Tragedia en El Calafate: un jubilado murió tras ser embestido por su propia camioneta

Un jubilado de 86 años murió este martes tras ser embestido por su propia camioneta en El Calafate, Santa Cruz

Guardar

Un hombre de 86 años murió en El Calafate, Santa Cruz, después de ser atropellado por su propia camioneta en la zona céntrica de la localidad. El episodio ocurrió cerca del mediodía y las circunstancias exactas del accidente permanecen bajo investigación por parte de la Policía provincial.

El hecho ocurrió cerca de las 13 de este martes, cuando el hombre puso en marcha su vehículo. Por motivos que los peritos de la Policía local todavía intentan establecer, la camioneta se desplazó de manera imprevista y terminó arrollando al propio conductor.

PUBLICIDAD

El impacto le provocó lesiones de extrema gravedad que obligaron a un traslado inmediato al Hospital SAMIC de El Calafate. Pese al esfuerzo del equipo médico, el hombre falleció poco después de su ingreso al centro de salud.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar con rapidez, aunque la situación ya era crítica.

La investigación en curso busca responder por qué la camioneta se movió luego de que su dueño la pusiera en marcha. Hasta el momento, los investigadores no han precisado la mecánica del accidente ni descartado ninguna hipótesis.

Investigan la muerte de una mujer que fue aplastada por su propio auto en Corrientes

La enfermera fue derivada al Hospital Escuela de Corrientes, el centro de mayor complejidad de la capital provincial, donde falleció horas después

Olegaria Beatriz Bordón, enfermera del hospital María Auxiliadora de Saladas, Corrientes, murió en la madrugada de este jueves tras quedar atrapada debajo de su propio automóvil en circunstancias que la Justicia todavía intenta esclarecer. El hecho ocurrió pasadas las 23 del miércoles pasado, en la zona conocida como “la bajada del cementerio”.

PUBLICIDAD

La Comisaría de Distrito Primera de Saladas fue alertada sobre una mujer con heridas de extrema gravedad. Según las primeras averiguaciones, Bordón habría intentado realizar maniobras con un vehículo que aún no sabía conducir. Por causas que los peritos trabajan para determinar, terminó debajo del auto en movimiento y sufrió aplastamiento.

De inmediato, fue trasladada al hospital local para recibir atención médica, pero la gravedad de sus lesiones obligó a derivarla al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes, el centro de mayor complejidad de la capital provincial. Allí, pese al trabajo de los profesionales de la salud, falleció horas después.

PUBLICIDAD

Según fuentes policiales citadas por El Litoral, los investigadores de la Unidad Fiscal en turno no descartan ninguna línea: analizan si se trató de un siniestro vial, un accidente fortuito o un suicidio.

El motivo que abre esa última posibilidad tiene que ver con el momento personal que atravesaba Bordón: días antes había fallecido su padre. Las diligencias en curso apuntan, precisamente, a establecer con claridad la mecánica del hecho y las condiciones en que se produjo.

Mientras la Justicia avanza, el hospital María Auxiliadora despidió a su enfermera con un comunicado en redes sociales. “Con profundo dolor”, la institución recordó que Bordón dejó “una huella que permanecerá para siempre” y destacó que “en cada cuidado brindado, en cada jornada compartida y en cada gesto de compañerismo, quedó reflejada su dedicación y su amor por la profesión”.

PUBLICIDAD

El mensaje cerró con un acompañamiento a la familia, amigos y compañeros de Bordón.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, se iniciaron actuaciones preliminares de oficio. Las diligencias buscan determinar con exactitud cómo una mujer que intentaba aprender a manejar terminó debajo de su propio vehículo, y si detrás de esa secuencia hubo o no una voluntad ajena.