La mejor panadería tradicional del mundo está en Buenos Aires: un ranking premió a un emblema de Saavedra

La panadería porteña Panadería Artiaga fue reconocida por LUXlife como Panadería Artesanal Tradicional del Año 2026 en Argentina (LUX life/Panadería Artiaga)

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Una panadería argentina recibió una importante distinción internacional. Artiaga, ubicada en el barrio porteño de Saavedra, fue reconocida como Panadería Artesanal Tradicional del Año 2026 por la revista británica LUXlife, en el marco de la primera edición de los Bake and Brew Awards.

El reconocimiento ubicó al negocio familiar entre los elegidos de este programa internacional que celebra a cafeterías, panaderías y productores artesanales de distintos países, incluidos comercios de Reino Unido y Abu Dabi. La iniciativa busca destacar la creatividad, el oficio y la identidad de los emprendimientos ligados al mundo de la panificación y el café.

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Artiaga resultó la ganadora en la categoría argentina y protagonizó la portada de la publicación dedicada a los premiados.

El premio Bake and Brew Awards de LUXlife incluyó negocios de distintos países y distinguió a Artiaga en la categoría argentina

El coordinador de los premios, Daniel Griffin, destacó el trabajo de los negocios seleccionados en la primera convocatoria. “Ha sido un privilegio estar al frente de los Bake and Brew Awards 2026 y conocer mejor el increíble trabajo que realizan las empresas de este sector”, afirmó.

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La revista señaló que los comercios premiados ayudaron a sentar las bases de un certamen que pretende mantenerse en los próximos años. En ese marco, la elección de Artiaga remite a una historia iniciada por inmigrantes españoles y sostenida por tres generaciones de una misma familia.

De una pequeña panadería a un negocio familiar de casi un siglo

La historia de Panadería Artiaga comenzó con Antonio Rodríguez, un inmigrante español que junto a Alba reunió recursos para ingresar al negocio panadero en Buenos Aires (LUX life/Panadería Artiaga)

La trayectoria de Panadería Artiaga está unida a la de Antonio Rodríguez, quien llegó desde España a la Argentina cuando tenía 13 años. Tras la muerte de su padre, tres años después de su llegada, tuvo que asumir el sostén económico de su familia. Primero trabajó en el campo y luego se mudó a Buenos Aires.

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En la ciudad conoció a Alba, quien se convertiría en su esposa y socia de vida. Ambos tuvieron hasta tres empleos al mismo tiempo, con el objetivo de reunir recursos para abrir su propio negocio. En una primera experiencia, se asociaron para instalar una panadería en La Boca, cerca del puerto.

Más tarde conocieron Artiaga, una panadería de barrio que entonces vendía pan, galletas y medialunas. Pese a que recibieron advertencias por la menor circulación de gente en comparación con La Boca, decidieron adquirir el local. La panadería había abierto en 1931 y, con el paso de las décadas, incorporó pasteles, tartas y chocolates a su oferta.

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Hoy el emprendimiento está en manos de la tercera generación de la familia Rodríguez: José Antonio, Juan Manuel y Marisol Alfonso Rodríguez. La empresa mantiene su perfil familiar y su actividad está ligada a los hábitos cotidianos y celebraciones de sus clientes.

La tercera generación de la familia Rodríguez conduce hoy Panadería Artiaga y sostiene un modelo familiar ligado a los hábitos cotidianos y las celebraciones de sus clientes (LUX life/Panadería Artiaga)

Marisol Alfonso Rodríguez comenzó a trabajar en Artiaga a los 14 años, durante los fines de semana. Mientras cursaba una licenciatura en marketing, fue sumando responsabilidades vinculadas a la identidad visual de la marca, el diseño de los locales, los empaques y la comunicación con los clientes.

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La integrante de la tercera generación explicó que el trabajo interno ocupa un lugar central en la gestión del negocio. “Confiamos en ellos y les brindamos las herramientas, la seguridad y el conocimiento que necesitan para alcanzar su máximo potencial”, sostuvo sobre la formación del personal.

La panadería cuenta actualmente con 60 trabajadores y realiza reuniones semanales para compartir propuestas, evaluar dificultades y resolver decisiones de operación. El objetivo, de acuerdo con el testimonio de Marisol, es que quienes ingresan en puestos iniciales puedan capacitarse, conocer el oficio y asumir funciones de liderazgo.

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“Cada hogaza de pan, cada medialuna y cada panettone representa el trabajo de decenas de personas que se preocupan profundamente por lo que hacemos”, afirmó la empresaria.

La empresa prevé una tercera sucursal para 2028 y proyecta cerca de 100 empleados

La historia de Artiaga combina la preservación de recetas y prácticas tradicionales con cambios en los modos de producción y comunicación. Antes de la pandemia de COVID-19, el comercio empezó a mostrar en videos parte de sus procesos de elaboración y a explicar el uso de ingredientes orgánicos y agroecológicos certificados.

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La empresa prevé abrir una tercera sucursal en 2028, llegar a cerca de 100 empleados y preservar las recetas, la calidad y los valores históricos de Panadería Artiaga (LUX life/Panadería Artiaga)

Ese enfoque coincidió luego con una mayor demanda de información por parte de los consumidores sobre el origen y la elaboración de los alimentos. Para la empresa, la tradición implica conservar aspectos centrales del oficio y revisar aquellos que requieren actualización.

La composición de su planta también forma parte de esa política. El 60% de los puestos de liderazgo de Artiaga está ocupado por mujeres, de acuerdo con la información difundida por LUXlife. La compañía además emplea a personas con discapacidad y busca incorporar a profesionales mayores de 50 años.

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“Si nuestro equipo se siente respetado, apoyado y orgulloso de lo que hace, nuestros clientes también lo sentirán”, señaló Marisol al describir la cultura interna de la firma.

Entre los próximos objetivos figura la apertura de una tercera sucursal en 2028. La expansión podría elevar la cantidad de empleados a cerca de 100. El desafío, según la familia, será ampliar la estructura sin alterar los valores que identifican a la panadería desde sus orígenes.

Artiaga acumula 16 premios internacionales y ocho reconocimientos nacionales. Entre sus antecedentes, la empresa menciona haber sido subcampeona mundial de panettone en Milán y haber recibido durante cuatro años consecutivos la elección de sus clientes como mejor panadería tradicional de Argentina.

La familia Rodríguez plantea una meta definida: mantener la calidad de sus productos y el vínculo construido con generaciones de vecinos y clientes.