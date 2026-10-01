El Salvador destinará más de 8% del PIB a Educación y encabezaría la inversión más alta en Centroamérica

El Gobierno de El Salvador propone destinar 3.416 millones de dólares al ramo de educación para el año 2027. (Foto cortesía en la red social X del Ministerio de Educación)

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El Gobierno de El Salvador propone destinar $ 3,416 millones al ramo de educación en 2027, una asignación equivalente al 8.1% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el próximo año.

El monto forma parte del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado, que la Asamblea Legislativa recibió el miércoles 30 de septiembre y que comenzará a analizar el 7 de octubre.

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La propuesta, presentada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, asciende a $12,421 millones. Según las cifras expuestas por el funcionario, Educación concentraría el 27.5% del total previsto para el próximo ejercicio fiscal.

Previamente, el presidente Nayib Bukele había adelantado durante un evento con jóvenes que la inversión anual superaría los $3,000 millones. “Tres mil millones de dólares al año, que es el triple, tres veces lo que invertían todos los gobiernos anteriores”, afirmó ante los asistentes.

Bukele sostuvo que la asignación supera el 8% del PIB y la vinculó con la formación de niños y jóvenes. “Más del 8% de nuestra economía en ustedes, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestro futuro”, declaró.

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Bukele afirmó que El Salvador sería “El país que más invierte de su economía en educación en toda Latinoamérica. No habrá ningún solo país en toda Latinoamérica que invierta un presupuesto más alto en educación que El Salvador.”

El proyecto todavía debe ser remitido a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Esa instancia deberá estudiar el texto y emitir un dictamen antes de que el pleno decida sobre su aprobación.

El ministro Jerson Posada detalló que la cartera educativa concentrará el 27.5% del presupuesto general proyectado. Foto cortesía Secretaría Presidencia

La propuesta triplica la asignación aprobada para Educación en 2026

El presupuesto aprobado para el ramo de Educación en 2026 fue de $1,683.3 millones, un aumento de $142,9 millones frente a la asignación de 2025. La propuesta para 2027 supera en más de $1,700 millones ese monto.

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La inversión abarca programas y acciones de varias instituciones, no solo los recursos administrados por el Ministerio de Educación.

Entre los proyectos anunciados figura una partida de $ 562 millones para infraestructura escolar. De esa suma, $112 millones serían ejecutados por la Dirección de Obras Municipales (DOM) a través del programa Dos escuelas por Día.

El documento también contempla $117.6 millones para Mi Nueva Escuela, $23 millones para reducir la brecha digital y $90 millones para becas universitarias. El objetivo declarado es ampliar la renovación de centros educativos, el acceso a herramientas tecnológicas y el apoyo a la continuidad de estudios superiores.

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Posada informó, además, que $40 millones previstos inicialmente para Seguridad y Defensa serán reorientados hacia Educación. El ministro afirmó que el cambio se realizará tras evaluar los resultados de las políticas de seguridad y “sin afectar los logros alcanzados en seguridad”.

El Ministerio de Hacienda contempla reorientar 40 millones de dólares del área de Seguridad y Defensa hacia Educación. (Foto cortesía Ministerio de Educación de El Salvador)

Gasto publico en la educación centroamericana

La propuesta salvadoreña se ubica por encima de las asignaciones educativas conocidas en el resto de Centroamérica, aunque las cifras no son plenamente homogéneas porque cada país incluye partidas distintas y reporta presupuestos o ejecuciones con metodologías propias.

Para 2025, Panamá estableció por ley una asignación de 7% del PIB para Educación. Aunque organismos como Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia(UNICEF) y análisis locales indican que la inversión real suele situarse por debajo de este mandato.

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En Honduras, la Secretaría de Educación recibió L42,755.7 millones, (aproximadamente $1.593 millones) una suma equivalente a cerca de 5% del PIB proyectado.

En Costa Rica, la inversión pública educativa presupuestada para 2025 fue calculada en 4.92% del PIB, sin incluir al Instituto Nacional de Aprendizaje. La Constitución costarricense establece una meta de 8%. Durante los últimos años Costa Rica a experimentado una tendencia a la reducción en dicha cartera de Estado pasando de 6.4% en 2015.

En Nicaragua, el Ministerio de Educación recibió 18,642 millones córdobas (aproximadamente $ 506 mil) y las universidades y centros de educación técnica superior obtuvieron 9.523,8 millones de córdobas. Ambas partidas representan alrededor de 3.7% del PIB estimado para 2025.

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Guatemala asignó 25,649.9 millones de Quetzales a su Ministerio de Educación en 2025, que ronda el 3.1% del PIB mientras que el último dato disponible para Belice situó el gasto público educativo en torno a 4.6% del PIB según el Banco Mundial hasta 2024.

El presupuesto salvadoreño para 2027 plantea una proporción superior a esos registros, aunque su dimensión final dependerá de la aprobación legislativa y de la ejecución de los recursos durante el próximo año fiscal.