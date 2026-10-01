“Sí me gustaría dirigir”: ¿Podría Carlos de los Cobos volver a tomar el mando de la selección de El Salvador?

El estrépito ante Guatemala reactivó el debate sobre el futuro del banquillo nacional. Aunque la FESFUT no se ha pronunciado, el recuerdo de De los Cobos ilusiona al entorno cuscatleco.

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La humillante goleada por 6-0 sufrida por la selección nacional de El Salvador ante Guatemala en el estadio El Trébol encendió las alarmas de la afición cuscatleca y desató una tormenta de críticas hacia el cuerpo técnico de Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

La contundencia del resultado, sumada al desconcierto táctico presentado en la cancha y la aparente falta de respuesta desde el banquillo, provocó que en redes sociales y espacios deportivos el público comience a pedir un cambio de rumbo. En medio del desencanto generalizado, un nombre conocido vuelve a tomar fuerza en la discusión popular sin que exista una postura oficial de la Federación: el del estratega mexicano Carlos de los Cobos.

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El interés del entorno futbolístico ha revivido a partir de la viralización de contenidos en redes sociales y de recientes declaraciones brindadas por el propio técnico en junio. Aunque nada está confirmado ni se han reportado negociaciones entre las partes, sus palabras resuenan con fuerza entre los seguidores de la Azul y Blanco que anhelan recuperar la competitividad perdida.

En una entrevista concedida en el mes de junio, Carlos de los Cobos reiteró de manera explícita su cariño por el balompié salvadoreño y su total apertura a tomar las riendas de un proyecto en el país si se presenta una propuesta seria.

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De los Cobos recordó con especial aprecio sus inicios en el país, cuando llegó para dirigir al FAS en 2005 por invitación directiva. Reflexionó además sobre los retos del fútbol centroamericano, señalando que trabajar con limitaciones presupuestarias o de infraestructura obliga al entrenador a realizar un esfuerzo adicional y crecer profesionalmente.

En una sincera entrevista, el director técnico Carlos de los Cobos confirmó en junio de 2026 su deseo de regresar a dirigir en El Salvador, recordando con gran afecto su paso por el país y su experiencia con el Club Deportivo FAS.

De igual manera, en videos que circulan en plataformas como TikTok, el DT también ha reafirmado estar siempre abierto a retornar al ámbito salvadoreño, destacando la linda etapa que vivió desde su incorporación original a la Liga Mayor.

El legado de De los Cobos en la selección salvadoreña

El eco de su nombre no es casualidad; responde al recuerdo de sus dos ciclos al mando de la selección nacional, periodos en los que El Salvador alcanzó momentos de alta emotividad y competitividad continental.

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Primera etapa (2006-2009): El camino al Hexagonal

Su primera etapa es recordada como una de las más ilusionantes del fútbol salvadoreño moderno. Asumiendo la dirección técnica a finales de 2006, De los Cobos conformó un grupo competitivo que logró clasificar al Hexagonal Final de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Bajo su mando en la hexagonal, el Cuscatlán volvió a convertirse en una fortaleza infranqueable para potencias de la zona, logrando victorias históricas y empates memorables ante selecciones de jerarquía mundial. Al término de este ciclo en diciembre de 2009, cerró con 63 partidos dirigidos, devolviendo la identidad y el orgullo al aficionado cuscatleco.

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Segunda etapa (2018-2021): Efectividad y Liga de Naciones

De los Cobos regresó en mayo de 2018 para vivir un segundo periodo en el banquillo nacional. Durante esta fase de 24 partidos, el mexicano cosechó un balance de 15 victorias, 2 empates y 7 derrotas, alcanzando un notable 65% de efectividad de puntos. Logró el ascenso a la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf y la clasificación a la Copa Oro 2019. Finalizó su vínculo de mutuo acuerdo con la FESFUT en abril de 2021.

La falta de respuesta en la cancha vuelve a encender el debate en El Salvador: ante la crisis de resultados, la afición vuelve la mirada hacia el DT que los llevó a la Hexagonal.

¿Una opción real o solo un clamor popular?

Tras el estrepitoso 6-0 encajado frente a Guatemala resultado que impuso un récord negativo en la era del “Bolillo” Gómez, la paciencia de la afición se ha agotado. La falta de respuesta en la cancha y la incertidumbre sobre el rumbo de la Selecta abren la puerta al debate de nombres.

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Es importante aclarar que, hasta la fecha, la dirigencia de la FESFUT no ha emitido pronunciamientos sobre el futuro del entrenador actual ni sobre candidatos a un eventual relevo.

Sin embargo, la figura de Carlos de los Cobos encaja de forma natural en las pretensiones de los fanáticos que piden experiencia probada, conocimiento de la idiosincrasia del jugador local y un técnico dispuesto a asumir el reto. Por ahora, su nombre se mantiene como una opción deseada en el debate deportivo mientras El Salvador intenta recomponer el camino en sus siguientes compromisos oficiales.