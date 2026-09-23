El rabino argentino Fishel Szlajen participará del grupo de IA del G20 Interfaith Forum

Dr. Fishel Szlajen durante el G20 Interfaith Forum 2024, realizado en Brasilia. En 2026 fue convocado a integrar el AI Working Group del IF20.

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El filósofo y bioeticista argentino Fishel Szlajen se incorporará al AI Working Group del G20 Interfaith Forum (IF20), plataforma internacional que desde 2014 articula perspectivas religiosas, académicas y de políticas públicas en torno a algunos de los principales desafíos de la agenda global.

La incorporación se produce en momentos en que la inteligencia artificial comienza a dejar de ser discutida exclusivamente como una cuestión tecnológica para convertirse en un problema de gobernanza. La pregunta ya no es solamente qué pueden hacer los nuevos sistemas, sino qué poder estamos dispuestos a transferirles y bajo qué condiciones.

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Szlajen participará además del Annual G20 Interfaith Forum 2026, que se realizará del 15 al 17 de octubre en la Universidad de Utah en Salt Lake City, Estados Unidos, bajo el lema “Resilient Hope, Shared Future” (Esperanza resiliente, Futuro compartido). La inteligencia artificial ocupará un lugar destacado en el encuentro, con una sesión plenaria dedicada a sus consecuencias prácticas y éticas y otra específicamente orientada a “Innovación en IA y Dignidad Humana”.

La convocatoria incorpora a esa conversación internacional una línea de pensamiento desarrollada por Szlajen desde la Argentina que busca superar la habitual alternativa entre entusiasmo tecnológico y rechazo a la innovación.

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Doctor en filosofía y posdoctorado en Bioética, Szlajen viene trabajando desde hace años sobre problemas que hoy ocupan un lugar creciente en la agenda internacional: responsabilidad frente a sistemas autónomos, máquinas morales, vehículos autotripulados, gemelos digitales sociales, manipulación algorítmica, transformación del trabajo, poder de las plataformas y exigencias de transparencia, trazabilidad y explicabilidad.

Consultado por Infobae a raíz de la convocatoria, Szlajen sintetizó el núcleo del problema: “La discusión sobre inteligencia artificial está demasiado concentrada en cómo hacer que las máquinas decidan mejor. Mi pregunta es anterior: qué decisiones debemos o no delegarles. La eficiencia de un algoritmo no le otorga legitimidad moral. Hay ámbitos en los que preservar la responsabilidad humana constituye el límite que la tecnología no debe traspasar”.

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Rab. Dr. Fishel Szlajen durante una intervención internacional donde abordó los desafíos éticos de las nuevas tecnologías.

De allí surge uno de los ejes de su pensamiento sobre IA: el principio de no delegación. Según este enfoque, existen decisiones cuya legitimidad no depende solamente de alcanzar un resultado eficiente o estadísticamente correcto. Cuando están comprometidas la vida, la libertad, la dignidad o derechos fundamentales, debe existir un sujeto humano capaz de responder por lo decidido.

La diferencia es sustancial. Una inteligencia artificial puede calcular, predecir y recomendar, e incluso superar determinadas capacidades humanas. Pero la superioridad técnica no confiere por sí misma legitimidad moral.

Esta perspectiva se complementa con otra formulación desarrollada por Szlajen: el derecho humano a no ser usado. El concepto busca responder a modelos tecnológicos en los cuales conductas, preferencias, relaciones y vulnerabilidades humanas pueden transformarse en materia prima para sistemas destinados no solamente a predecir comportamientos, sino también a influir sobre ellos.

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El problema excede así la privacidad. Consiste en preservar la condición de sujeto frente a tecnologías capaces de convertir a la persona en objeto de cálculo, experimentación o manipulación.

Ambos principios confluyen en la Ética del Límite, marco teórico desarrollado por Szlajen, desde el cual propone pensar también la gobernanza de la inteligencia artificial. Su tesis central es que el límite no constituye una negación de la innovación, sino una condición de legitimidad del poder tecnológico. “Que algo pueda hacerse no significa todavía que deba hacerse ni que exista derecho a hacerlo”, sintetizó.

Su perspectiva proviene, según Szlajen, del pensamiento judío donde el poder no se legitima solamente por su capacidad de actuar, sino también por su capacidad de autolimitarse para preservar la existencia y autonomía del otro. Szlajen ha trasladado este principio desde el campo filosófico y bioético hacia problemas contemporáneos de tecnología y políticas públicas.

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Su incorporación al AI Working Group adquiere particular relevancia en un encuentro cuyo programa vincula explícitamente inteligencia artificial con dignidad humana, seguridad, equidad, privacidad, derechos laborales, protección de menores y procesos democráticos. La discusión internacional comienza así a desplazarse desde cómo construir sistemas artificiales más potentes hacia cómo establecer las condiciones bajo las cuales ese poder puede considerarse legítimo.

La participación de Szlajen representa, en ese sentido, algo más que la presencia de un especialista argentino en un foro internacional. Supone la incorporación a ese ámbito de una propuesta conceptual desarrollada desde el país para intervenir en uno de los debates que definirán las próximas décadas: dónde establecer el límite entre aquello que podemos delegar a las máquinas y aquello cuya responsabilidad debemos conservar los seres humanos.

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El interrogante decisivo de la inteligencia artificial ya no es, entonces, cuánto podrán hacer las máquinas, sino cuánto de aquello que puedan hacer estaremos dispuestos a permitirles hacer por nosotros.