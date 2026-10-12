Tragedia en Catamarca: un hombre bailaba en un balcón durante un encuentro familiar, cayó al vacío y murió

Javier Orlando Vargas, de 49 años, cayó desde una galería a más de tres metros de altura durante una reunión familiar en la Ruta Provincial N.º 4 de Catamarca

Guardar

Una reunión familiar en las afueras de San Fernando del Valle de Catamarca terminó en tragedia. Javier Orlando Vargas, de 49 años, estaba bailando en una galería en altura, cayó al vacío y murió antes de que pudiera llegar asistencia médica. La Justicia investiga cómo ocurrió exactamente.

El episodio se produjo alrededor de las 22.40 del sábado por la noche, en una vivienda ubicada sobre la Ruta Provincial N.º 4, a la altura del kilómetro 6,5, camino a El Rodeo. Según las primeras actuaciones, Vargas participaba de un encuentro con familiares y allegados cuando, por causas que aún se intentan establecer, cayó hacia el patio trasero del inmueble. El sector donde ocurrió la caída presentaba un desnivel de más de tres metros entre la galería y el nivel inferior.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los primeros testimonios recabados por la policía, el hombre habría estado bailando en la galería cuando se apoyó sobre el sector del balcón. Por motivos que todavía se investigan, perdió el equilibrio y cayó al vacío. Según información publicada por El Esquiú, el impacto le provocó traumatismos craneales y corporales. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió de inmediato al lugar, pero los profesionales únicamente pudieron constatar el fallecimiento.

Tras el episodio, efectivos policiales y peritos de la Dirección General de Criminalística trabajaron en el lugar para reconstruir lo ocurrido. Los especialistas realizaron relevamientos fotográficos y planimétricos de las barandas y de la estructura del balcón, con el objetivo de determinar si existió alguna anomalía que pudiera haber influido en la caída. La causa quedó caratulada preventivamente como “Actuaciones de Oficio” y pasó a estar bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno.

PUBLICIDAD

Además, la Justicia dispuso la realización de una autopsia para establecer con precisión las causas del fallecimiento antes de entregar el cuerpo a sus familiares. Las circunstancias exactas en las que Vargas perdió el equilibrio permanecen bajo investigación.

La noticia generó numerosas muestras de dolor en las redes sociales. Amigos, conocidos y distintas personas expresaron su pesar y acompañaron a los familiares de la víctima. La comunidad del Colegio Padre Ramón de la Quintana también publicó un mensaje en el que se sumó al duelo y acompañó a los seres queridos de Vargas en este momento.

Un joven murió mientras trabajaba en un techo, pisó una chapa que cedió y cayó desde siete metros

El Ministerio Público Fiscal confirmó que la víctima no utilizaba arnés de seguridad durante las tareas

Un joven de 29 años murió tras caer desde siete metros de altura mientras reparaba el techo de un galpón en Cipolletti, provincia de Río Negro. La víctima fue identificada como Abraham Alejandro Carrizo, quien aparentemente realizaba la tarea sin arnés de seguridad cuando pisó una chapa de policarbonato que no resistió su peso. Sufrió lesiones letales y falleció poco después de llegar al hospital.

PUBLICIDAD

El episodio se produjo en la tarde del viernes, alrededor de las 17:26, en un depósito ubicado en calle Italia 365. El operario se encontraba sobre la cubierta de la construcción cuando pisó una chapa transparente de policarbonato que cedió bajo su peso y se precipitó al suelo.

Personal de la Comisaría Cuarta fue el primero en responder al llamado de emergencia, y dado el estado en que fue hallado el trabajador, el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) dispuso su traslado al hospital Pedro Moguillansky bajo código rojo. Al ingresar al centro de salud, se certificó que ya no presentaba signos vitales.

PUBLICIDAD

El jefe de la Unidad Regional V de la Policía de Río Negro, Javier Yáñez, describió el desenlace en declaraciones a LM Cipolletti: “Fue rápidamente trasladado al hospital por personal del SIARME y nos informan más tarde que termina perdiendo la vida”. Yáñez también confirmó que, entre las primeras actuaciones, se tomaron los testimonios de los compañeros que trabajaban junto a la víctima en el momento del accidente. “Por el momento no tenemos intervención de otra persona, tenemos testimonio de los compañeros de trabajo que estaban en el lugar”, precisó.

Tras la muerte, personal del Gabinete de Criminalística se desplegó en el lugar para realizar las pericias técnicas correspondientes, mientras los efectivos policiales preservaron el sector donde se produjo la caída. La investigación quedó a cargo del fiscal Guillermo Ibáñez y la fiscal adjunta Julieta Della Cha.

PUBLICIDAD