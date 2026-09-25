Temperaturas de hasta 25°C y días ventosos en el AMBA: cómo estará el tiempo durante el fin de semana

Atención con las fuertes ráfagas de viento y el clima inestable para este día domingo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Buen tiempo, cierta inestabilidad climática, fuertes vientos y temperaturas oscilantes para este fin de semana en el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) que mantendrá para este viernes un registro máximo de 25°C, -con mínima de 17°C- cielo entre algo y ligeramente nublado y ausencia de lluvias. El viento del oeste soplará durante esta mañana con ráfagas que orillarán los 30 km/h.

El sábado persistirá la nubosidad variable y temperaturas de entre 15°C y 21°C. Además, habrá viento proveniente del este y, por la noche, la intensidad de las ráfagas aumentarán hasta los 50 km/h. Tampoco se pronostican precipitaciones para mañana.

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El reporte meteorológico muestra un viernes y sábado estable y un domingo con posibilidad de tormentas (Servicio Meteorológico Nacional)

El domingo concentrará la mayor inestabilidad del período, con una probabilidad de chaparrones de entre 10% y 40% durante la tarde/noche, con temperaturas de entre 14°C y 19°C. También será una jornada ventosa con vientos de hasta 50 km/h.

El lunes tendrá cielo mayormente nublado, sin precipitaciones previstas y valores similares a los del día anterior. El martes persistirá la nubosidad y volverá la presencia de lluvias (40% de probabilidad), con una mínima de 14 °C y una máxima de 18 °C, además de ráfagas del oeste de entre 42 y 50 km/h durante la mañana.

Para el miércoles se esperan mejores condiciones, aunque el cielo continuará parcialmente nublado. La mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 19°C.

Lluvias y viento en distintas regiones del país

La advertencia por tormentas se concentra en la provincia de Neuquén, que continúa bajo alerta amarilla por lluvias. Vale recordar que durante la jornada del jueves, rigió una alerta máxima en sectores de la cordillera neuquina, donde se concentraron las lluvias más intensas y se registró un temporal.

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La región cordillerana, con Neuquén, a la cabeza presenta alerta amarillas por tormentas (Servicio Meteorológico Nacional)

El ente nacional informó: “Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera local”. Ante la situación, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones

Salir solo si es necesario

No sacar la basura

Limpiar desagües y sumideros

Alejarse de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas

Conducir con precaución

Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

No acercarse a cables, postes o carteles con electricidad

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargar los celulares con anticipación

Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía

También se esperan para hoy fuertes vientos en las zonas cordilleranas de San Juan, Mendoza y La Rioja (Servicio Meteorológico Nacional)

Durante el viernes, también continúan las alertas por viento Zonda para las provincias de La Rioja y San Juan que rigen desde ayer. Y también fuertes vientos en Mendoza donde se registraron 176 intervenciones: los reportes incluyeron árboles, ramas, postes y cables caídos, voladuras de techos e incendios en campos y viviendas. En San Juan, las ráfagas favorecieron la propagación de incendios en distintos puntos de la provincia, con viviendas, plantaciones y animales afectados.

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Por otro lado, para este domingo, se prevé una serie de fuertes precipitaciones en distintas zonas de Entre Ríos como Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala una alerta meteorológica de nivel amarillo en la provincia de Entre Ríos, Argentina. (Servicio Meteorológico Nacional)

Y, a pesar de que llega el final de septiembre con el calor de la primavera, las bajas temperaturas aún persisten en Santa Cruz (El Calafate), Río Grande (Tierra del Fuego) y Río Gallegos (Santa Cruz) con registros bajo cero.

Las ciudades con los registros térmicos más fríos del país (Servicio Meteorológico Nacional)