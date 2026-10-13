Política

Tomaron la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y permanecerá así hasta la marcha del 15 de octubre

Lo decidieron estudiantes, tras una votación y luego de una clase pública que renovó el reclamo al Gobierno para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

Paro universitario, sede Puán
Las asambleas y cortes de calle abarcan sedes de Ingeniería, Psicología, Ciencias Sociales y Exactas durante la semana de protesta. (Franco Motocam, Infobae)
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La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se encuentra tomada y permanecerá de esa manera hasta el jueves 15 de octubre, cuando su comunidad educativa se movilizará hacia la zona de Tribunales en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue acompañada por clases públicas y otras actividades que renovaron las críticas al Gobierno nacional por la demora en poner en vigencia la normativa.

La ocupación comenzó luego de una jornada de clases abiertas en la sede de Puan, donde estudiantes y docentes debatieron el escenario universitario y las medidas para los días previos a la movilización. Estudiantes de la facultad confirmaron a Infobae que la permanencia se extenderá hasta la marcha del jueves.

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La convocatoria prevé que la columna parta desde la puerta de la facultad al mediodía, aunque el horario definitivo todavía no fue resuelto. La iniciativa reunirá a integrantes de la comunidad educativa, mientras otras unidades académicas de la Universidad de Buenos Aires definirán sus propios planes de lucha en asambleas convocadas para este martes y miércoles.

El miércoles habrá un paro de trabajadores no docentes, una medida que los estudiantes dijeron que respetarán durante la toma. La protesta en Filosofía y Letras forma parte de una semana de actividades en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con reclamos vinculados al financiamiento de las universidades, la emergencia en discapacidad, la Ley de Tierras y el rechazo al DNU 70/23.

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Marcha universitaria - Drone
La toma ocurre en la antesala de una nueva marcha contra el gobierno por el financiamiento de las universidades. Foto: Claudio Fanchi/NA

El dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda, Luca Bonfante, difundió un cronograma de acciones estudiantiles que incluye clases públicas desde las 14:00, un corte en Puan y Rivadavia a las 18:30 y el inicio de la ocupación de la facultad en ese mismo horario. También fueron anunciadas clases abiertas y cortes frente a la Facultad de Derecho.

La agenda del miércoles contempla un semaforazo en la Facultad de Ingeniería junto con trabajadores de esa casa de estudios, desde las 17:00. A la misma hora se prevé un corte en Plaza Houssay, en la intersección de Córdoba y Junín, y una asamblea en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

La jornada continuará a las 18:00 con un corte en Callao y Corrientes junto a profesorados y una asamblea en la Facultad de Psicología. En la Facultad de Ciencias Sociales fue anunciada una asamblea seguida de una vigilia desde las 19:00, mientras que para el jueves las organizaciones convocaron a concentrarse frente al Congreso desde las 12:00.

Bonfante cuestionó la respuesta de las autoridades frente a los conflictos abiertos y planteó la necesidad de unificar las protestas. “La estrategia de las autoridades y las burocracias que nos llevó a este momento no va más. La universidad no puede cortarse sola. Hay que unir todas las luchas y pelear por una Huelga General”, afirmó.

La ley universitaria y el conflicto con el Gobierno

La protesta se desarrolla después de una resolución judicial que ordenó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. La norma, identificada como ley 27.795, fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y busca garantizar recursos para la educación superior.

El presidente Javier Milei había vetado la iniciativa, pero ambas cámaras rechazaron esa decisión con la mayoría de dos tercios prevista por la Constitución. Al promulgarla, el Ejecutivo condicionó su ejecución a que el Congreso estableciera las fuentes de financiamiento, una cláusula que en los hechos impedía su puesta en marcha.

El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional esa condición incluida en el decreto 759/2025. El magistrado entendió que el mecanismo funcionaba como un veto encubierto y anuló la disposición.

Días antes de la actual toma, estudiantes universitarios realizaron una sentada en el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación. Participaron jóvenes de la UBA, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Martín, quienes exigieron el cumplimiento de la ley y un aumento de la Beca Progresar.

La movilización universitaria del 15 de octubre coincidirá con un paro nacional de 24 horas convocado por la Asociación Trabajadores del Estado. El sindicato concentrará desde las 13:30 frente al Congreso, donde bloques opositores solicitaron una sesión especial para tratar el DNU 70/23.

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