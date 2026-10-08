Nuevo ataque de un perro en Córdoba: un nene fue mordido por un pastor alemán mientras jugaba a la pelota

El menor fue atendido en el Hospital de Niños de Córdoba, las lesiones no resultaron graves

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Un nene de 12 años fue mordido por un perro en un nuevo ataque se registró en la provincia de Córdoba. El menor fue agredido por un pastor alemán cuando estaba jugando al fútbol con sus amigos. Además, denunciaron otros dos episodios con dogos que también agravan la situación en la capital.

El primer hecho tuvo lugar cerca de las 20 del último miércoles, en el barrio Villa Revol, cuando el niño intentaba recuperar una pelota de fútbol que había caído en un terreno lindero y fue mordido por el can en el rostro. Rápidamente se dispuso su traslado al Hospital de Niños y quedó fuera de peligro.

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La madre del nene atacado, Emilse, reconstruyó los hechos ante el Noticiero Doce. Dijo que su hijo estaba jugando al fútbol con amigos en pasaje Barrientos al 2900 cuando la pelota fue a parar a un terreno vecino.

Al ir a buscarla, el pastor alemán —un animal de aproximadamente 10 años que la familia ya conocía— lo mordió en la boca y lo arrastró hacia el interior del terreno. “Fueron unos 10 minutos de terror, de shock, hasta que lo llevamos al hospital”, contó.

Emilse también señaló que el terreno donde estaba el perro no tenía alambrado desde hacía aproximadamente dos meses. El cerco, según afirmó, recién fue instalado la tarde anterior al ataque. “No había alambrado, estuvo como dos meses sin alambrado, lo pusieron ayer a la tarde y se podría haber prevenido esto”, dijo. Además, precisó que la dueña del animal no se comunicó con la familia tras el episodio: “Ella se asomó, miró y se fue para adentro”.

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La Policía intervino en el episodio de Argüello y trasladó al nene al centro de salud (Crédito: El Doce)

En otro caso, un nene que jugaba dentro de una casa del barrio 24 de Septiembre de Argüello, en Córdoba, fue mordido en la cara por un dogo. El menor fue atendido en el Hospital de Niños y las heridas no revistieron gravedad, aunque el episodio volvió a instalar la discusión sobre la tenencia de razas consideradas peligrosas en la provincia.

Todo ocurrió cuando el menor estaba en el interior de una casa y el animal lo atacó en el rostro. Según informaron fuentes policiales a La Voz, las lesiones no fueron graves. Fue la propia Policía la que lo llevó hasta el centro de salud, donde recibió asistencia.

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Ese mismo miércoles, un tercer caso sumó otro antecedente a la seguidilla: en la localidad cordobesa de Pilar, un vecino mató a un perro de raza dogo argentino que su tenedor dejaba suelto entre un domicilio y un taller mecánico.

La fiscal Patricia Baulies subrayó la irresponsabilidad del propietario. Para denunciar perros peligrosos en la provincia de Córdoba, las autoridades habilitaron la línea 0800 888 0404.

Una nena de 3 años fue atacada por un pitbull en Santiago del Estero

Días atrás, una niña de 3 años sufrió un ataque de un perro pitbull en el barrio Obrero de Añatuya, departamento General Taboada, y fue trasladada de urgencia al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) por la gravedad de las lesiones que recibió en la cabeza.

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El animal pertenecía a un vecino y habría ingresado al patio de la vivienda de la familia. En ese lugar, mordió a la menor en la zona craneal.

La madre de la víctima relató que el perro logró entrar al domicilio y atacó a la niña. Tras el episodio, la familia pidió asistencia y la menor fue trasladada a la capital santiagueña para recibir atención de mayor complejidad.

El cuadro incluye lesiones de consideración en la cabeza, con riesgo de perder uno de sus ojos. Los profesionales del Centro Provincial de Salud Infantil habían previsto el ingreso de la niña al quirófano a las 8 para realizarle una cirugía. Hasta el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre la evolución posterior de la paciente ni sobre medidas respecto del animal.

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