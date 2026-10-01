Muerte en Berazategui: cómo encontraron a la nena de 11 años fallecida y por qué la Justicia sospecha de su familia

Los cuatros detenidos por la muerte de la menor de edad: Rocío Pereira (la madre), Enzo Alejandro Sánchez (tío), Mónica Villalba (abuela materna) y Ezequiel Pereira (tío)

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En sólo cuestión de horas, la investigación por la muerte de Nerea Geraldine Pereira, la nena de 11 años que fue hallada sin vida en su casa de la localidad bonaerense de Berazategui, tuvo un giro inesperado y oscuro: la causa, que en un primer momento se investigó como un posible suicidio, fue recalificada rápidamente a un presunto abandono de persona seguido de muerte, que tiene como sospechosos a cuatro de su familiares.

Según indicaron altas fuentes con acceso a la investigación a Infobae, el resultado de la autopsia “arrojó una hipótesis distinta a la informada en primer término”. De acuerdo con el resultado preliminar de los exámenes forenses, se estableció que la menor presentaba lesiones compatibles con golpes en distintas zonas de la espalda, signos de hemorragia interna y lesiones compatibles con un posible abuso sexual de antigua data. A partir de esos hallazgos, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3, dirigida por la fiscal Gabriela Mateos, pidió la detención de su madre, dos tíos y la abuela materna.

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El cuerpo de la niña fue encontrado sin vida en una vivienda ubicada en la calle 19, tras un llamado al 911 que alertó sobre la muerte de la menor. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, las autoridades encontraron el cuerpo de la nena en posición fetal mientras yacía en el piso.

La escena y el relato estremecen.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con la abuela de Nerea -identificada como Mónica Villalba- le indicó a los oficiales que la nena se habría quitado la vida mediante un elemento de sujeción colocado alrededor de su cuello y atado en su otro extremo al marco de la puerta del baño. Cuando la vieron, un familiar supuestamente la descendió y la movió al lugar donde la Policía la encontró.

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Casi de inmediato, la fiscal Mateos ordenó que se preserve la vivienda e inició la identificación de personas que pudieran aportar información a la causa. Además, solicitó que los restos de la menor fueran enviados hacia la Morgue Judicial, para que pudieran practicarle la autopsia de rutina. Fue entonces que la ciencia habló y la causa, que en un principio se investigó como un posible suicidio, rápidamente cambió el foco.

La zona en donde fue encontrada la menor sin vida

Las detenciones

A partir de ese hallazgo, la Fiscalía ordenó allanamientos urgentes en el domicilio y calificó nuevamente la causa como abandono de persona seguido de muerte.

Se verificó que en el lote donde residía la víctima existen tres edificaciones distintas, habitadas por familiares que, según se precisó, no aportaron circunstancias claras sobre lo que había pasado. No supieron explicar con certeza lo que había pasado, por lo que la versión del suicidio perdía fuerza. La autopsia finalmente echaría por tierra esa hipótesis.

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El allanamiento estuvo a cargo del personal de la SDDI Berazategui, con intervención de la División Casos Especiales de la Policía Científica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con la colaboración colaboración del CP Berazategui.

Se secuestraron 11 teléfonos celulares, una mochila propiedad de la menor víctima y anotaciones varias de interés para la investigación.

A partir de los testimonios recibidos y los peritajes realizados, el agente fiscal dispuso el cambio de carátula de la causa. En ese marco, se ordenó la aprehensión de cuatro integrantes del grupo familiar de la nena.

Los detenidos son Rocío Aldana Pereira, de 28 años, madre de la víctima; Villalba, de 53 años, abuela; Enzo Alejandro Sánchez, de 39 años, tío, y Carlos Ezequiel Pereira, de 25 años, otro tío.

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Las fuentes policiales consultadas por este medio, señalaron que Sánchez registra antecedentes penales. Según se informó, cuenta con un prontuario fechado el 3 de julio de 2017, correspondiente a una investigación penal preparatoria caratulada por el delito de robo, tramitada ante la UFIJ Nº1 de Berazategui.

Las fuentes con acceso al expediente indicaron a Infobae que por ahora, la causa “se encuentra en plena etapa de recolección probatoria” y ratificaron que la hipótesis del suicidio está descartada. Quedará entonces en manos de la Justicia saber si la supuesta versión de que se quitó la vida hizo parte de un plan para ocultar los verdaderos motivos de la muerte de la nena de 11 años.

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Primo hermano de la madre de la nena encontrada muerta en Berazategui

En diálogo con Infobae, el primo hermano de la madre de Nerea pidió que se respete el dolor de su familia y exigió que se esclarezca la situación. Además, reclamó se deje de acusar a la familia.

“Respeten el dolor a la familia y pido que se esclarezca todo esto, y que dejen de estar acusando por ahí sin tener alguna prueba. Nada más. El primo aclaró que no mantenía un vínculo cercano con los detenidos y aseguró que únicamente los veía de manera ocasional en sus días libres o al estar en el fondo de la propiedad.

“Sinceramente no escuché nada porque estamos apartados y no escuchamos nada de acá. En mi casa no se escucha nada para lo que es allá atrás”, aseguró.

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