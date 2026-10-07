Aumentaron un 15% las internaciones por riesgo suicida en niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires

Las adolescentes de entre 13 y 15 años constituyen el grupo de mayor incidencia (Imagen ilustrativa Infobae)

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En los últimos tres años, las internaciones de niñas, niños y adolescentes por riesgo suicida en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron un 15%, según un informe trianual elaborado por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MPT) correspondiente al período 2023-2025. El relevamiento, construido a partir de las notificaciones recibidas del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental, identificó 1.876 casos asociados a riesgo suicida sobre un total de 3.135 informes de internación recibidos por el Observatorio de Registro de Notificaciones (ORN).

Los datos muestran una tendencia de crecimiento sostenido y advierten sobre un rasgo que el propio informe subraya: los casos se presentan a edades cada vez más tempranas. El grupo de mayor incidencia son las adolescentes mujeres, con la mitad de los casos concentrados en la franja de 13 a 15 años. Esta combinación —más internaciones, a menor edad y con fuerte predominio femenino— configura un escenario que el MPT considera central para orientar las políticas públicas de salud mental y protección de derechos en el distrito.

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El informe fue elaborado a partir de las notificaciones que los establecimientos de salud tienen la obligación legal de remitir al organismo cada vez que se produce una internación involuntaria o una situación de riesgo cierto e inminente. Esto posiciona al relevamiento como una de las fuentes de información sistematizada más completas disponibles hasta el momento sobre esta problemática en Buenos Aires.

Mujeres y comunas del sur concentran la mayor parte de los casos

El análisis desagregado por género arroja que el 74,4% de las internaciones registradas corresponde a mujeres, el 21,3% a varones y el 3,4% a personas trans o no binarias. A su vez, más del 60% de los niños, niñas y adolescentes afectados recibe asistencia en hospitales públicos, lo que sitúa al sistema sanitario estatal como el principal punto de atención de esta problemática.

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Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MPT)

En términos geográficos, el informe identifica una concentración marcada en las comunas del sur de la ciudad, que representan el 54% de los casos relevados por el MPT. Le siguen las comunas del oeste, con el 23,3%, y las del norte, con el 14,8%. Esta distribución da cuenta de una incidencia desigual según el territorio y pone de relieve la relación entre vulnerabilidad social y sufrimiento psíquico en la infancia y adolescencia.

La ideación suicida irreductible es el motivo de internación más frecuente

El informe profundiza en los motivos que dan lugar a las internaciones a partir del análisis de 745 casos sistematizados. La causa más frecuente es la ideación suicida irreductible, que representa el 54,3% de las situaciones. Se trata de pensamientos persistentes, recurrentes o intrusivos sobre el deseo de morir o quitarse la vida que no ceden ante la razón, las distracciones ni los argumentos habituales de alivio. Los intentos de suicidio alcanzan el 36,3% de los casos, mientras que las autolesiones con riesgo autolítico representan el 9,4% restante.

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Un dato adicional que el relevamiento destaca es la reiteración de las internaciones: 1 de cada 10 niñas, niños y adolescentes vuelve a internarse dos o más veces. En términos concretos, las 745 internaciones registradas corresponden a 639 personas distintas, lo que indica que una parte del universo analizado atravesó más de un episodio durante el período estudiado.

6 de cada 10 internaciones por intento de suicidio son por sobreingesta medicamentosa

Entre los intentos de suicidio registrados, el método más frecuente es la sobreingesta medicamentosa, que representa 6 de cada 10 casos en ese grupo. Frente a este dato, el MPT elaboró una serie de recomendaciones orientadas a reducir el acceso de niñas, niños y adolescentes a los medicamentos en el hogar: guardarlos en lugares de difícil acceso, no tomarlos delante de los niños para evitar que los imiten, recordar que los envases de seguridad pueden abrirse y desecharlos en puntos de recepción habilitados, sin arrojarlos a la basura ni a la red cloacal domiciliaria.

