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Panamá cae en penales ante Nueva Zelanda y queda fuera de la final de la Copa Kirin

La selección igualó 1-1 durante los 90 minutos, pero perdió 5-3 desde los once pasos y ahora disputará el tercer puesto del torneo en Japón.

Giovany Herbert marcó su primer gol con la selección absoluta de Panamá al conseguir el empate frente a Nueva Zelanda antes del descanso. Tomada de Instagram
Giovany Herbert marcó su primer gol con la selección absoluta de Panamá al conseguir el empate frente a Nueva Zelanda antes del descanso. Tomada de Instagram
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Panamá quedó fuera de la final de la Copa Kirin 2026 después de empatar 1-1 ante Nueva Zelanda en los 90 minutos y perder 5-3 en la tanda de penales, en el Estadio Internacional de Yokohama, Japón.

La selección dirigida por Thomas Christiansen tuvo mayor control del encuentro, pero volvió a mostrar problemas de definición, una dificultad que también había aparecido en el primer compromiso de su gira asiática.

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Nueva Zelanda abrió el marcador a los 13 minutos por intermedio de Marko Stamenic, quien aprovechó una acción construida por el sector derecho y sorprendió a una defensa panameña adelantada.

El conjunto oceánico explotó los espacios a espalda de los zagueros y convirtió una de sus primeras aproximaciones en ventaja, obligando a Panamá a buscar nuevamente una remontada durante esta gira.

Panamá disputará el próximo lunes el partido por el tercer puesto de la Copa Kirin, frente al perdedor del encuentro entre Japón y Ecuador. Tomada de Instagram
Panamá disputará el próximo lunes el partido por el tercer puesto de la Copa Kirin, frente al perdedor del encuentro entre Japón y Ecuador. Tomada de Instagram

Christiansen presentó esta vez una alineación con mayor presencia de futbolistas experimentados, después de utilizar varias caras nuevas frente a India. Amir Murillo disputó su partido 98 con Panamá y actuó como central por derecha, mientras César Blackman tuvo mayor libertad para proyectarse por esa banda y Carlos Harvey apareció como zaguero por izquierda.

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Panamá comenzó a generar peligro después del golpe inicial y José Luis Rodríguez llegó a marcar a los 20 minutos, pero la anotación fue anulada. La selección insistió principalmente por los costados, aunque el primer remate panameño entre los tres postes llegó hasta el minuto 30, reflejo de las dificultades para transformar la posesión y el avance territorial en oportunidades claras.

La recompensa apareció en el tiempo agregado del primer periodo. Cristian Martínez filtró el balón hacia Rodríguez, quien recortó y encontró a Giovany Herbert llegando desde segunda línea. El futbolista de 21 años definió con un disparo colocado para establecer el 1-1 al 45+1 y anotar su primer gol con la selección absoluta de Panamá.

El segundo tiempo mantuvo un guion parecido, con Panamá manejando buena parte de la pelota y tratando de instalarse en campo contrario, pero sin encontrar el segundo tanto.

Nueva Zelanda se impuso 5-3 en la definición por penales después de que el encuentro terminara igualado 1-1 durante el tiempo reglamentario. Tomada de Instagram
Nueva Zelanda se impuso 5-3 en la definición por penales después de que el encuentro terminara igualado 1-1 durante el tiempo reglamentario. Tomada de Instagram

Las estadísticas reflejaron esa superioridad territorial: los panameños terminaron con alrededor del 64% de posesión y seis remates, frente a tres intentos de Nueva Zelanda, aunque el dominio no se convirtió en ventaja.

La principal preocupación llegó a los 54 minutos, cuando Jiovany Ramos abandonó el encuentro debido a una molestia muscular y fue sustituido por Martín Krug.

Christiansen también aprovechó el compromiso para dar minutos a jugadores menos habituales, entre ellos Omar Valencia, Daivis Murillo, Mijahir Jiménez y Víctor Griffith, manteniendo uno de los objetivos de evaluación planteados para la gira.

Sin goles adicionales, el encuentro llegó al final de los 90 minutos con igualdad y el pase a la final tuvo que resolverse desde el punto penal. Nueva Zelanda mostró mayor efectividad y se impuso 5-3, resultado que envió a los All Whites al partido por el título y dejó a Panamá en la disputa por el tercer puesto.

La Copa Kirin reúne este año a Panamá, Nueva Zelanda, Japón y Ecuador, cuatro selecciones que participaron en el Mundial de 2026. El otro cruce de semifinales enfrenta precisamente al anfitrión japonés con Ecuador, y el perdedor de ese encuentro será el próximo rival de Panamá en el cierre del torneo.

Panamá controló cerca del 64% de la posesión frente a Nueva Zelanda, pero no consiguió convertir su mayor dominio territorial en el gol de la victoria. Tomada de Instagram
Panamá controló cerca del 64% de la posesión frente a Nueva Zelanda, pero no consiguió convertir su mayor dominio territorial en el gol de la victoria. Tomada de Instagram

Ese tercer compromiso se disputará el lunes 5 de octubre en el Estadio Nacional de Japón, en Tokio, y será también el último partido de Panamá durante su recorrido asiático. El torneo regresó en 2026 después de cuatro años de ausencia y se desarrolla bajo un formato de semifinales, final y encuentro por el tercer lugar.

Panamá llegó a Japón después de comenzar su gira con otro empate 1-1, en aquella ocasión frente a India en Bengaluru. También entonces tuvo que reaccionar después de encontrarse en desventaja: Omar Valencia consiguió la igualdad al minuto 68 con un remate desde fuera del área que significó su primer gol con la selección mayor.

Los dos encuentros han dejado hasta ahora un patrón similar. Panamá recibió primero el gol ante India y Nueva Zelanda, logró reaccionar en ambos compromisos, pero no consiguió completar la remontada.

Frente a los neozelandeses, además, la mayor posesión y generación ofensiva volvieron a tropezar con la falta de contundencia en los metros finales.

La selección cerrará así su paso por Asia buscando su primera victoria después de dos empates consecutivos durante el tiempo reglamentario y una derrota en penales. Más allá de las pruebas realizadas por Christiansen, el duelo del lunes ofrecerá una última oportunidad para medir a los nuevos jugadores junto con la base experimentada y corregir los problemas mostrados en los dos primeros encuentros.

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