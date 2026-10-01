Economía

ANSES: cuándo cobro en octubre 2026 si mi DNI termina en 0

El organismo previsional definió las fechas de acreditación para jubilaciones, pensiones, AUH, PUAM y planes sociales; los haberes se actualizaron un 1,66% y los mínimos cobran un bono de $70.000

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
La ANSES fijó un incremento del 1,66% en las prestaciones de octubre de 2026 en base al índice de inflación
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma escalonado de pagos para octubre de 2026, y los beneficiarios con DNI terminado en 0 ya tienen fechas confirmadas para cada una de las prestaciones que administra el organismo. El esquema, que se extiende a lo largo de casi todo el mes, distribuye las acreditaciones según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular, con el fin de ordenar el flujo de pagos y evitar concentraciones en una sola jornada.

Los haberes del período se actualizaron un 1,66%, en línea con el mecanismo previsto en el Decreto 274/24, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago —en este caso, la inflación registrada en agosto, que fue del 1,7%—. El ajuste impacta sobre jubilaciones, pensiones y la mayoría de las asignaciones que gestiona ANSES, y rige para todos los beneficiarios con independencia de la terminación de su documento.

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El cronograma comprende todas las prestaciones del organismo. Mediante la Resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial, la ANSES oficializó los nuevos montos y topes de haberes para el período. En algunos casos, el pago no está segmentado por terminación de DNI y permanece disponible durante una ventana extendida para todos los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones mínimas

Los jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo y DNI terminado en 0 cobrarán el 8 de octubre de 2026. La acreditación se realiza de forma automática en la cuenta bancaria registrada por cada titular ante el organismo.

El haber mínimo actualizado para octubre asciende a $435.748,51. A ese importe se suma un bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben el ingreso mínimo, con lo que el total a cobrar alcanza los $505.748,51. El Gobierno mantiene ese refuerzo desde 2024, aunque su continuidad se confirma mes a mes.

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Jubilaciones y pensiones superiores al mínimo

Quienes perciben jubilaciones o pensiones por encima del haber mínimo y tienen el DNI terminado en 0 o 1 cobrarán el 23 de octubre de 2026.

El haber de este grupo oscila entre el piso de $435.748,51 y el máximo fijado en $2.932.174,85, según los aportes acreditados por cada titular. Quienes perciben un ingreso previsional por encima de la mínima pero inferior a $505.748,51 cobran un bono proporcional compensatorio equivalente a la diferencia requerida para llegar a ese techo. Quedan excluidos del refuerzo extraordinario los beneficiarios cuyos haberes superan o igualan dicho tope.

Los jubilados con haber mínimo y DNI terminado en 0 cobran el 8 de octubre de 2026 un total de $505.748,51 con el bono (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los jubilados con haber mínimo y DNI terminado en 0 cobran el 8 de octubre de 2026 un total de $505.748,51 con el bono (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con DNI terminado en 0 recibirán el pago el 8 de octubre de 2026. Ambas prestaciones comparten el mismo esquema de acreditaciones, ordenado según el último número del documento.

El valor de la AUH para octubre es de $156.588 por hijo. Dado que ANSES abona mensualmente el 80% del monto y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación, el cobro mensual efectivo asciende a $125.270,40. Para hijos con discapacidad, el monto total asciende a $509.863.

En el caso de la SUAF para trabajadores registrados, el importe es de $78.304 para grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 0 recibirán el pago el 9 de octubre de 2026. La AUE se abona entre el 9 y el 23 de octubre para el conjunto de terminaciones de documento.

El monto vigente de la prestación es de $156.588. Para las beneficiarias residentes en zona 1 —que comprende las provincias patagónicas y algunos municipios del sur de la provincia de Buenos Aires, donde ANSES reconoce un mayor costo de vida—, el valor diferencial asciende a $203.565.

Asignación Prenatal

Las beneficiarias de la Asignación Prenatal, el pago será el 14 de octubre, fecha que comparten con quienes tienen documento terminado en 1. El cronograma agrupa dos terminaciones por jornada y se extiende hasta el 20 de octubre.

El monto de la prestación varía según el tramo de ingresos del grupo familiar: el rango va de $16.487 a $78.304. Para las beneficiarias residentes en zona 1 —las provincias patagónicas y algunos municipios del sur de la provincia de Buenos Aires— el piso sube a $32.231, con el mismo techo de $78.304.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad no se segmenta por terminación de DNI: puede cobrarse desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2026 para todas las beneficiarias. El monto equivale al salario que percibía la trabajadora antes de iniciar la licencia, por lo que varía según cada beneficiaria y no es posible consignar un valor único.

Asignaciones de pago único: matrimonio, nacimiento y adopción

Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se acreditan en dos quincenas, sin distinción por terminación de documento. La primera quincena está disponible desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre; la segunda quincena, desde el 22 de octubre hasta el 10 de noviembre.

Los montos vigentes son $136.662 por matrimonio, $91.273 por nacimiento y $545.685 por adopción.

Primer plano de una mujer embarazada sentada en una mesa de madera, escribiendo en un cuaderno abierto con documentos de ANSES a su alrededor.
La Asignación Universal por Embarazo se abonará el 9 de octubre de 2026 a las titulares con DNI finalizado en 0 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) comienzan a liquidarse de manera simultánea con las jubilaciones mínimas y la AUH. Los titulares con DNI terminado en 0 —junto con los de terminación 1— recibirán la acreditación el 8 de octubre de 2026. El cronograma agrupa dos terminaciones por jornada y se extiende hasta el 15 de octubre.

Los montos varían según el tipo de prestación. Las PNC por Invalidez y por Vejez equivalen al 70% del haber mínimo jubilatorio, lo que arroja un básico de $305.023,96; con el bono extraordinario, el total asciende a $375.023,96. La PNC para Madres de 7 hijos o más equivale al 100% del mínimo: $435.748,51 de haber básico y $505.748,51 con el bono.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de PNC no aplican el criterio de segmentación por terminación de DNI. El período de disponibilidad para todas las terminaciones de documento se extiende desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2026. Los montos varían según el tipo de asignación —por hijo, por hijo con discapacidad, por ayuda escolar, entre otras— y la composición del grupo familiar de cada beneficiario.

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 0 cobrarán el 22 de octubre de 2026, junto con los titulares de terminación 1. La Prestación por Desempleo Plan 2, en cambio, no se segmenta por terminación de DNI: los beneficiarios podrán cobrar entre el 2 y el 10 de noviembre.

En ambos planes, el monto se calcula en función del salario que percibía el trabajador antes de quedar desempleado y de la cantidad de años de aportes acreditados, por lo que el importe varía según cada beneficiario. El pago se acredita de forma automática en la cuenta bancaria registrada ante ANSES.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha de cobro, el monto a percibir y el banco asignado a través de Mi ANSES (mi.anses.gob.ar), con clave de seguridad social, o mediante la aplicación oficial del organismo disponible para dispositivos móviles.

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