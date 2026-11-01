Sociedad

Destrozos, heridos y granizo: así quedaron Río Negro y Córdoba tras el paso de un temporal

Las condiciones meteorológicas afectaron viviendas, infraestructura deportiva y cultivos. Para este domingo, se mantendrán activas las alertas con alertas activas en gran parte del país

(Facebook: Germán Arce)
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Las tormentas y las ráfagas que atravesaron este sábado varios sectores de Río Negro y Córdoba dejaron daños en viviendas y estructuras, una persona herida y pérdidas en la producción frutícola, además de abundantes lluvias y granizo en distintas localidades.

En el Valle Medio rionegrino, la fuerza del viento provocó árboles caídos, voladuras de techos y daños materiales. Uno de los puntos más afectados fue la localidad de Choele Choel. Allí se registró el derrumbe del paredón que rodeaba la cancha de tenis del club Sportsman.

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Según informó el diario Río Negro, una persona que circulaba en bicicleta sufrió la caída de un árbol sobre las piernas y tuvo una fractura. A raíz de esto, el personal de salud debió asistirla y concretar su rescate.

La tormenta también dejó consecuencias en la actividad frutícola de Valle Azul. Un productor del Lote 4 señaló que el granizo, que se registró cerca de las 16:00 horas, destruyó la pera Packham’s que no estaba protegida por mallas antigranizo. Lo mismo ocurrió con el resto de las superficies que no estaban cubiertas y dejó pérdidas totales de los cultivos.

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(Facebook: Agrovalle Todo Producción)

En Córdoba, una sucesión de tormentas de distinta intensidad alcanzó a Río Cuarto, Alta Gracia, Agua de Oro, Anisacate, San Javier, Colonia Caroya, Villa Carlos Paz y sectores serranos, de acuerdo con La Voz del Interior.

Según los datos del Sistema de Información Hídrica y Meteorológica de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, Río Cuarto acumuló más de 65 milímetros en 24 horas. De hecho, durante uno de los momentos de mayor intensidad, las mediciones registraron que hubo una caída de 62 milímetros en tan solo 25 minutos.

(X: @EstefaniaPra1)

También hubo registros cercanos a los 60 milímetros en las regiones de La Cumbrecita y áreas próximas a Los Reartes. Además, indicaron que las lluvias estuvieron acompañadas por ráfagas y granizo en varias zonas.

Ante este panorama, el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil, Roberto Schreiner, afirmó que hasta la noche del sábado no se habían comunicado daños importantes ni ciudades desbordadas por las precipitaciones.

(Facebook: Sergio Nico)

Ninguna localidad o ciudad de la provincia de Córdoba se vio desbordada”, señaló el funcionario. Acto seguido, añadió que la tormenta se presentó de forma dispersa, con niveles de intensidad diferentes según cada zona.

En el caso de Alta Gracia hubo dos episodios de granizo durante la jornada, mientras que en Agua de Oro la caída de piedra se extendió durante unos diez minutos, sin daños informados por el municipio. Asimismo, en Anisacate también se registró una acumulación de granizo en calles y otros sectores.

(X: @@alevaarale2015)

Por este motivo, la Policía Caminera informó precipitaciones y granizo en Pampa de Achala, sobre el Camino de las Altas Cumbres. En el cerro Champaquí, la caída de piedra dificultó un operativo para asistir a una mujer de 59 años que se había lesionado durante una caminata.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que en Río Negro no habrá alertas vigentes, pero se espera que las tormentas continúen hasta la mañana del domingo. No obstante, no será la situación se complicará para Córdoba y gran parte de las provincias del centro y norte del país.

(Facebook: Meteorología Argentina y mundial)

La alerta naranja por tormentas estará activa en Córdoba —con excepción del noroeste provincial—, el sur de Santa Fe, el norte de La Pampa y parte del oeste de la provincia de Buenos Aires. El nivel de advertencia implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños e interrupciones en la vida cotidiana.

Además, estará vigente una alerta amarilla por tormentas para Formosa, Chaco, el norte y oeste de Misiones, el norte de Corrientes, Santiago del Estero, el oeste y sudeste de Santa Fe, el sur de Entre Ríos y el noroeste de Córdoba.

(Facebook: Dyf Fer Dario)

La advertencia también alcanzará a San Luis, el centroeste de La Pampa, el norte, centro y este bonaerense —incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)—, el sur de La Rioja, el este de Mendoza y una franja del centro de San Juan.

Por último, en la Patagonia, el sector cordillerano del centro y sur de Santa Cruz permanecerá bajo alerta amarilla por lluvias durante la jornada. A su vez, se prevé una alerta amarilla por vientos para el sur de Chubut.

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