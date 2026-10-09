Sociedad

Declararon a Estanislao López como héroe nacional: por qué se lo conoce como el “Patriarca del Federalismo Argentino”

La nueva ley recupera la trayectoria del gobernador santafesino, desde las luchas por la autonomía provincial hasta su aporte a los pactos que anticiparon la Constitución de 1853

Estanislao López, gobernador de Santa Fe entre 1818 y 1838, fue declarado Héroe Nacional por su aporte al federalismo y a la organización institucional del país
Estanislao López, gobernador de Santa Fe entre 1818 y 1838, fue declarado Héroe Nacional por su aporte al federalismo y a la organización institucional del país
Guardar

El Congreso declaró Héroe Nacional al brigadier Estanislao López, reconocido como “Patriarca del Federalismo Argentino”, por su actuación en defensa de la autonomía de las provincias, el sistema republicano y los acuerdos que antecedieron a la Constitución Nacional. La Ley 27.827 fue promulgada de hecho 7 de octubre y se publicó este viernes en el Boletín Oficial.

La norma dispone que el Gobierno nacional realice acciones para difundir, recordar y analizar la vida, el pensamiento y la trayectoria del dirigente santafesino tanto en el país como en el exterior. El proyecto había sido impulsado por el exdiputado nacional Roberto Mirabella y recibió 58 votos afirmativos y uno negativo en el Senado.

PUBLICIDAD

Estanislao López nació en la ciudad de Santa Fe el 22 de noviembre de 1786. A los 15 años se incorporó a la defensa de la frontera norte y, tras la Revolución de Mayo, participó como sargento en la expedición al Paraguay comandada por Manuel Belgrano.

La estatua del brigadier Estanislao López en Santa Fe recuerda al dirigente que impulsó el Estatuto Provisorio de 1819 y fue uno de los referentes del Pacto Federal
La estatua del brigadier Estanislao López en Santa Fe recuerda al dirigente que impulsó el Estatuto Provisorio de 1819 y fue uno de los referentes del Pacto Federal

Luego, se sumó a los movimientos que buscaban afirmar la autonomía santafesina. El contexto era de conflicto entre las autoridades instaladas en Buenos Aires y las provincias del Litoral, que exigían participar en la definición de un orden político común sin quedar subordinadas a un poder central.

En julio de 1818, López asumió como gobernador interino de Santa Fe y poco después se consolidó como titular del cargo. Gobernó hasta su muerte, el 15 de junio de 1838. Ejerció la conducción provincial durante 20 años, una etapa que combinó enfrentamientos armados, negociaciones interprovinciales y medidas para dar estabilidad a la administración local.

PUBLICIDAD

Su idea política se asentaba en que las provincias debían conservar capacidad de decisión y conformar una nación sobre bases federales. Durante el tratamiento legislativo, la senadora santafesina Carolina Losada sostuvo que López entendía que las provincias tenían que participar en la construcción del país y que esta no debía resolverse “a espaldas” de ellas.

El inicio de un orden institucional

Como gobernador, promovió en 1819 el Estatuto Provisorio de Santa Fe, un texto institucional que reconoció la soberanía popular como origen del poder y dio forma a un esquema republicano de Gobierno. El documento contempló un Poder Ejecutivo, una Junta de Representantes y normas para la administración de justicia.

El Estatuto establecía que “todo americano es ciudadano” de la provincia y situaba la soberanía en el pueblo, que delegaba su representación en los llamados comisarios. Preveía ocho representantes por la ciudad de Santa Fe, dos por Rosario y uno por Coronda y San José del Rincón. Esas disposiciones buscaban dar una forma institucional a una provincia que hasta entonces atravesaba una etapa de conflictos y reorganización política.

Los fundamentos del proyecto de Ley 27.827 destacan que ese Estatuto fue una experiencia institucional de relevancia en las Provincias Unidas. Además de su dimensión provincial, se lo vincula con los debates posteriores sobre la representación política, la división de poderes y la forma federal de organización estatal.

La gestión de López también incluyó medidas vinculadas a la recuperación económica y a la administración pública. De acuerdo con la documentación legislativa que acompañó la iniciativa, su gobierno reguló aspectos de la actividad ganadera, promovió normas para reactivar el comercio y aplicó mecanismos de control sobre los ingresos y gastos de la provincia.

El texto de fundamentación atribuye a su administración la creación de una Junta de Hacienda en 1819 y una comisión de supervisión en 1833. Esos instrumentos buscaron ordenar las cuentas estatales y dar a conocer información sobre los recursos públicos.

La educación fue parte de su programa de gobierno

Los argumentos del proyecto también señalan que López impulsó escuelas primarias en Santa Fe, Rosario, San Lorenzo, Coronda, San José del Rincón y San Jerónimo del Sauce. A esa política se sumaron iniciativas de enseñanza media, como el Gimnasio Santafesino y el Instituto Literario San Jerónimo.

La administración santafesina otorgó becas para que jóvenes de la provincia estudiaran en el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires. Los fundamentos legislativos también mencionan mejoras para los salarios docentes y el respaldo a la educación de niñas.

Entre sus últimos actos de gobierno figura la inauguración, el 1 de mayo de 1838, de una Escuela para Niñas en Santa Fe. Ese aspecto de su gestión amplía los motivos del reconocimiento: la ley no solo recupera su actuación en las guerras civiles y en los pactos políticos, sino también su intervención en la construcción de instituciones provinciales.

Cepeda y el Pacto Federal, dos claves de su legado nacional

En la batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820, las fuerzas federales que integró junto con Francisco Ramírez derrotaron al ejército del poder central. El desenlace provocó la caída del Directorio y reforzó la autonomía de las provincias.

