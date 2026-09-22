Sociedad

El ramal Tigre del tren Mitre no funcionará durante el próximo fin de semana por obras de remodelación

Trenes Argentinos ejecutará intervenciones en dos sectores de la infraestructura. Los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre operarán con recorridos acotados desde Belgrano R hacia las terminales bonaerenses

El ramal Tigre del tren Mitre no prestará servicio durante el último fin de semana de septiembre
El ramal Tigre de la línea Mitre no prestará servicio el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre por trabajos de renovación de infraestructura.
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El ramal Tigre de la línea Mitre no prestará servicio este sábado 26 y el domingo 27 de septiembre por trabajos de renovación de infraestructura en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional. Durante ese período, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre tampoco circularán con normalidad: operarán con recorridos reducidos, limitados al tramo entre Belgrano R y las terminales del interior bonaerense.

La medida fue informada por Trenes Argentinos, que explicó que la envergadura de las tareas previstas supera los tiempos disponibles en las ventanas nocturnas habituales, razón por la que se optó por afectar un fin de semana completo. Las intervenciones se realizarán de forma simultánea en dos puntos de la traza.

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En las cercanías de la estación San Isidro, los equipos trabajarán sobre un aparato de vía (ADV) situado entre Sáenz Peña y Alem; al mismo tiempo, en Olivos, se abordará el mecanismo ubicado entre Villate y Corrientes. Los ADV son los dispositivos que permiten a las formaciones cambiar de carril y su correcto funcionamiento es determinante para la operación del servicio.

Esta nueva etapa corresponde al recambio de aparatos de vía, una fase que se suma a las tareas ya ejecutadas en el ramal. Hasta el momento, Trenes Argentinos renovó más de 35 kilómetros de vías y 38 de los 47 kilómetros del tercer riel, además de intervenir 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel, 39 puentes y alcantarillas, y 2 ADV. Con ese avance, la renovación integral del ramal supera el 80% de ejecución.

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El ramal Tigre del tren Mitre no prestará servicio durante el último fin de semana de septiembre
Los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre operarán con recorridos reducidos entre Belgrano R y sus terminales durante el fin de semana.

Sin embargo, todavía persisten sectores con rieles y durmientes con más de cuatro décadas de antigüedad. Esa condición obliga a las formaciones a reducir velocidad en esos tramos, lo que se traduce en demoras y cancelaciones que afectan a los pasajeros de forma recurrente. La empresa señaló que dar continuidad a los trabajos en esos puntos es prioritario, sobre todo en los sectores de difícil acceso que requieren cortes prolongados para ser intervenidos.

El plan de renovación integral del ramal contempla, en total, la readecuación de 40 kilómetros de vía y el reemplazo de los 47 kilómetros de tercer riel. A eso se suman la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre, la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes y alcantarillas. Todas las tareas se enmarcan en la Emergencia Ferroviaria y apuntan a reducir las afectaciones futuras al servicio.

Instalaron un sistema de prevención en los pasos a nivel del tren Sarmiento

En los pasos a nivel de la línea Sarmiento, Trenes Argentinos inició una prueba piloto de un sistema integral destinado a la supervisión, la telemetría y el registro continuo. La iniciativa apunta a mejorar la seguridad operacional y reducir los plazos de respuesta frente a desperfectos en los cruces ferroviarios del área metropolitana, debido a que este ramal figura entre los que más accidentes sufrió en el último tiempo.

El dispositivo, que funciona las 24 horas, controla en tiempo real la condición de los brazos de barrera, la ocupación de los circuitos de vía, el suministro eléctrico y las señales vinculadas con cada paso a nivel. Si detecta alguna anomalía, activa alarmas automáticas y las remite al mismo tiempo al Centro de Control y a las Bases de Señalamiento, las áreas operativas encargadas de intervenir ante esas situaciones.

En busca de prevenir nuevos accidentes, instalaron un sistema de supervisión, telemetría y registro en los pasos a nivel del tren Sarmiento
El sistema de la línea Sarmiento controla en tiempo real las barreras, los circuitos de vía, la energía eléctrica y las señales.

Así, los conductores y el personal de mantenimiento son alertados en el momento en que ocurre la falla, sin necesidad de recurrir a reportes manuales ni a recorridas de inspección.

La diferencia de esta tecnología respecto de los sistemas tradicionales de detección radica en que incorpora un registrador histórico, equivalente en términos funcionales a una caja negra, donde queda almacenada cada modificación de estado con su fecha y hora precisas. Esa información constituye una prueba técnica objetiva para auditorías e investigaciones de incidentes, una herramienta de la que los equipos ferroviarios carecían hasta ahora en ese tramo.

También cambia la lógica del mantenimiento preventivo. Antes, las intervenciones se organizaban según recorridas periódicas, mientras que esta herramienta permite programarlas a partir de eventos reales registrados por el dispositivo, con la posibilidad de optimizar recursos y elaborar estadísticas operativas, como los tiempos de cierre y los niveles de ocupación de vía.

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