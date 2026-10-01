Peregrinación a Luján 2026: qué llevar en la mochila, las claves de la caminata y horarios de las misas

Postal de la peregrinación de Luján de 2025

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La 52.ª Caminata Juvenil de Luján se realizará el sábado 3 y el domingo 4 de octubre de 2026, con miles de fieles que marcharán hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján para agradecer, pedir y acompañar a la Virgen bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

La partida oficial de la imagen de la Virgen será desde la Ciudad de Buenos Aires a las 10, desde el Santuario de San Cayetano de Liniers, ubicado en Cuzco 150. Desde allí comenzará el trayecto hacia el santuario mariano.

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El anuncio oficial de la Peregrinación a Luján 2026

El recorrido completo entre Liniers y la Basílica tiene una extensión aproximada de 60 kilómetros, aunque los participantes pueden sumarse desde distintos puntos y elegir una distancia acorde con sus posibilidades físicas.

La peregrinación es libre, gratuita y no requiere inscripción. Algunas parroquias organizan grupos y, a cambio de una suma de dinero, ofrecen traslados, paradas para hidratarse, comer y descansar, además de acompañamiento y comunicación durante la caminata.

Los puestos de asistencia, hidratación y atención sanitaria funcionarán de manera gratuita durante todo el camino, tanto para quienes integren grupos parroquiales como para quienes peregrinen por su cuenta. La organización de una parroquia también puede facilitar el regreso, ya que la llegada masiva de caminantes a Luján suele elevar la demanda de transporte.

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Miles de peregrinos volverán a caminar hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján el 3 y 4 de octubre (Jaime Olivos)

Qué llevar

La preparación debe comenzar antes de salir. Se recomienda descansar bien la noche previa y desayunar liviano, sin comidas pesadas antes de iniciar la marcha.

Ahora bien, resulta necesario llevar los siguientes elementos en la mochila:

Llevar agua y una botella que pueda recargarse durante el trayecto en los puestos de hidratación. Alimentos livianos para las distintas etapas: La recomendación apunta a productos de fácil consumo para afrontar el recorrido. Entre las opciones más factibles son frutas, galletitas y sándwiches. Protección frente al sol. El listado necesario incluye protector solar y gorro para resguardarse de la luz solar. Abrigo para las horas nocturnas y elementos de protección ante una eventual lluvia. Higiene y residuos. Se aconseja llevar papel higiénico y bolsas para guardar la basura. Medicación habitual. También merece prestar atención todo tipo de remedio de uso habitual para quienes la necesiten. Medias de repuesto: las de algodón reducen la humedad y el roce, mientras que un par adicional permite cambiarlas si se humedecen.

La basílica de Luján, desde la vista de un dron REUTERS TV/via REUTERS

Cómo prepararse y las claves de la caminata

La ropa aconsejada es cómoda, suelta y preferentemente de algodón. Las zapatillas deben estar adaptadas al pie, por lo que no conviene estrenarlas durante la peregrinación.

La vaselina en las zonas más expuestas al roce y el encintado de los dedos pueden ayudar a prevenir ampollas y lastimaduras. Durante el trayecto se recomienda evitar las bebidas alcohólicas.

Los puestos de hidratación y asistencia sanitaria estarán disponibles de forma gratuita durante todo el trayecto

Por otro lado, quienes tomen medicación deben informar esa situación a las personas que los acompañen.

El cansancio excesivo o cualquier malestar deben ser atendidos en los puestos sanitarios instalados a lo largo del recorrido. Los peregrinos también deben respetar el camino establecido, circular únicamente por las zonas habilitadas y no caminar por las vías del ferrocarril ni por sectores que puedan implicar riesgos.

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El recorrido entre Liniers y Luján tiene una extensión aproximada de 60 kilómetros.

El uso de sanitarios ubicados en lugares seguros y las bolsas para guardar la basura forman parte de las recomendaciones para mantener limpio el trayecto y facilitar la convivencia entre los asistentes.

Los puestos de hidratación y asistencia sanitaria estarán disponibles de forma gratuita durante todo el trayecto.

Las misas programadas

La Basílica de Nuestra Señora de Luján celebrará misas el sábado 3 de octubre a las 07:00, 08:00 y 09:30 en el interior del templo. A las 11:00 y 13:00 habrá celebraciones en la Plaza General Belgrano, frente al Santuario.

Durante la tarde y la noche del sábado, las misas serán a las 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 y 23:30, entre espacios al aire libre y el templo.

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La programación continuará durante la madrugada del domingo 4 de octubre, con celebraciones a la 01:00, 02:30, 04:00 y 05:30. La misa central será a las 07:00.

Desde las 09:30 del domingo, las misas volverán a celebrarse dentro de la Basílica en los horarios habituales de fin de semana: 09:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 y 19:00.

Entre cada una de las ceremonias, habrá momentos de oración, reflexión y animación para acompañar a los caminantes.

“En un tiempo donde cobra especial valor el encuentro, la fraternidad y la escucha mutua, María nos abre sus brazos en este Santuario para cobijarnos a todos, recordándonos que en su Casa no hay distingos”, señala la convocatoria oficial.

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