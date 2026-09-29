La crisis de combustible frena las fumigaciones mientras el dengue avanza con fuerza en Cuba

La crisis de combustible en Cuba limita las campañas de fumigación contra el mosquito Aedes aegypti. EFE/ Rodrigo Sura

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La crisis de abastecimiento de combustible en Cuba llegó a las tareas de prevención sanitaria. Las limitaciones para fumigar contra el mosquito Aedes aegypti reducen la capacidad de respuesta ante el dengue, mientras distintas provincias registran transmisión de arbovirosis y un aumento de los casos durante 2026.

La situación es visible en Santiago de Cuba, donde las autoridades sanitarias informaron que las fumigaciones deberán ajustarse a la cantidad de combustible disponible en cada municipio. La medida afecta una de las herramientas utilizadas para disminuir la población de mosquitos adultos en áreas con alta infestación.

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Tres municipios de la provincia, Santiago de Cuba, Palma Soriano y Contramaestre, mantienen transmisión declarada de arbovirosis. Además, aumentaron las consultas por cuadros febriles cuya causa no había sido determinada. Aunque el riesgo de enfermar bajó respecto de la semana anterior, el índice de presencia del mosquito continúa por encima de los niveles esperados.

fumigación, crías de mosquitos, ronchas, repelente, horda - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 7 mil casos de dengue hasta mediados de septiembre

Los registros del Global Dengue Observatory de la London School of Hygiene & Tropical Medicine situaron en más de 7,100 los casos de dengue en Cuba durante 2026 hasta mediados de septiembre. El número superaba las previsiones para esa etapa del año.

El Ministerio de Salud Pública confirmó desde junio la circulación simultánea de los cuatro serotipos del virus en la isla. Esto implica que una persona puede contraer dengue en más de una ocasión y que una reinfección puede elevar el riesgo de complicaciones.

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La presencia del Aedes aegypti también mantiene la alerta por chikungunya y zika. La acumulación de residuos, el almacenamiento de agua en viviendas y los problemas de saneamiento crean condiciones favorables para la reproducción del vector, en un momento en que la fumigación no puede sostenerse con la frecuencia prevista.

El Ministerio de Salud Pública confirmó la circulación simultánea de los cuatro serotipos del dengue en la isla. (X: @saludcorrientes)

El déficit alcanza a los servicios y al transporte

La falta de combustible forma parte de una crisis que afecta el funcionamiento de servicios públicos y la actividad económica cotidiana. En el sector sanitario, el déficit condiciona las campañas de fumigación, dificulta el traslado de pacientes y trabajadores, y limita la capacidad de respuesta ante un eventual incremento de casos graves.

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El transporte interprovincial sufrió recortes de frecuencias y capacidades desde junio por la falta de combustible. En zonas de Santiago de Cuba, como Songo-La Maya, algunos traslados hacia la capital provincial llegaron a costar entre 700 y 1,000 pesos. Los pasajes de tren alcanzaron hasta 1,500 pesos pese a las dificultades que presenta el servicio.

Estas restricciones impactan en la movilidad de la población, encarecen los viajes y reducen las alternativas para quienes necesitan acudir a hospitales, policlínicos u otros centros de atención. El combustible también resulta necesario para trasladar insumos, sostener vehículos de emergencia y garantizar tareas de control epidemiológico.

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Un hombre mira desde la ventana de un vehículo conocido como "autobús submarino" en La Habana, que se ha convertido en un medio de transporte clave durante la escasez de combustible en Cuba.

La escasez se suma a las carencias del sistema de salud

La falta de combustible coincide con otras dificultades en el sistema sanitario cubano. En agosto, el Gobierno informó que el país disponía de solo el 30% de los medicamentos del cuadro básico y que unas 98,500 personas se encontraban a la espera de una cirugía.

Las limitaciones de suministros también afectan la atención primaria y hospitalaria. Ante un alza de los cuadros de dengue, el sistema requiere medicamentos, sueros para hidratación, pruebas de laboratorio, camas y personal médico para seguir la evolución de los pacientes con síntomas de mayor gravedad.

La escasez de combustible, por lo tanto, no solo condiciona la fumigación. También agrava las dificultades de transporte y atención sanitaria en una etapa marcada por la circulación simultánea de dengue, chikungunya, infecciones respiratorias, hepatitis y enfermedades diarreicas agudas en la isla.

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