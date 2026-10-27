El dólar bajó y cortó una racha de siete sesiones consecutiva de avances

El dólar mayorista anota una suba de 5,7% en 2026.

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Un día después del sacudón que generó la sorpresiva victoria de Luiz Inacio Lula Da Silva en el balotaje presidencia brasileño, el tono en el mercado cambiario local cambió radicalmente. En la rueda mayorista hubo una sensible caída del monto operado, por USD 429,9 millones en el segmento de contado, unos USD 300 millones por debajo de la oferta del lunes. Sin embargo, pese a un menor flujo de divisas el dólar mayorista cedió tres pesos o 0,2%, a 1.538 pesos, una tendencia que acompañó parcialmente a la revalorización del real brasileño luego de la abrupta baja de 9% del lunes.

Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, indicó que se trató de la “primera caída del dólar mayorista luego de siete ruedas consecutivas con subas de su cotización”. Agregó que “en los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 8,50 pesos, algo por encima del aumento de 7 pesos registrado en idéntico lapso de la semana anterior”.

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El BCRA fijó un techo de $1.947,79 para su régimen de bandas cambiarias. El tipo de cambio oficial quedó a 409,79 pesos o 26,6% de ese límite para la libre flotación.

El dólar al público permaneció sin variantes a $1.560 para la veta, según la referencia del Banco Nación, un máximo nominal. También negoció estable el dólar blue, a 1.575 pesos.

“El reacomodamiento de ayer en el dólar mayorista resultó bienvenido por los operadores, dado que se evalúa como oportuno a modo de ‘amortiguador’ frente a la fuerte depreciación del real brasileño, con el BCRA interrumpiendo ayer sus compras en busca de dar más espacio a la demanda privada”, comentó el economista Gustavo Ber.

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“Los operadores monitorean la dinámica del ‘contado con liquidación’, ya más cerca de los $1.700, y la ampliación de la ‘brecha’, dado que, aun cuando todavía es bastante acotada, puede servir como indicador de la búsqueda de cobertura”, añadió el titular del Estudio Ber.

Los expertos de Rava Bursátil señalaron que el lunes “el Banco Central cortó una racha de 19 jornadas con compras de divisas, sin intervenir en reservas, mientras el Tesoro habría vendido USD 100 millones para contener la volatilidad”. Añadieron que “la brecha entre el dólar MEP y el ‘contado con liquidación’ se ubicó en 6,95% al cierre del lunes, muy por encima del promedio de 2,3% de la gestión actual y lejos del máximo de 23,3% de octubre de 2023″.

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“Hacia adelante, el mercado seguirá mirando qué grado de acumulación de reservas tiene el BCRA, y variables macro y micro con incidencia sobre el humor social de cara al ciclo electoral del año próximo”, consideró Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, aportó que “en medio de un clima de cautela en los mercados financieros tras la definición electoral en Brasil, el equipo económico del Gobierno nacional buscará refinanciar mañana un importante paquete de deuda que asciende a $10,9 billones. Para hacer frente a esta abultada masa de obligaciones en la segunda licitación del mes, la Secretaría de Finanzas presentó un abanico diversificado de instrumentos públicos orientado a captar liquidez tanto a mediano como a largo plazo”.

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También los agentes cambiarios siguen de cerca el movimiento del real. Este martes el dólar en Brasil descuenta un 1,1%, en los 5,35 reales por unidad. La divisa de EEUU cerró el lunes 5,41 reales, con una ganancia de 9% en el día, luego de alcanzar más temprano los 5,60 reales, su precio más alto desde enero de 2025.

“El riesgo a monitorear es la persistencia del shock: una estabilización del real y definiciones fiscales creíbles en Brasil podrían moderar la presión, mientras una corrección prolongada afectaría flujos regionales, comercio bilateral y competitividad. En Argentina, la evolución del ‘contado con liquidación’, el riesgo país y el volumen de cobertura ofrecerá las señales más inmediatas”, puntualizaron los analistas de Vector Investments.

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El mercado de cambios continúa bien provisto de oferta y con un volumen por encima del promedio para el último trimestre del año. Un informe de PwC Argentina precisó que en septiembre las empresas locales concretaron la colocación de 42 Obligaciones Negociables por un total equivalente a USD 2.722 millones al tipo de cambio del “contado con liquidación”, la segunda cifra mensual más alta registrada desde 2015, únicamente por detrás del récord de USD2.954 millones alcanzado en noviembre de 2025.