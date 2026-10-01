Costa Rica

Qué necesita Costa Rica para mantener sus opciones de cuartos de final en Concacaf

La Tricolor llegará al Estadio Nacional de Managua sin puntos, tras sus derrotas ante Curazao y Haití, en una fecha que puede dejarla sin opciones de avanzar

La selección de Costa Rica enfrentará a Nicaragua en Managua en la búsqueda de mantener opciones en la Liga de Naciones de Concacaf. (Foto: CR Hoy)
La selección de Costa Rica enfrentará a Nicaragua en Managua en la búsqueda de mantener opciones en la Liga de Naciones de Concacaf. (Foto: CR Hoy)
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Costa Rica necesita resultados favorables antes de enfrentar a Nicaragua este jueves en una jornada que definirá si mantiene opciones de llegar a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. La selección dirigida de forma interina por Bryan Ruiz llega a Managua sin puntos, luego de las derrotas sufridas frente a Curazao y Haití, y necesita una combinación de marcadores para conservar opciones de clasificación.

El partido se disputará a las 8:00 pm en el Estadio Nacional de Managua, cuando la Tricolor ya conocerá los resultados de los otros dos encuentros de la fecha. Según CRHoy, una victoria propia será indispensable, pero no alcanzará si los compromisos anteriores no dejan abierta la disputa.

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Costa Rica necesita que Curazao pierda y que haya un ganador entre Haití y República Dominicana

La jornada comenzará a las 4:00 pm con el cruce entre Curazao y Trinidad y Tobago. Luego, a las 6:00 pm, República Dominicana enfrentará a Haití. Los dos marcadores tendrán incidencia directa sobre el panorama de Costa Rica antes de su partido ante Nicaragua.

Curazao, República Dominicana y Haití ganaron sus dos primeros encuentros y suman seis puntos cada uno. Costa Rica no consiguió unidades en sus dos presentaciones, por lo que requiere que solo uno de esos tres equipos llegue a nueve puntos antes de la última jornada y que los otros dos permanezcan con seis.

Bryan Ruiz, Director técnico interino. (Foto: Federación Costarricense de Fútbol)
Bryan Ruiz, Director técnico interino. (Foto: Federación Costarricense de Fútbol)

La condición inicial para la Tricolor es que Trinidad y Tobago venza a Curazao. Además, el duelo entre República Dominicana y Haití debe tener un ganador. No importa cuál de los dos equipos se imponga, siempre que el partido no termine empatado.

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Si esos resultados se producen, Costa Rica tendrá que derrotar a Nicaragua para llegar a la fecha final con una posibilidad matemática de disputar uno de los dos cupos hacia los cuartos de final. El equipo nacional afrontará el compromiso con una exigencia concreta: aprovechar una combinación externa y responder con un triunfo en Managua.

CRHoy señaló que esta es la única secuencia que mantiene abierto el camino hacia la siguiente ronda. El resultado frente a Nicaragua será el último componente de una jornada en la que Costa Rica deberá esperar noticias favorables antes de salir al campo.

Un empate de Curazao o del otro partido cerraría las opciones de cuartos de final

Un triunfo de Curazao ante Trinidad y Tobago eliminaría la posibilidad de que Costa Rica lo alcance en puntos. Un empate también dejaría a la selección costarricense sin esa opción, porque la unidad sumada por el equipo caribeño impediría que la Tricolor lo iguale en la tabla.

La igualdad entre República Dominicana y Haití tendría la misma consecuencia. El reparto de puntos entre esos dos equipos bloquearía el escenario que necesita Costa Rica para extender la definición hasta la última fecha.

Trinidad y Tobago necesita vencer a Curazao para conservar las aspiraciones matemáticas de la selección costarricense. (Foto: Federación Costarricense de Fútbol)
Trinidad y Tobago necesita vencer a Curazao para conservar las aspiraciones matemáticas de la selección costarricense. (Foto: Federación Costarricense de Fútbol)

La eliminación de la carrera por los cuartos de final también quedaría confirmada si Curazao gana y, en el otro encuentro, República Dominicana o Haití consigue una victoria. Esa combinación establecería una diferencia que ya no podría modificarse con el cierre de la fase.

El seleccionado dirigido por Ruiz estará pendiente de los dos partidos previos. La situación no admite alternativas: necesita una caída de Curazao, un vencedor en el cruce entre Haití y República Dominicana y, después, imponerse en su visita a Nicaragua.

El compromiso en Managua tendrá valor inmediato para Costa Rica. Si la jornada previa mantiene abierta la posibilidad, el equipo podrá sostener sus aspiraciones con una victoria; si no se dan los resultados requeridos, el desenlace de los otros encuentros resolverá su futuro en la lucha por los dos primeros puestos.

La Copa Oro ofrece otra ruta para los equipos de la Liga A

La clasificación final del grupo también determinará las vías disponibles hacia la Copa Oro. Las selecciones que terminen en el tercer y cuarto puesto de sus respectivos grupos de la Liga A accederán a los preliminares del certamen, programados para marzo del próximo año.

Un empate en el partido entre República Dominicana y Haití eliminaría a Costa Rica de la lucha por los cuartos de final. (Foto: Federación Costarricense de Fútbol)
Un empate en el partido entre República Dominicana y Haití eliminaría a Costa Rica de la lucha por los cuartos de final. (Foto: Federación Costarricense de Fútbol)

Esa instancia reunirá a 14 selecciones que competirán por siete plazas. La ronda incluirá a los ocho equipos procedentes de la Liga A, a los dos mejores segundos de la Liga B y a los cuatro ganadores del Play-In, el repechaje que enfrenta a selecciones de las Ligas A y C.

Los participantes serán ordenados de acuerdo con el Ranking de Concacaf. La ubicación en esa clasificación definirá el orden para la etapa previa del torneo regional.

Los equipos que concluyan en el quinto y sexto lugar también conservarán una posibilidad de llegar a la Copa Oro, aunque deberán completar un recorrido más extenso. Primero tendrán que disputar y ganar el Play-In para obtener el derecho de participar en los preliminares.

Para Costa Rica, el objetivo inmediato sigue puesto en Nicaragua. La Tricolor necesita que los resultados de Curazao, República Dominicana y Haití sostengan sus opciones y que su actuación en Managua le permita llegar a la última jornada con posibilidades de alcanzar los cuartos de final.

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