El SMN amplió la alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: cómo estará el tiempo el fin de semana

Uno de los registros de la caída de granizo durante esta madrugada en un jardín del Gran Buenos Aires

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El Servicio Meteorológico Nacional amplió la alerta amarilla por tormentas para este viernes en la Ciudad de Buenos Aires, donde se prevén lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo.

Las precipitaciones podrían dejar acumulados de entre 20 a 50 mm en sectores alcanzados por la advertencia, que comprende buena parte del centro y este de la provincia de Buenos Aires, además de zonas de Córdoba, La Rioja y San Luis. Los fenómenos pueden concentrar abundante agua en períodos breves.

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Parte del conurbano bonaerense amaneció con una fuerte granizada como la que se ve aquí en el barrio de Adrogué, zona sur del conurbano bonaerense (@arqmona)

En la Ciudad y alrededores ya hubo chaparrones durante la madrugada y parte de la mañana y persiste una probabilidad de lluvia de entre 40% y 70%. La temperatura oscilará entre los 17 °C y 23 °C, mientras que por la tarde podrían persistir precipitaciones aisladas antes de una mejora nocturna.

El sábado estable antes de un domingo con chaparrones

El sábado no se esperan lluvias y el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 14 °C y una máxima de 25 °C. Será la jornada más estable del período, sin previsiones de nubosidad que comprometa las actividades al aire libre. Habrá niebla de madrugada.

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Un gráfico meteorológico detalla las temperaturas previstas, probabilidades de lluvia y estado del cielo durante siete días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El domingo, cuando se jugará el Superclásico, la temperatura mínima será de 15 °C y la máxima llegará a 23 °C. El pronóstico anticipa un ambiente primaveral durante la previa, con viento del norte y noreste y ráfagas de hasta 22 km/h.

El ingreso de aire cálido y húmedo favorecerá la formación de chaparrones durante la segunda mitad de la jornada. El encuentro entre Boca Juniors y River Plate está previsto para las 15 h en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Alerta amarilla por tormentas en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires durante la jornada de hoy (SMN)

En cambio, el lunes 2, en cambio, la ciudad recupera estabilidad: 26 grados de máxima, 16 de mínima y probabilidades de lluvia que no superan el 10% en ningún tramo del día.

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