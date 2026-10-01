Sociedad

Menos nacimientos y familias más chicas: por qué el “hermano del medio” es cada vez menos frecuente en Argentina

La cantidad de nacimientos cayó 47% en una década y los hogares con tres o más hijos perdieron peso, mientras crecen las familias con uno o dos

Los hogares con tres o más hijos pierden presencia frente al avance de las familias con uno o dos integrantes
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La caída de los nacimientos en Argentina, de cerca de 700 mil en 2014 a unos 400 mil en 2024, reduce la presencia de familias numerosas y vuelve menos frecuente la figura del hermano del medio. El descenso, estimado en 47% durante la última década, acompaña un crecimiento de los hogares con uno o dos hijos.

La transformación no se explica únicamente por un posible aumento de mujeres sin hijos. Los cambios en la cantidad de hijos por familia ocupan un lugar central: los hogares con tres o más hijos pierden peso, mientras se expanden los que tienen un hijo único o dos.

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Las familias de tres o más hijos tienen una presencia cada vez menor

Los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran variaciones acotadas en la proporción de mujeres de 18 a 49 años que son madres. La modificación más marcada aparece en la composición de los hogares y en la cantidad de hijos que conviven en ellos.

Tener tres hijos resulta menos habitual que en décadas anteriores y las familias con más de tres también son menos frecuentes. Entre los factores que pueden incidir aparecen las condiciones económicas, la edad al momento de la maternidad y las trayectorias laborales.

Un hombre, una mujer y dos niños están en una cocina junto a una mesa de madera con harina, un vaso volcado y un batidor.
Las condiciones económicas, la edad materna y las trayectorias laborales inciden en la reducción de la natalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La religiosidad puede explicar una parte de los casos de familias numerosas. Sin embargo, las razones sociales y económicas que antes favorecían hogares más grandes también cambiaron.

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Con menos familias de tres o más hijos, la posición intermedia entre hermanos pierde presencia. La tendencia forma parte de una baja de la natalidad que también se observa en otros países.

El orden de nacimiento muestra diferencias acotadas en estudios de personalidad

Las investigaciones sobre el vínculo entre el orden de nacimiento y la personalidad analizan desde hace décadas si la ubicación dentro de la familia se asocia con ciertos rasgos.

Dos niños están sentados en una alfombra leyendo libros infantiles en un dormitorio con una estantería llena de cuentos y juguetes.
Las condiciones económicas, la edad materna y las trayectorias laborales inciden en la reducción de la natalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio realizado por los psicólogos canadienses Michael C. Ashton, de la Universidad Brock, y Kibeom Lee, de la Universidad de Calgary, sobre 700 mil adultos examinó honestidad, humildad, emocionalidad, extroversión, amabilidad, responsabilidad y apertura a nuevas experiencias.

Los resultados mostraron diferencias limitadas entre hermanos mayores, menores y del medio. En los promedios del trabajo, quienes ocupaban la posición intermedia presentaron mayor amabilidad, mejores capacidades de negociación, menor interés por el estatus y menor inclinación a la manipulación.

En algunos rasgos, la distancia entre los grupos rondó el 25%, aunque esos resultados no permiten definir la personalidad de cada persona. Se trata de tendencias generales y no de reglas aplicables a casos individuales.

El estudio también consideró la influencia de la religiosidad para separar ese factor de las diferencias asociadas al orden de nacimiento. Después de ese ajuste, las distancias se redujeron, aunque los hermanos del medio conservaron una mayor tendencia a la amabilidad.

Un hombre, una mujer y dos niños elaboran comida en una cocina de madera con utensilios, cuencos y verduras sobre la mesa.
Los hermanos mayores registraron resultados algo superiores en las mediciones de inteligencia analizadas por la investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hermanos mayores obtuvieron resultados algo superiores en mediciones de inteligencia. Esa diferencia tampoco permite extraer conclusiones sobre individuos concretos.

Los hijos únicos no presentan una desventaja general en su desarrollo

La reducción del tamaño de los hogares reavivó la discusión sobre los hijos únicos. La evidencia disponible no respalda una desventaja general durante la infancia ni la idea de que sean necesariamente egoístas.

La convivencia entre hermanos sí ofrece experiencias cotidianas particulares: negociar, disputar atención, compartir espacios y ceder ante otro integrante de la familia. Esas dinámicas funcionan como formas de aprendizaje social, sin que determinen de manera automática el desarrollo posterior.

Los estudios también vinculan a los hijos únicos y a los hermanos menores con una mayor apertura a nuevas experiencias. En algunos casos, esa característica se asocia con una disposición más alta al riesgo y con conductas más atrevidas, según las particularidades de cada persona.

Para estas investigaciones, pesa más haber crecido bajo el mismo techo que el parentesco biológico. Por eso, el concepto de hermanos incluye a quienes compartieron una convivencia cotidiana, aunque no tengan el mismo padre o madre.

Dos niños sentados en una alfombra jugando con bloques de madera. Hay dos camas, dos mesas de noche y una lámpara encendida con luz azul.
Los análisis de conducta relacionan a los hijos únicos y a los hermanos menores con una mayor apertura a nuevas experiencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cercanía entre hermanos suele disminuir en la adolescencia y recuperarse en la adultez

La relación entre hermanos suele describirse como una curva en forma de U. Durante la infancia, la cercanía se sostiene en las rutinas, los juegos, los conflictos y los espacios compartidos dentro del hogar.

Ese vínculo puede perder intensidad en la adolescencia y recuperar cercanía en la adultez, según cada historia familiar. Con el avance de los hogares de uno o dos hijos en Argentina, esas experiencias de convivencia se vuelven menos habituales y la figura del hermano del medio aparece con menor frecuencia.

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