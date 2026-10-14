El Niño: el río Paraná sigue creciendo y provoca más evacuaciones y aislamiento de localidades

El río Uruguay alcanzó los 11,46 metros en el puerto de Concordia y evitó las evacuaciones masivas proyectadas (Crédito: Diario Río Uruguay)

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El gobernador correntino Juan Pablo Valdés recorrió ayer la isla Apipé, ubicada al sur de la represa de Yacyretá y al norte de la provincia. La localidad registró sus primeras 57 evacuaciones luego de que la central abriera sus compuertas debido a la gran cantidad de agua que llega del norte.

“Recorrimos las zonas más afectadas por las primeras inundaciones para acompañar a las familias y a los productores. Ya reubicamos a 57 personas, distribuimos alimentos para ellas y los animales. Mientras, preparamos un albergue con habitaciones y salón de usos múltiples (SUM)”, expresó Valdés en su cuenta de X.

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El intendente de la localidad, Gustavo Figueredo, indicó a El Territorio que los evacuados “en su gran mayoría fueron trasladados a casas de familiares”. También dijo que está el caso de tres familias que cuidan residencias de fin de semana. “Los dueños, como no están en la isla, autorizaron a que ellos puedan utilizarlas en este periodo de inundación. A otras familias les alquilamos espacios acondicionados para viviendas”, señaló.

Las represas abrieron compuertas ante el mayor ingreso de agua, en un escenario de crecidas que afecta a ciudades ribereñas del Litoral (X: @AnibalEspinola1)

Figueredo también adelantó que las previsiones no son alentadoras. Se estima que en los próximos días deberán evacuarse entre 30 y 50 familias más. “De acuerdo a los informes que recibimos, el río llegaría cerca de los 5 metros, igual que en el año 1983 que fue de las más altas en la historia”. Si el agua alcanza esa altura, el 45% de la isla quedará sumergida. Hoy el nivel se ubica en 4,45 metros.

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“Lo más grave es que la situación se mantendría en el tiempo”, agregó. De las islas Apipé (grande y chica) también hay que evacuar el ganado vacuno. Hay 2 mil cabezas a trasladar. Hasta ahora han salido 500, según aseguró Carlos Roldán a Bichos de Campo.

Frente a la Islas Apipé está la localidad de Ituzaingó. El río Paraná llegó allí a niveles de evacuación. Aguas abajo, la ciudad de Itatí declaró el estado de emergencia. Se espera en los próximos días un pico de crecida que afectará a entre 30 y 50 familias.

Puentes cortados y ciudades aisladas

La concesionaria de la ruta nacional 12, Camino Selva, interrumpió durante la noche del martes el paso vehicular en los puentes sobre los arroyos Paranay y Piray Guazú en el centro oeste de Misiones. Aguas abajo, el puesto de Prefectura de Puerto Mineral tuvo que ser evacuado.

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La decisión de cortar el paso en RN 12 se tomó debido al desborde de los cursos de agua que son afluentes del río Paraná. La medida podría implicar que los 20 mil habitantes de la ciudad de Montecarlo queden aislados del resto de la provincia. Lo mismo ocurriría con las localidades de Puerto Piray y Caraguatay. La experiencia se vivió en 2014.

Sin el acceso por la RN 12, la alternativa es la vinculación con la RN 14 a través de una red de caminos de tierra que se han visto afectados por las intensas precipitaciones de los últimos días.

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Ante la crecida del Paraná, productores anticipan el traslado del ganado (Diario Chaco)

Además, el corte implica que el tránsito deba realizar un rodeo por rutas provinciales y nacionales tanto en sentido norte como sur.

Una situación similar se registra en la Isla del Cerrito en Chaco. La localidad, ubicada en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, podría quedar aislada por vía terrestre del resto de la provincia en los próximos días, estimó su intendente José Luis García.

Ciudades en alerta y la apertura de las Cataratas

El director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, trazó un panorama realista de lo que se viene. “El río Paraná va a seguir en su ascenso hasta los niveles de alerta”, reconoció este miércoles. Luego, advirtió que superará los valores de evacuación entre “el 20 o 21 de octubre”.

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Apipé, San Antonio e Ituzaingó son las primeras ciudades afectadas. Pero la crecida avanzará de forma progresiva hacia Itatí, Paso de la Patria y Corrientes Capital, detalló.

Por su parte, el Parque Nacional Iguazú y la Concesionaria de Servicios Iguazú Argentina, informaron que este miércoles se realizará una apertura del área Cataratas con restricciones de circulación a los Circuitos Inferior y Superior, dado el nivel de crecida registrado durante la tarde del martes.

Las proyecciones indican altos volúmenes en el caudal para el miércoles. Estarán por encima de los estándares de seguridad determinados para transitar por las pasarelas y balcones. Mientras continúe esta situación especial, el acceso a senderos y pasarelas que conducen a los saltos estará inhabilitado según el protocolo de seguridad vigente.

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