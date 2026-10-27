Sociedad

Cayeron dos narcos con 60 antecedentes en la Villa 31: les secuestraron 1.400 dosis de cocaína, pasta base y marihuana

Los sospechosos fueron sorprendidos durante una presunta venta de drogas e intentaron escapar de la Policía. Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia

La Policía de la Ciudad detuvo en la villa 31 a dos narcos, de 25 y 30 años y con 60 antecedentes penales
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Efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a dos hombres que, entre ambos, acumulan 60 antecedentes, durante un operativo contra la venta de drogas en la Villa 31. En el procedimiento se secuestraron 1.443 envoltorios con cocaína, pasta base y marihuana, destinados a la comercialización.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Unidad Táctica de Pacificación I y comenzó cuando los efectivos detectaron un intercambio de tipo “pasamanos” entre dos personas en inmediaciones de Colibrí al 300, donde se sospechaba que se vendían estupefacientes.

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Al advertir la presencia policial, ambos hombres intentaron escapar e ingresar a un domicilio ubicado en Espadaña al 1900. Los uniformados lograron interceptarlos: uno fue aprehendido dentro de la vivienda y el otro, en la puerta del lugar.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron 404 envoltorios con marihuana, con un peso total de 556 gramos; 125 con pasta base, que pesaban 270 gramos; y 914 con cocaína, con un peso de 238 gramos. En total, incautaron 1.064 gramos de droga fraccionada.

Efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación I secuestraron más de 1.400 envoltorios con cocaína, pasta base y marihuana fraccionada para la venta
Efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación I secuestraron más de 1.400 envoltorios con cocaína, pasta base y marihuana fraccionada para la venta

Ambos detenidos registraban numerosos antecedentes. El mayor de ellos, de 30 años, acumula 44 actuaciones por infracción a la Ley 23.737, además de una por robo, otra por portación de arma no convencional y una más por desobediencia, registradas desde 2020.

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Su cómplice, de 25 años, también cuenta con un amplio prontuario. Entre sus antecedentes figuran seis actuaciones por infracción a la Ley de Drogas, dos por portación de arma no convencional, una por atentado y resistencia a la autoridad y otra por ensuciar bienes, entre 2024 y 2026.

En la causa interviene la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a Estupefacientes (UFLA) Este, a cargo del fiscal Vidal Alemán, quien dispuso la detención de ambos hombres y el secuestro de las sustancias.

Los dos detenidos
Los dos detenidos

El procedimiento se conoció dos días después de otro operativo antidrogas en Parque Chacabuco, donde la Policía de la Ciudad encontró un invernadero con plantas de marihuana mientras cumplía una orden judicial vinculada a una denuncia por violencia de género.

Ese operativo se realizó en un departamento situado sobre la calle Salvigny al 1800, por orden del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 23. La intervención judicial incluyó una prohibición de acercamiento para el hombre denunciado y el secuestro de las armas que pudiera tener en su poder.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 7B identificaron en el lugar a un hombre de 32 años, quien estaba acompañado por su pareja al momento del operativo.

Plantas de cannabis en floración bajo lámparas suspendidas, rodeadas de cables y paredes cubiertas con láminas reflectantes
El invernadero donde la Policía de la Ciudad encontró 52 plantas de marihuana

Los agentes incautaron tres armas de fuego con sus respectivas municiones: un revólver Taurus calibre .357 Magnum, una pistola Glock 17 calibre 9 × 19 mm y una escopeta semiautomática Hatsan Escort calibre 12.

Durante la requisa, el personal policial también encontró dos habitaciones acondicionadas para el cultivo de cannabis. Allí había 52 plantas de marihuana, distribuidas en dos invernaderos interiores.

El hombre contaba con una inscripción en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), aunque su autorización habilitaba el cultivo de hasta ocho plantas. La cantidad detectada superaba ese límite.

Tras una consulta con la Justicia, se notificó al involucrado de la restricción de acercamiento. Tanto las armas como las plantas quedaron secuestradas en el marco de la causa.

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