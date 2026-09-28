Brutal accidente en Santa Fe: dos autos chocaron de frente, tuvieron que rescatar a los conductores y uno murió

El siniestro ocurrió el domingo cerca de las 14:45 en el norte de Santa Fe, los dos conductores quedaron atrapados en sus vehículos y el SIES 107 los trasladó para recibir atención médica, pero horas más tarde el Hospital de Villa Ocampo confirmó la muerte de uno de ellos

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Un brutal accidente provocó un corte en la Ruta 11, a la altura del kilómetro 922, tras un choque frontal entre dos automóviles que se registró en la tarde de este domingo en la localidad de Florencia, al norte de la provincia de Santa Fe.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14:45 cuando, por causas que son materia de investigación, colisionaron de frente un Chevrolet Corsa y un Toyota Corolla. Al volante del primero iba Pablo Maximiliano Cantero, de 23 años, domiciliado en Florencia, que circulaba en sentido norte-sur. El Corolla era conducido por José Luis Soto, un hombre mayor oriundo de la provincia de Corrientes, que avanzaba en dirección contraria.

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La magnitud del impacto dejó a ambos conductores atrapados dentro de sus respectivos habitáculos. Fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios de la zona para liberar a las víctimas, que luego fueron trasladadas por el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107 para recibir atención médica. A pesar de la asistencia, cerca de las 17:40 el Hospital de Villa Ocampo confirmó la muerte de Cantero.

Dos conductores quedaron atrapados en sus vehículos tras un choque frontal en la Ruta 11, en la localidad santafesina de Florencia

En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría IX de Florencia, con el respaldo de personal de la Subcomisaría XIII de Colonia Hardy, tanto durante las tareas de rescate como en las actuaciones orientadas a determinar la mecánica del hecho.

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Como consecuencia del operativo y de los trabajos periciales posteriores, la circulación sobre la Ruta 11 permaneció interrumpida durante varias horas.

Manejaba con 2,37 gramos de alcohol en sangre, chocó y se dio a la fuga en la Ruta 40

La Policía localizó al automovilista poco después de que se fugara del lugar del siniestro (Gentileza)

Tras chocar contra otro vehículo en el cruce de la Ruta 40 y Necochea, en Junín de los Andes, un conductor escapó del lugar. Efectivos policiales lo encontraron poco después y el control de alcoholemia registró 2,37 gramos. El siniestro se produjo el viernes ocurrió cerca de las 23:00 en la intersección de la ruta y la calle Necochea. Un hombre oriundo de la ciudad de Neuquén permaneció en el lugar junto a su Peugeot 2008 blanco y relató a la Policía que otro vehículo lo había impactado antes de continuar su marcha hacia el sur, sin intercambiar datos.

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La denuncia activó un operativo de búsqueda coordinado por la Comisaría 25 de Junín de los Andes. A partir de las características aportadas por el conductor afectado, los efectivos localizaron poco después un Volkswagen Gol blanco. Su conductor, oriundo de Zapala, fue identificado y presentó la documentación requerida para circular.

Aunque los papeles correspondientes al automóvil se encontraban en regla, los resultados que arrojó el examen de alcoholemia fueron altos. El registro de 2,37 gramos por litro equivale a una concentración de alcohol en sangre de 0,237 %, un nivel que puede asociarse con confusión, somnolencia, pérdida de coordinación y una marcada disminución de la capacidad de reacción.

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Frente a esa situación, los agentes labraron el acta por la infracción y, como medida preventiva, retuvieron la Licencia Nacional de Conducir que pertenecía al hombre. Más tarde, una mujer oriunda de Junín de los Andes se presentó en el lugar con la documentación que la habilitaba y quedó a cargo de la conducción del Volkswagen Gol. El conductor que había sido sometido al control permaneció en el sitio junto a la mujer.

El comisario inspector Félix Gómez, coordinador de la Dirección Lagos del Sur, indicó a LM Neuquén que la intervención policial comenzó luego de que el jefe de Guardia de la Comisaría 25 comunicara el hecho. Al arribar al cruce de la Ruta 40 y Necochea, los efectivos encontraron únicamente al denunciante y su vehículo.

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Una reconstrucción posterior del episodio señaló que, antes de la llegada de los efectivos, los conductores habrían protagonizado una pelea. La Policía había informado inicialmente que no constató una riña al arribar al lugar.