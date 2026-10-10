Hasta cuándo seguirá la lluvia en el AMBA y cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana largo

La reducción de la visibilidad y las calles mojadas impactarán en la circulación vehicular de la región metropolitana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fin de semana largo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un comienzo marcado por la continuidad de las lluvias. Aunque se espera una leve mejora hacia la noche del sábado, el sol seguirá sin salir en la región.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado será la jornada más inestable. Mientras tanto, la temperatura mínima prevista es de 12 grados y la máxima llegará a los 17 grados.

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En este sentido, se esperan lluvias durante buena parte del día, con mayor probabilidad de precipitaciones en la madrugada. Luego, las chances disminuirán de forma gradual hasta ubicarse cerca del 40 % durante el día.

El panorama invitará a prever alternativas bajo techo para los planes del sábado. También conviene tener en cuenta que las calles mojadas y la visibilidad reducida durante las precipitaciones pueden afectar la circulación vehicular, por lo que se recomienda conducir con precaución y mantener una distancia adecuada con otros vehículos.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y temperaturas de entre 12 y 17 grados durante el sábado en el AMBA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el domingo, el SMN prevé una mínima de 10 grados y la máxima se mantendrá en 17 grados. Además, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, sin lluvias anunciadas para el AMBA.

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Sumado a las nubes, habrá viento con velocidades de hasta 22 kilómetros por hora, un factor que puede reforzar la sensación térmica durante la mañana y hacia el final del día. Por eso, pese a que las temperaturas máximas se mantendrán en valores moderados, será conveniente contar con abrigo para las actividades al aire libre.

La ausencia de precipitaciones permitirá una mayor continuidad en los planes recreativos, aunque el cielo no mostrará mejoras significativas. La nubosidad predominante limitará los períodos de sol y mantendrá un ambiente fresco, especialmente a primera hora.

En el caso, el lunes comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 11 grados. Por la tarde y la noche, las nubes volverán a ganar presencia y el pronóstico indica condiciones mayormente nubladas.

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Así continuará el clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores durante la próxima semana

La máxima estimada para el último día del fin de semana largo será de 18 grados. De acuerdo con la previsión oficial, no hay lluvias previstas para el AMBA, por lo que el día podría ofrecer una ventana más favorable para quienes planeen regresar de una escapada o realizar actividades fuera de casa.

El comportamiento de la temperatura será similar al de las jornadas anteriores: mañanas frescas y tardes con registros moderados. La variación entre la mínima y la máxima requerirá vestimenta adaptable, en particular para quienes salgan temprano y regresen por la noche.

De hecho, el pronóstico extendido indicó que las condiciones de nubosidad persistirán en el AMBA. Durante el resto de la semana se espera un predominio de cielo cubierto o mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 11 grados y 19 grados.

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No hay alertas para el AMBA, pero otras provincias tendrán fenómenos adversos

El sábado no rigen alertas meteorológicas en ninguna región del país. Para el domingo, en cambio, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas en las zonas cordilleranas de Catamarca y La Rioja, además del norte cordillerano de San Juan.

Las alertas que estarán vigentes este domingo

Ante esas condiciones, el organismo aconsejó evitar salidas innecesarias, circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve y llevar pala. También recomendó revisar techos, canaletas y desagües por la posible acumulación de nieve.

De la misma manera, sugirieron ventilar los ambientes para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, disponer de alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días y preparar un kit de emergencia con linternas, pilas, velas, fósforos, mantas térmicas, botiquín y medicamentos necesarios.

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Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional indica las alertas meteorológicas vigentes en Argentina para el lunes

Para el lunes, la alerta amarilla por viento abarcará el oeste de Jujuy, Salta y Catamarca. En esas áreas se recomienda asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados, cerrar puertas y ventanas, no refugiarse debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios, y extremar los cuidados al conducir.

También habrá alerta amarilla por lluvias para la franja central de Neuquén, incluidos los departamentos de Chos Malal, El Huecú, Loncopué, Las Lajas, Zapala, Las Coloradas y Piedra del Águila, además del este de Junín de los Andes y San Martín de los Andes. Entre las medidas preventivas figuran evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

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