Sociedad

Ayudaba a carnear un chancho cuando un amigo disparó por accidente y lo mató

El hecho se produjo en un campo de General Madariaga, provincia de Buenos Aires. La víctima, de 26 años, recibió una herida de arma de fuego mientras con varias personas sostenía al animal

Camioneta policial blanca estacionada en un camino de tierra frente a una tranquera de madera y un campo de cultivo
Un joven de 26 años murió tras recibir un disparo de forma accidental en un campo de General Juan Madariaga. (FM La Marea)
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Un joven de 26 años murió el viernes al recibir un disparo accidental. La víctima se encontraba ayudando a carnear un animal, en un campo del paraje Tío Domingo, en General Juan Madariaga, provincia de Buenos Aires, cuando recibió el impacto de bala.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y un hombre de 38 años quedó imputado, según informó el Diario El Mensajero.

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El episodio ocurrió en un establecimiento rural situado sobre el camino a la Laguna Los Horcones, en la zona de Colonia Tío Domingo. Mientras varias personas intentaban sostener a un chancho, el hombre de 38 años manipulaba un arma de la cual se escapó el disparo. El proyectil hirió al joven en el brazo derecho y el hemitórax derecho; fue trasladado al hospital municipal, donde se constató su fallecimiento, informó FM La Marea.

El disparo y la investigación judicial

Mapa digital que muestra la localización de la Estación Embarcadero Tío Domingo y la Ruta Provincial 11
Agentes policiales y una unidad del servicio de emergencias 107 acudieron al paraje Tío Domingo tras el hecho. (Google Maps)

La víctima, identificada como M.A.B., vivía en el establecimiento rural donde ocurrió el hecho, de acuerdo con Central de Noticias Madariaga. El joven se había sumado a colaborar con un amigo cuando se produjo el disparo, según el relato incorporado a la investigación.

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También este medio informó que el proyectil ingresó por el brazo derecho y continuó hacia el hemitórax derecho. Los profesionales del nosocomio confirmaron que la víctima tenía una herida de arma de fuego y luego constataron la muerte mediante un electrocardiograma sin actividad.

El parte policial identificó al imputado como M.O.Á.M., de 38 años. Personal policial y una unidad del servicio de emergencias 107 acudieron al establecimiento, mientras otros agentes fueron comisionados al hospital.

El padre de la víctima declaró como testigo presencial del episodio, según Central de Noticias Madariaga. FM La Marea informó que el imputado fue aprehendido inicialmente y luego recuperó la libertad. La Fiscalía N.º 1 ordenó, entre otras medidas periciales, un dermotest para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo.

Un antecedente en Ezeiza terminó con un joven muerto de un tiro en el tórax

Composición visual con un detenido junto a un oficial de policía a la izquierda y el retrato de un joven a la derecha
Un joven permanece detenido en la comisaría de Ezeiza acusado de matar a su amigo mientras manipulaba un arma de fuego.

En un hecho con características similares ocurrido en agosto último, Agustín Daniel Dietz, de 27 años, murió tras recibir un disparo en el tórax en Ezeiza. Su cuerpo fue hallado en la vía pública, cerca de una vivienda situada en la calle Independencia al 700, donde los investigadores encontraron rastros de sangre.

Las cámaras de seguridad registraron que Dietz salió de la vivienda herido y con las manos sobre el abdomen. Detrás de él iban un hombre y una mujer. Horas más tarde, Nazareno David Pérez, de 23 años, se presentó en una comisaría y sostuvo que el disparo había sido accidental, cuando ambos manipulaban un arma.

Durante un allanamiento, la Policía Bonaerense secuestró una pistola calibre 9 milímetros y una campera con manchas de sangre. El fiscal Carlos Hassan imputó a Pérez por homicidio y aguardaba su declaración.

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