Luego, participó de acuerdos interprovinciales que buscaron ordenar las relaciones políticas después de los enfrentamientos. Durante su liderazgo, Santa Fe fue parte del Tratado del Pilar, firmado en 1820; del Tratado de Benegas, también de 1820; y del Tratado del Cuadrilátero, suscripto en 1822.

El acuerdo de mayor proyección fue el Pacto Federal de 1831, firmado por Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. López fue uno de sus principales impulsores. El documento estableció una alianza entre las provincias firmantes y quedó luego reconocido entre los pactos preexistentes que menciona el preámbulo de la Constitución Nacional de 1853.

“López entendió que era posible construir una Nación respetando la identidad y la voz de cada provincia”, afirmó el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, tras la sanción de la ley.

Temas Relacionados

Santa FeBoletín OficialLeyúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres camiones chocaron en la ruta 9: la carga quedó sobre la calzada y se registraron demoras hacia la Ciudad

El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 91. Se trata del tercer choque de estas características en menos de 48 horas sobre la vía

Tres camiones chocaron en la ruta 9: la carga quedó sobre la calzada y se registraron demoras hacia la Ciudad

El fusilamiento del Che Guevara: un sargento que tardó 40 minutos en disparar, un código secreto y un cadáver escondido

El 9 de octubre de 1967, un mensaje cifrado dio la orden de “eliminar” al líder argentino de la Revolución Cubana. Fue en Bolivia y la CIA estaba detrás de la decisión. Su cuerpo fue exhibido como un trofeo antes de ser mutilado y ocultado

El fusilamiento del Che Guevara: un sargento que tardó 40 minutos en disparar, un código secreto y un cadáver escondido

Pornoextorsión: el calvario de la mujer policía que dejó a su ex por infiel y ahora lo denuncia por viralizar sus fotos íntimas

Noelia Daiana Durán Rosales tiene 25 años y vive en la ciudad de San Luis. Acusa a su expareja, el abogado Ezequiel Roberto Domínguez, de las amenazas que recibe por WhatsApp y del hostigamiento que sufre no solo por redes sociales sino también en su vida cotidiana. El descargo del hombre señalado por la joven

Pornoextorsión: el calvario de la mujer policía que dejó a su ex por infiel y ahora lo denuncia por viralizar sus fotos íntimas

Lo condenaron como miembro de una banda narco de Rosario, salió de prisión y mató a golpes a una mujer para robarle

Abel “Barba” Bertoni había salido de prisión la semana pasada tras cumplir una condena por integrar la organización de Alejandro “Chucky Monedita” Núñez. La víctima, Roxana Villarreal, de 58 años, lo había contratado para hacer arreglos en su casa de Capitán Bermúdez. El acusado fue detenido y quedó en prisión preventiva

Lo condenaron como miembro de una banda narco de Rosario, salió de prisión y mató a golpes a una mujer para robarle

Un árbol cayó sobre una vivienda y destruyó dos casas en Rosario: una madre y sus hijos quedaron atrapados

El temporal que azotó la ciudad santafesina tuvo su peor consecuencia en un pasillo del barrio Villa Banana, donde un eucalipto de grandes dimensiones aplastó la estructura por completo

Un árbol cayó sobre una vivienda y destruyó dos casas en Rosario: una madre y sus hijos quedaron atrapados

DEPORTES

Tagliafico habló de la idea de ser padre y dio detalles de su relación: “Ser mujer de futbolista psicológicamente es muy duro”

Tagliafico habló de la idea de ser padre y dio detalles de su relación: “Ser mujer de futbolista psicológicamente es muy duro”

Hizo el camino del Dibu Martínez, pasó por el hockey y se convirtió en la primera jugadora de Independiente en llegar a la Selección Mayor

Quedó libre de Boca, fue remisero y mozo y recién debutó a los 25 años: “Pasé de levantarle los brazos a la gente a ponerlos en el volante”

Con una llamativa ausencia en el top 10, quiénes son los futbolistas más caros del mundo

El sorprendente anuncio en la carrera deportiva de Marta antes del Mundial femenino Brasil 2027

TELESHOW

El accidente de Rocío Robles en MasterChef que terminó en un abrazo de Damián Betular: “Una lloradita y a seguir”

El accidente de Rocío Robles en MasterChef que terminó en un abrazo de Damián Betular: “Una lloradita y a seguir”

El duro pase de factura de Nicolás Repetto a Mario Pergolini tras sus reclamos al aire: “No se puede ser tan manguero”

Julieta Prandi habló de su ausencia en el festejo de cumpleaños de Julieta Ortega: “No es mi amiga”

Las fotos de Wanda Nara con Martín Migueles el mismo día que se conoció su divorcio de Mauro Icardi

Toto Kirzner y el día que Araceli González hizo llorar a su profesor de educación física: “Yo prendo fuego al colegio”

INFOBAE AMÉRICA

Brasil: el espejismo de los analistas latinoamericanos

Brasil: el espejismo de los analistas latinoamericanos

La OTAN comenzará la próxima semana en Italia su ejercicio anual de disuasión nuclear, con la participación de aeronaves de 17 países aliados

Los negociadores de Zelensky se reúnen en Miami con los enviados de Trump para impulsar propuestas que pongan fin a la guerra con Rusia

Flávio Bolsonaro pidió la renuncia del juez de la Corte Suprema de Brasil que condenó a su hermano y a su padre

Peste neumónica en Rusia: el hermetismo sobre un posible caso revive las prácticas de la era soviética