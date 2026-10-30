Calendario 2026: todos los feriados de noviembre en Argentina

El Gobierno nacional declaró de interés nacional la visita mediante el Decreto 1103/2026 y fijó un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Papa León XIV iniciará el 6 de noviembre una gira por Sudamérica que incluirá Uruguay, la Argentina y Perú. La primera escala será Montevideo, donde permanecerá hasta el domingo 8 de noviembre, con actividades previstas también en Paysandú y Florida.

Ese domingo 8 de noviembre, el pontífice llegará a la Argentina. Su estadía se extenderá hasta el miércoles 11, cuando partirá desde el aeropuerto internacional de Ezeiza rumbo a Lima. Durante cuatro días, la agenda contempla misas, encuentros con autoridades, representantes de organizaciones sociales, trabajadores, jóvenes y referentes religiosos en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

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El Gobierno nacional declaró de interés nacional la visita mediante el Decreto 1103/2026 y estableció feriados con distintos alcances para los días de la estadía. Por lo tanto, el undécimo mes del año contará con dos fines de semana largo y varios días de descanso por la visita del sumo pontífice.

Qué días serán feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país. La jornada coincide con el día central de la visita de León XIV y tendrá alcance obligatorio para la administración pública y el sector privado en todas las jurisdicciones.

El papa León XIV comenzará el 6 de noviembre una gira por Sudamérica que incluirá escalas en Uruguay, Argentina y Perú (Europa Press)

El martes 10 de noviembre será feriado solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. El decreto fijó esa medida por las necesidades de organización, seguridad, logística y ordenamiento de la circulación derivadas de las actividades y los traslados del Papa durante esa fecha en ambos distritos.

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El miércoles 11 de noviembre, en tanto, el feriado regirá únicamente en la provincia de Buenos Aires. La decisión responde a las actividades programadas para la última jornada de la estadía del pontífice, antes de su partida desde Ezeiza rumbo a Perú.

Al tratarse de feriados y no de días no laborables, no habrá actividad habitual en las escuelas y dependencias públicas de las jurisdicciones alcanzadas. En el sector privado, los empleadores deberán respetar el régimen de feriados nacionales o locales, según corresponda. Quienes presten tareas durante esas jornadas percibirán la remuneración habitual más una suma equivalente, lo que representa el pago doble por el día trabajado, de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo.

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Cómo quedan los fines de semana largo de noviembre 2026

La agenda del pontífice en Argentina contempla misas y encuentros en Buenos Aires, Luján y Córdoba entre el 8 y el 11 de noviembre (EFE/ Ramón De La Rocha)

En todo el país: del sábado 7 al lunes 9 de noviembre. El lunes 9 será feriado nacional por la visita del papa León XIV, por lo que habrá tres días consecutivos de descanso en todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba: del sábado 7 al martes 10 de noviembre. Además del feriado nacional del lunes 9, el Gobierno nacional dispuso un feriado local para el martes 10 en ambas jurisdicciones. De esta forma, quienes trabajen o estudien en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba tendrán cuatro días consecutivos sin actividad habitual.

En la provincia de Buenos Aires: del sábado 7 al lunes 9 de noviembre. La provincia tendrá el feriado nacional del lunes 9, por lo que contará con un fin de semana largo de tres días. El miércoles 11 también será feriado provincial por la visita papal, aunque no quedará unido al descanso del fin de semana: el martes 10 será hábil.

En todo el país: del sábado 21 al lunes 23 de noviembre. El segundo fin de semana largo nacional del mes será por el Día de la Soberanía Nacional. La conmemoración del 20 de noviembre se trasladará al lunes 23, de acuerdo con el régimen de feriados trasladables.

Qué pasa con el feriado por el Día de la Soberanía Nacional

El Día de la Soberanía Nacional será feriado nacional en todo el país el lunes 23 de noviembre. La fecha conmemora originalmente el 20 de noviembre, pero se trasladará al lunes siguiente de acuerdo con el régimen aplicable a los feriados nacionales trasladables.

El feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional se trasladará al lunes 23 de noviembre para formar un fin de semana largo de tres días (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada alcanzará tanto al sector público como al privado. No habrá clases en escuelas públicas ni privadas, mientras que las dependencias estatales no tendrán atención habitual, salvo los servicios esenciales y las guardias que correspondan.

En el sector privado, los trabajadores tendrán descanso. Quienes deban prestar tareas cobrarán la remuneración habitual más una suma equivalente, por lo que percibirán el doble por esa jornada, según la Ley de Contrato de Trabajo. El feriado formará un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre.

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Qué feriados y fines de semana largo quedan en 2026

Qué feriados y fines de semana largos quedan en 2026

Feriados por la visita del papa León XIV:

Lunes 9 de noviembre : feriado de alcance nacional.

Martes 10 de noviembre : feriado en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

El resto de los feriados y fines de semana largos de 2026:

Lunes 23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional. Formará un fin de semana largo de tres días , desde el sábado 21 hasta el lunes 23. La fecha original de la conmemoración es el viernes 20 de noviembre.

Lunes 7 de diciembre : día no laborable con fines turísticos. En el sector privado, la decisión de otorgarlo quedará a criterio de cada empleador. En la administración pública será jornada no laborable.

Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María. Será feriado nacional. Junto con el día no laborable del lunes 7, podrá conformar un período de cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.

Viernes 25 de diciembre: Navidad. Dará lugar a un fin de semana largo de tres días, hasta el domingo 27.