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El Dr. Andrés Tate (MN 142.316), médico especialista en Psiquiatría del Departamento Especializado en Salud Mental y Derechos Humanos del MPT, destacó la importancia de la prevención activa en el ámbito doméstico: “Cuidar la salud mental de chicas y chicos no es una tarea exclusiva de terapeutas en un consultorio; es una responsabilidad colectiva de las familias, el Estado y la comunidad entera. Cambiar de conducta, aislarse súbitamente o manifestar desesperanza son señales que demandan una escucha activa sin juzgamientos”. Tate también señaló que “se calcula que hay entre 20 a 30 intentos de suicidio por cada suicidio consumado” y que “el riesgo suicida es la antesala al resultado trágico que hoy conocemos como el fenómeno del suicidio adolescente, pero también es la consecuencia de un dolor que en sí mismo resulta inconmensurable”.

Las mujeres son el 60% de los acompañantes durante las internaciones

El relevamiento también analiza quiénes acompañan a las y los adolescentes durante las internaciones. 6 de cada 10 acompañantes son mujeres, un dato que el informe señala como indicativo del lugar central que ocupan en las tareas de cuidado, tanto en el entorno familiar como en el comunitario.

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La Dra. Carolina Stanley, Asesora General Tutelar, subrayó la necesidad de una respuesta institucional articulada: “Frente a una problemática tan compleja como la que revela este informe, resulta fundamental fortalecer las estrategias de prevención, detección temprana, acompañamiento y protección”.

En ese sentido, agregó: “Necesitamos construir una sociedad y, especialmente, instituciones capaces de escuchar antes, de detectar las señales, de acompañar sin juzgar y de garantizar que ningún niño o adolescente quede solo frente a aquello que no puede expresar o atravesar. La escucha constituye una herramienta concreta de prevención y una forma de garantizar derechos”.

Stanley también llamó a “fortalecer las redes familiares, comunitarias, educativas y sanitarias” y a “generar dispositivos accesibles de orientación y acompañamiento”, con énfasis en los factores que inciden en la salud mental de la niñez: situaciones de violencia, abuso sexual, aislamiento social, bullying y dificultades socioeconómicas, entre otros.

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El MPT capacitó en derechos a 3.680 chicos y chicas durante 2025

Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MPT)

En paralelo al registro y análisis de casos, el MPT desarrolla acciones de prevención y promoción de derechos. Durante 2025, el organismo capacitó a 3.680 niñas, niños y adolescentes que concurren a escuelas de gestión pública y privada de la ciudad. Las capacitaciones, basadas en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, buscan que puedan reconocer sus derechos, identificar situaciones de vulneración y saber a dónde acudir cuando esto ocurra.

Pilar Molina, Secretaria General de Gestión del MPT, describió el alcance del trabajo institucional: “El Ministerio Público Tutelar cumple una función clave de acceso a justicia y acompañamiento integral. Para ello, ofrece espacios en las distintas comunas de acceso a derechos, realiza supervisión de las instituciones y las condiciones en las que son alojados niñas, niños y adolescentes, promueve el fortalecimiento de la autonomía y el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas”.

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Molina añadió que el Equipo de Salud Mental del organismo “brinda un acompañamiento personalizado y grupal en contextos de fragilidad y ausencia de red comunitaria”.

Líneas de atención gratuita disponibles las 24 horas

Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MPT)

Para quienes atraviesen situaciones de riesgo o necesiten orientación y contención profesional, el MPT recuerda la disponibilidad de los siguientes recursos de acceso gratuito: la Línea 135 de Asistencia al Suicida (disponible para CABA y el Gran Buenos Aires), el 107 de Urgencias SAME y la Línea Salud Mental Responde del Gobierno de la Ciudad, que funciona las 24 horas a través de los números 4863-8888 y 4861-5586. Esta última es, según el organismo, el único sistema de acceso a la justicia preparado para que niñas, niños y adolescentes, así como usuarios de los servicios de salud mental, puedan comunicarse de manera directa.

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