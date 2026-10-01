Las Fuerzas Armadas incorporaron 250 fusiles israelíes para iniciar el reemplazo progresivo de los FAL

El ministro Carlos Presti (izquierda), examina los nuevos fusiles de asalto israelíes que adquirió la Fuerza (Ministerio de Defensa)

Guardar

Las Fuerzas Armadas incorporaron los fusiles israelíes ARAD-5 y ARAD-7 para iniciar el reemplazo progresivo de los FAL, el arma individual que acompañó a varias generaciones de militares desde fines de la década de 1950 y que fue utilizada en el conflicto del Beagle y la guerra de Malvinas.

La primera entrega comprendío 250 fusiles, presentados en el Regimiento de Infantería 1 Patricios durante un acto encabezado por el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti. La compra también prevé la baja paulatina de los M-16 incorporados desde la década de 1990 en unidades del Ejército, la Armada y fuerzas especiales.

PUBLICIDAD

Uno de los Arad, la nueva arma adquirida por las FFA (Ministerio de Defensa)

El proceso de renovación apunta a sustituir armamento concebido en la década de 1950 por plataformas de menor peso, configuración modular y capacidad para integrar ópticas y accesorios. Los ARAD-5 y ARAD-7 fueron producidos por Israel Weapon Industries (IWI) y adquiridos al Ministerio de Defensa de Israel bajo la modalidad de contrato entre Estados.

Presti definió la llegada de los nuevos modelos como un cambio excepcional para una institución militar. “No es habitual que una generación militar tenga el privilegio de vivir el cambio de su armamento individual”, afirmó durante la presentación.

El reemplazo de los FAL y M-16 por plataformas modulares

Los ARAD-5 emplean munición de 5,56 mm y serán destinados principalmente a la Armada, donde sustituirán los M-16 de la Infantería de Marina. Los ARAD-7, de 7,62 mm, irán al Ejército y la Fuerza Aérea para reemplazar los FAL que aún utilizan la infantería y el personal de seguridad y defensa.

PUBLICIDAD

Ambos fusiles incorporan miras electroópticas de punto rojo MEPRO M-5, rieles Picatinny para accesorios y una estructura basada en las arquitecturas AR-15 y AR-10, respectivamente. El objetivo es que el armamento pueda adaptarse a nuevos equipos y tecnologías a medida que avance su incorporación.

“No es habitual que una generación militar tenga el privilegio de vivir el cambio de su armamento individual”, afirmó Presti, en la foto el tercero desde la izquierda. (Ministerio de Defensa)

El ARAD-7 utiliza el mismo cartucho 7,62 × 51 milímetros de la OTAN que el FAL argentino. Funciona con un sistema de pistón de gases de carrera corta y regulador de tres posiciones, una configuración que permite adecuar su desempeño a distintas condiciones de operación.

El modelo posee cañones intercambiables de 406 milímetros (16 pulgadas) o 508 milímetros (20 pulgadas), según la versión. Su peso varía entre 4,15 y 4,55 kilos sin cargador, mientras que su longitud oscila entre 87 y 95 centímetros de acuerdo con la posición de la culata.

PUBLICIDAD

La firma israelí establece una vida útil mínima de 20.000 disparos para sus componentes principales. El arma incluye culata telescópica plegable, sistema M-LOK para fijar accesorios y controles ambidiestros, accionables desde ambos lados.

Un fusil de asalto IWI Arad de calibre 5,56 mm reposa sobre una tela de camuflaje junto a varios cargadores y accesorios militares en una exposición. (Ministerio de Defensa)

La evaluación técnico-operacional que definió la compra se desarrolló durante 2025 con participación de militares de las tres fuerzas. El Estado Mayor Conjunto analizó propuestas de ocho empresas de Argentina, Israel, Europa y Estados Unidos antes de seleccionar los fusiles de IWI.

Las pruebas de recepción y aceptación del primer lote concluyeron en la Guarnición Militar de Campo de Mayo. Especialistas de la compañía israelí tienen previsto capacitar en octubre al personal argentino en operación y mantenimiento, mientras que el segundo lote llegaría durante el primer trimestre de 2027.

PUBLICIDAD

También existen gestiones para montar o producir componentes de los ARAD en Argentina, en un esquema similar al aplicado en Perú. No se confirmó, sin embargo, si el acuerdo con Israel incluye una transferencia tecnológica que permita fabricar los fusiles completos en el país.

Casi siete décadas del FAL en las fuerzas argentinas

El FAL comenzó a incorporarse al Ejército Argentino en 1958 con ejemplares fabricados en Bélgica. Dos años después, Fabricaciones Militares inició su producción bajo licencia en la Fábrica Militar de Armas Portátiles Domingo Matheu, en Rosario.

El fusil se convirtió en el arma estándar del Ejército y luego fue utilizado por la Armada, la Fuerza Aérea y distintas fuerzas de seguridad. Su permanencia se explicó por su resistencia, precisión y facilidad de mantenimiento, aunque el peso de su calibre fue considerado una limitación para ciertas necesidades de la infantería contemporánea.

PUBLICIDAD

La batalla en Pradera del Ganso, en donde el ejército argentino hizo uso del FAL, durante la Guerra de Malvinas

Miles de argentinos lo utilizaron durante el servicio militar obligatorio, vigente hasta que el gobierno de Carlos Menem suprimió la conscripción. El FAL estuvo presente en entrenamientos, guardias, ejercicios y maniobras, además de haber sido empleado durante la tensión con Chile por el Beagle en 1978 y en la guerra de Malvinas de 1982.

Tras la rendición argentina en las islas, una gran cantidad de fusiles quedó en manos británicas y posteriormente apareció en circuitos de contrabando hacia países en guerra de África y Asia. El arma también quedó asociada al escándalo de tráfico ilegal por el cual miles de fusiles argentinos fueron enviados a Croacia y Ecuador durante el gobierno de Menem.

PUBLICIDAD

La producción nacional, entre las diferentes variantes del FAL y el FAP —su versión pesada—, alcanzó decenas de miles de unidades. Las estimaciones sitúan el total fabricado entre 120.000 y 200.000 fusiles.

Presti sostuvo que la renovación del equipamiento está vinculada con una política más amplia de modernización militar impulsada por el presidente Javier Milei. “El Plan ARMA nos permite financiar los medios, la Política de Fortalecimiento de la Carrera Militar nos permite cuidar y desarrollar el capital humano que deberá emplearlos”, expresó el ministro.

Presti añadió que el cambio de fusiles no constituye el cierre del proceso de modernización. “Tenemos un sistema elegido profesionalmente, tenemos una herramienta que representa un salto cualitativo y tenemos, fundamentalmente, el capital humano capaz de estar a la altura de lo que este momento exige”, dijo.

PUBLICIDAD