El río Uruguay sigue creciendo y aumenta la preocupación en Corrientes y Entre Ríos: se espera un pico para los próximos 10 días

El río Uruguay superó el nivel de evacuación en Paso de los Libres y obligó a evacuar a 31 personas (Facebook: 7Paginas)

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Los efectos de El Niño comenzaron a causar estragos en las ciudades costeras del litoral argentino. Mientras las autoridades ponen a prueba los planes trazados desde hace meses para enfrentar el fenómeno, las aguas comenzaron a cubrir costaneras y otros lugares cercanos al curso del río Uruguay, mientras se espera el pico hacia el 20 de octubre. Hasta este domingo, el río Paraná no presenta complicaciones.

El Instituto Nacional del Agua (INA) informó que hoy Paso de los Libres superó el nivel de evacuación. El límite está previsto en 8,5 metros frente al puerto local. La medición de la altura del río Uruguay en ese lugar arrojó 9,14 metros. En esa ciudad correntina, 31 personas permanecen evacuadas, alojadas en el Regimiento de Infantería de Monte. De ese total, 15 son mayores y 16, menores.

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Además, medios locales informaron que Defensa Civil debió asistir a una familia de tres personas para autoevacuarse.

La autoevacuación dificulta medir el alcance real de El Niño. El director de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Chanenko, dijo a Infobae que luego de que se reubicaran varias familias en Concordia, no hubo más procedimientos en esa ciudad ni en ninguna otra de la provincia. Sin embargo, aclaró: “Esto no quita que algún ciudadano se haya autoevacuado a la casa de un familiar sin notificarnos”.

La crecida comenzó a cubrir costaneras y zonas bajas de las ciudades ubicadas sobre el río Uruguay (Facebook: 7Paginas)

En Concordia está previsto que el río supere la próxima semana los 13 metros frente al puerto local y rebase el límite de evacuación. Hoy se ubica en 11,56 metros, es decir 50 centímetros por encima de la línea de alerta.

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La ciudad se localiza aguas abajo de la represa de Salto Grande. El complejo permanece con sus vertederos abiertos. La medida permite dar salida a la gran cantidad de agua que ingresa hace días de manera incesante al embalse. El lago que se formó por la construcción de la presa mantiene en estos momentos una altura de 32,22 metros. Aunque Salto Grande no tiene capacidad para evitar una inundación, puede menguar sus efectos. Una de las acciones que las autoridades del complejo toman con ese objetivo es subir el nivel al máximo de 35 metros.

La Comisión Técnica binacional que administra la presa informó que aun así el agua no superará los 11,90 metros frente al puerto en las próximas horas.

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Colón, localizada unos 100 km al sur, no tiene evacuados. La crecida cubrió las playas pero la localidad, uno de los principales destinos turísticos de la provincia, sigue activa. Según datos oficiales, este fin de semana largo logró una ocupación hotelera del 70%.

Ciudades del litoral entrerriano, sin evacuados por ahora

En Concepción del Uruguay, aguas abajo de la anterior, el alerta hídrico pasó de verde a amarillo. El río en la costa local llegó a 5,42 metros y superó los 5,30 establecidos como referencia. El umbral de evacuación está fijado en 6,30 metros.

El Paraná crece pero permanece lejos de los niveles de alerta

Las playas de Colón quedaron cubiertas por el agua, aunque la ciudad no registraba evacuados (Gentileza: Diario Río Uruguay)

El fenómeno de El Niño afectará a toda la región. Se prevé que el impacto también se sienta en las ciudades ribereñas del Paraná.

Pero, por ahora, el río permanece en niveles lejanos a los de alerta y de evacuación. Sin embargo, está creciendo.

En Puerto Iguazú, el hidrómetro se encuentra según el último registro en 20,8 metros, a 50 centímetros de la alerta y a 8 metros de la evacuación.

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Frente a Corrientes está a 4,98 metros, pero podría alcanzar un pico de 6 el próximo 20 de noviembre, previó el INA. La marca se encuentra a 0,50 metros por debajo del valor de alerta y a 1 metro del de evacuación.

En Barranqueras (Chaco) la situación se repite. El nivel registrado es de 4,70 metros. El alerta está fijado en 6 metros y el de evacuación en 6,50.

Aguas abajo, el panorama es similar. El río Paraná se encuentra, por ahora, lejos de los parámetros de riesgo fijados, por ejemplo, para las ciudades de Santa Fe y Paraná.