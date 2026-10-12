Sociedad

Una pareja viajaba en moto con su bebé en la Ruta 11 y chocaron de frente con una camioneta: murieron los tres

El hecho ocurrió en el kilómetro 923 a la altura de Florencia, en la provincia de Santa Fe. Tanto el conductor del vehículo como su esposa resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud cercano

Choque fatal en Ruta 11: una pareja y su bebé murieron tras chocar con una camioneta
Una pareja y su bebé fallecieron tras chocar de frente contra una camioneta en el kilómetro 923 de la Ruta Nacional 11 (El Litoral)
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Un accidente fatal conmocionó a la provincia de Santa Fe después de que una pareja que viajaba en una moto junto a su bebé chocó de frente contra una camioneta y murieron los tres. El hecho ocurrió en el kilómetro 923 de la Ruta 11, a la altura de la localidad de Florencia.

Según informó El Litoral, todo ocurrió durante la noche de este domingo cuando un hombre, identificado como Carlos Andrés Aguirre, de 27 años, iba en una moto junto a su pareja y a su bebé.

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Los tres ocupantes de la motocicleta perdieron la vida como consecuencia del impacto. Al llegar al lugar, el personal policial confirmó el fallecimiento de Aguirre y de sus dos acompañantes. Las víctimas fueron halladas más allá del talud ubicado sobre el sector este de la vía, donde quedaron tras la colisión.

El otro rodado involucrado fue una camioneta Chevrolet S-10 blanca, al mando de Miguel Ángel Lorenzo, de 57 años, quien circulaba junto a Marta Vera, de 59. Ambos sufrieron lesiones y fueron trasladados al SAMCO de Florencia para recibir asistencia médica. Las autoridades no precisaron la gravedad de las heridas.

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El siniestro se registró en el kilómetro 923,200 de la Ruta Nacional 11. De acuerdo con el relevamiento policial, la calzada presentaba buen estado de conservación y contaba con demarcación horizontal en ese tramo. La colisión ocurrió durante la noche, dato que también fue consignado en el informe pericial.

Los primeros datos incorporados a la investigación indican que la Chevrolet S-10 circulaba en sentido norte-sur, mientras que la motocicleta lo hacía en dirección contraria, de sur a norte. Por motivos que aún deberán determinarse, ambos vehículos colisionaron de frente. Tras el impacto, la moto terminó más allá del talud este de la ruta, con su frente orientado hacia el noroeste, en tanto la camioneta quedó volcada sobre su lateral derecho dentro de una zanja en ese mismo sector.

Choque fatal en Ruta 11: una pareja y su bebé murieron tras chocar con una camioneta
Los dos ocupantes de la camioneta involucrada resultaron heridos y recibieron asistencia médica en la localidad de Florencia (El Litoral)

Ante la magnitud del siniestro y la existencia de víctimas fatales y lesionadas, el subjefe de la Comisaría IX de la Unidad Regional IX requirió la presencia de la División Científico Forense de Las Toscas. Los especialistas realizaron el relevamiento de la escena, tomaron fotografías de los vehículos y sus posiciones finales, y recolectaron otros elementos de valor para la pesquisa. Las actuaciones se desarrollaron con testigos civiles presentes y con la participación de efectivos de distintas dependencias de la región.

Todavía no está establecida cuál fue la maniobra que desencadenó la colisión, ni es posible en esta etapa atribuir responsabilidades. Esos puntos forman parte de lo que deberá esclarecerse a partir de los rastros relevados en el lugar y de las demás diligencias investigativas.

La causa fue caratulada como “Triple homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito” y quedó bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Las Toscas. La investigación deberá reconstruir la mecánica del choque, precisar las circunstancias en que se produjo el impacto y establecer las eventuales responsabilidades penales.

Otro accidente en la Ruta 11

El accidente del domingo no fue el único siniestro grave registrado recientemente en ese tramo de la Ruta Nacional 11. El 28 de septiembre, también en la localidad de Florencia y a escasos metros del lugar del último hecho —a la altura del kilómetro 922—, un choque frontal entre dos automóviles dejó un muerto y un herido.

El tramo de la Ruta 11 cerca de Florencia registró otro choque frontal con un fallecido en el mes de septiembre
El tramo de la Ruta 11 cerca de Florencia registró otro choque frontal con un fallecido en el mes de septiembre

El impacto ocurrió cerca de las 14:45 cuando un Chevrolet Corsa, conducido por Pablo Maximiliano Cantero, de 23 años y domiciliado en Florencia, que avanzaba en sentido norte-sur, colisionó de frente con un Toyota Corolla manejado por José Luis Soto, un hombre mayor oriundo de la provincia de Corrientes que circulaba en dirección opuesta.

La violencia del impacto dejó a ambos conductores atrapados dentro de sus vehículos. Los Bomberos Voluntarios de la zona debieron intervenir para extraerlos, y el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107 los trasladó para recibir atención médica. Horas después, cerca de las 17:40, el Hospital de Villa Ocampo confirmó el fallecimiento de Cantero. El estado de Soto no fue precisado en ese momento.

En ese operativo también actuaron efectivos de la Comisaría IX de Florencia y personal de la Subcomisaría XIII de Colonia Hardy, tanto en las tareas de rescate como en las diligencias orientadas a determinar la mecánica del hecho. La circulación sobre la Ruta 11 permaneció interrumpida durante varias horas como consecuencia del operativo y de los trabajos periciales posteriores.

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