Tiene un horno de 1931 y hace panettone todo el año: la panadería de Saavedra que recibió un premio internacional

Un horno de mampostería construido en 1931 sostiene la elaboración diaria de panes de masa madre y facturas (captura de video)

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En una panadería de Saavedra, un horno de mampostería construido en 1931 sigue encendido para elaborar panes, facturas y panettone. Ese trabajo le valió al local el reconocimiento Heritage Craft Bakery of the Year 2026, una distinción que puso el foco en una producción sostenida durante todo el año y en la conservación de métodos tradicionales.

Juan Manuel Alfonso Rodríguez, pastelero y panadero profesional y campeón argentino de panettone, contó en Infobae A las Nueve que el local combina la producción cotidiana de especialidades argentinas con una línea de panettone que gana volumen desde octubre, en la antesala de las fiestas.

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Para Rodríguez, el panettone guarda un parentesco cercano con el pan dulce argentino, aunque se diferencia por su fórmula y su proceso. Se prepara con masa madre, manteca y yemas, una combinación que da como resultado una miga más tierna y de otro color.

La elaboración demanda tres días de trabajo. El panadero explicó que el pan dulce local suele llevar una mayor proporción de frutas, tiene una textura más compacta y se hace con huevo entero.

La producción no queda limitada a diciembre. La panadería de Saavedra ofrece panettone los doce meses y, durante el verano, suma propuestas que lo combinan con helado. Rodríguez aconsejó consumirlo a una temperatura de hasta 26 °C (78,8 °F); para entibiarlo, indicó que bastan “cinco segundos de microondas”.

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Entre las variedades figura una versión de chocolate y otra bautizada Buenos Aires, elaborada con pecán, chocolate al caramelo, café y dulce de leche. Esta última incorpora dulce de leche en la masa y, en una de sus presentaciones, se acompañó con helados de dulce de leche, limón y vainilla.

El equipo argentino llegó al podio en competencias mundiales

El recorrido de Juan Manuel Alfonso Rodríguez en el panettone también incluye tres participaciones en competencias mundiales, que se realizan entre Verona y Milán, en Italia. En la más reciente, el equipo argentino consiguió el subcampeonato general, según relató el pastelero.

Juan Manuel Alfonso Rodríguez intercambia conocimientos con especialistas europeos y dicta clases de pastelería en el país (Captura de video)

En 2023, la delegación había obtenido el tercer puesto mundial y una distinción otorgada por un jurado periodístico gastronómico. “Fuimos creciendo en cada competencia”, afirmó Rodríguez, quien señaló que las devoluciones de los jurados llevan a revisar proporciones de azúcar, sal y otros ingredientes en cada receta.

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Además de trabajar en la producción, Rodríguez dicta clases en Argentina y participa de encuentros con especialistas de España, Francia e Italia. Esas instancias le permiten contrastar procedimientos y ajustar las fórmulas que luego comparte con sus alumnos.

Un horno de 1931 sostiene la producción de panes y facturas

El horno de mampostería de la panadería fue construido en 1931. Rodríguez sostuvo que son cada vez menos frecuentes porque ocupan espacio y muchos comercios optaron por reemplazarlos con equipos nuevos. “Nosotros lo seguimos reteniendo”, dijo.

En ese horno se elaboran panes de masa madre, panes de molde con semillas y panes de campo, junto con productos de consumo habitual en la ciudad. La oferta incluye medialunas de manteca y de grasa, vigilantes con crema pastelera, cañoncitos, cremona y facturas rellenas con pastelera, dulce de leche o membrillo.

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El negocio también prepara empanadas de vigilia de atún durante todo el año y sándwiches de miga. Sobre este último rubro, Rodríguez aseguró que venden unos 70.000 sándwiches de jamón y queso por mes. Entre sus preferencias, mencionó una versión de lomito con mostaza dulce y rúcula.

La producción aumenta desde octubre por las fiestas

Licenciado en Administración de Empresas, Rodríguez participa de la organización de la producción y del seguimiento de los procedimientos de trabajo. La dinámica cambia a partir de octubre, cuando la cercanía del Día de la Madre anticipa el período de mayor demanda.

Según explicó, Navidad, Año Nuevo y el Día de la Madre son las fechas que concentran el movimiento comercial de la panadería. Agosto y septiembre suelen ser meses de menor actividad; este año, señaló, estuvieron más tranquilos de lo habitual, aunque octubre mostró una recuperación.

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Desde noviembre, el pastelero se incorpora de manera directa a la producción. En esa etapa comienza la jornada entre las tres y las cuatro de la mañana y permanece en el local hasta la noche.

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