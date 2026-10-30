Sociedad

El SMN amplió la alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: cómo estará el tiempo el fin de semana

El aviso prevé precipitaciones intensas, descargas eléctricas, ráfagas y eventual granizo, que durante la madrugada ya cayó en varios sectores del conurbano bonaerense

Uno de los registros de la caída de granizo durante esta madrugada en un jardín del Gran Buenos Aires
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El Servicio Meteorológico Nacional amplió la alerta amarilla por tormentas para este viernes en la Ciudad de Buenos Aires, donde se prevén lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo.

Las precipitaciones podrían dejar acumulados de entre 20 a 50 mm en sectores alcanzados por la advertencia, que comprende buena parte del centro y este de la provincia de Buenos Aires, además de zonas de Córdoba, La Rioja y San Luis. Los fenómenos pueden concentrar abundante agua en períodos breves.

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Parte del conurbano bonaerense amaneció con una fuerte granizada como la que se ve aquí en el barrio de Adrogué, zona sur del conurbano bonaerense (@arqmona)

En la Ciudad y alrededores ya hubo chaparrones durante la madrugada y parte de la mañana y persiste una probabilidad de lluvia de entre 40% y 70%. La temperatura oscilará entre los 17 °C y 23 °C, mientras que por la tarde podrían persistir precipitaciones aisladas antes de una mejora nocturna.

El sábado estable antes de un domingo con chaparrones

El sábado no se esperan lluvias y el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 14 °C y una máxima de 25 °C. Será la jornada más estable del período, sin previsiones de nubosidad que comprometa las actividades al aire libre. Habrá niebla de madrugada.

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Tabla de pronóstico meteorológico para la Ciudad de Buenos Aires con temperaturas, iconos del clima y probabilidades de lluvia para siete días
Un gráfico meteorológico detalla las temperaturas previstas, probabilidades de lluvia y estado del cielo durante siete días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El domingo, cuando se jugará el Superclásico, la temperatura mínima será de 15 °C y la máxima llegará a 23 °C. El pronóstico anticipa un ambiente primaveral durante la previa, con viento del norte y noreste y ráfagas de hasta 22 km/h.

El ingreso de aire cálido y húmedo favorecerá la formación de chaparrones durante la segunda mitad de la jornada. El encuentro entre Boca Juniors y River Plate está previsto para las 15 h en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Mapa del centro de Argentina dividido en sectores de color verde y amarillo, con nombres de ciudades y pestañas de fechas en el borde superior
Alerta amarilla por tormentas en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires durante la jornada de hoy (SMN)

En cambio, el lunes 2, en cambio, la ciudad recupera estabilidad: 26 grados de máxima, 16 de mínima y probabilidades de lluvia que no superan el 10% en ningún tramo del día.

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