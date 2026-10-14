Sociedad

Tensión en la previa de la Marcha Universitaria: detuvieron a un hombre en un semaforazo en defensa por los profesorados

Unos 150 integrantes de Ademys y agrupaciones de izquierda exigieron la apertura de inscripciones para 2027. La Policía de la Ciudad activó el protocolo antipiquetes

Un hombre resultó detenido durante una protesta en la intersección de las avenidas Callao y Corrientes tras agredir a efectivos policiales
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Estudiantes, docentes y gremios se congregaron este miércoles en la esquina de Callao y Corrientes, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar por la defensa de los profesorados y exigir la apertura de inscripciones para el ciclo 2027, en una jornada que terminó con un manifestante detenido por agredir a personal policial y con la avenida Corrientes completamente cortada al tránsito.

La concentración, convocada para las 18, reunió a unos 150 manifestantes provenientes del gremio docente Ademys y de agrupaciones de izquierda. La dinámica adoptada fue la de un semaforazo: los participantes cortaban Callao de forma alternada y volvían a habilitarla, mientras que Corrientes permaneció totalmente cerrada durante la protesta.

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La presencia policial buscó hacer cumplir el protocolo antipiquetes, que obliga a los manifestantes a mantenerse sobre la vereda y que no estén sobre la calle. Solamente podían salir a la calzada cuando el semáforo lo permite. La tensión entre ambos grupos escaló hasta que, finalmente, el personal de la Policía de la Ciudad encapsuló a los manifestantes y los condujo a la zona peatonal para restablecer la circulación vehicular por Corrientes.

Previa marcha universitaria - Plaza Houssay - Represión
La Policía de la Ciudad encapsuló a los manifestantes en la zona peatonal para liberar la circulación vehicular en la avenida Corrientes (RS Fotos)

Fue en ese momento en el que se vivió un breve momento de tensión. Como se puede ver en el video que encabeza la nota, los manifestantes querían poder realizar su reclamo de forma pacífica, pero al ser contenidos por la policía, hubo algunos empujones. En medio del conflicto, un hombre habría agredido a los agentes, por lo que fue detenido, según le confirmaron a Infobae.

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La movilización en Callao y Corrientes fue parte de una serie de medidas que se desarrollaron a lo largo de toda la semana en el marco de la marcha federal universitaria prevista para el jueves 15 de octubre. Paralelamente, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se mantuvo tomada y permanecerá en esa situación hasta la jornada de mañana, cuando su comunidad se movilizará hacia la zona de Tribunales en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Durante la toma, se realizaron clases públicas y otras actividades que renovaron las críticas al gobierno nacional por la demora en poner en vigencia esa normativa. En tanto, la Facultad de Psicología convocó a una asamblea para la misma tarde, y la Facultad de Ciencias Sociales anunció una asamblea seguida de una vigilia desde las 19.

Previa marcha universitaria - Plaza Houssay - Represión
El gremio docente Ademys y distintas agrupaciones de izquierda exigieron la apertura de las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 (RS Fotos)

“Nos vemos obligados a cortar la calle para defender nuestras carreras”, sostuvo uno de los manifestantes ante un móvil de A24.

La secretaria general de Ademys amplió el reclamo hacia el plano institucional. “Venimos a acompañar a las familias, a los docentes y a la comunidad ante lo que es el ajuste que está metiendo el gobierno, que está cerrando profesorados completos, cursos completos y sobre todo, lo más importante, estamos exigiendo la apertura de inscripciones para 2027”, afirmó la sindicalista.

Previa marcha universitaria - Plaza Houssay - Represión
Estudiantes denunciaron el cierre de las carreras de Ciencias Políticas y Ciencias Jurídicas en el Instituto Joaquín V. González (RS Fotos)

Entre los casos concretos mencionados por los manifestantes figuran los del Instituto Joaquín V. González, donde según los testimonios se habrían cerrado las carreras de Ciencias Políticas y Ciencias Jurídicas, y el del Normal 9, donde el gobierno porteño, junto con el Ministerio de Educación, habría dispuesto el cierre de inscripciones y el traslado del profesorado.

Gisel, estudiante del Normal 1 de la carrera de Profesorado de Inicial, fue una de las voces que lo denunció: “Estamos acá apoyando a todos los estudiantes que están atravesando el cierre de carreras en el Joaquín V. González con Ciencias Políticas y Ciencias Jurídicas. También estamos apoyando a las compañeras del Normal 9, que el gobierno porteño, junto con el Ministerio de Educación, cerraron las inscripciones diciendo que, como no hay inscripciones para ser docente, cerrar y trasladar ese profesorado sin tener en cuenta las condiciones en las que nosotros estamos dando clases”, expresó.

La jornada del miércoles anticipó lo que se espera sea una movilización de mayor escala para este jueves 15 de octubre, cuando la 5° marcha federal universitaria convocará a distintas comunidades educativas en todo el país.

Previa marcha universitaria - Plaza Houssay - Represión
La protesta en el centro porteño funcionó como antesala de la quinta marcha federal universitaria convocada en todo el país (RS Fotos)

En la zona del Congreso se concentrarán los manifestantes. Se realizará un acto para reclamar la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria.

Desde las 13, quienes marchen en representación de la Universidad de Buenos Aires y la mayor parte de las columnas se reunirán en Plaza Houssay, de donde saldrán rumbo a Plaza del Congreso a las 14.

El recorrido seguirá por la avenida Córdoba hasta Callao, continuará por Corrientes, avanzará hasta Cerrito y concluirá en el Congreso, escenario del acto central previsto para las 16. La protesta se produce a raíz de un fallo judicial que dispuso que el Poder Ejecutivo tome las medidas necesarias para aplicar la ley 27.795, sancionada por el Congreso en agosto de 2025.

Rectores y representaciones docentes, no docentes y estudiantiles consensuaron el documento que será leído durante la marcha tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el resto del país. De acuerdo con lo que trascendió, el texto se estructurará alrededor de tres ejes sobre los que coincidieron todas las partes: soberanía, democracia y educación.

“El documento va a girar en torno a soberanía, democracia y educación. Esos son los ejes que va a contener el documento que mañana va a ser leído a lo largo y ancho del país”, indicaron a Infobae fuentes de la organización.

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