrededor de 15 días que no recibimos ningún equipo. O sea, se dañan sin reposición. Se espera que en los próximos días entre el aceite a la industria y reanude la producción de transformadores”, afirmó.

El robo de aceite dieléctrico de transformadores en funcionamiento también ha sido señalado por las autoridades como una causa de desperfectos. La sustracción de esa sustancia, utilizada por algunos cubanos como combustible, ha derivado en procesos penales por sabotaje contra un número creciente de personas.

La crisis eléctrica nacional se agravó desde el verano de 2021, en medio de la falta de inversión en el sistema electroenergético, el deterioro de las termoeléctricas y el uso de petróleo crudo cubano para generar electricidad. Las plantas no reciben los mantenimientos que requieren, mientras la mayor parte de la inversión de la última media década se destinó a hoteles de lujo afectados por la caída del turismo.

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La empresa matancera decidió reducir los circuitos protegidos vinculados a hospitales mediante 12 seccionadores. La medida permitirá disponer de 19 MW que antes no se desconectaban para proteger esas instalaciones y repartir esa energía entre otros circuitos.

Rodríguez Azpeitía aseguró que los hospitales mantendrán el servicio, mientras la modificación busca reducir las horas de apagón en áreas que hasta ahora recibían menos afectaciones por estar conectadas a instalaciones esenciales.