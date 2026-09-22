Sociedad

Solo el 32% cree que la próxima generación estará mejor: por qué crece el pesimismo sobre el futuro

La distancia entre los avances de las últimas décadas y una percepción cada vez más negativa del futuro fue analizada por Rosendo Grobo en Infobae a la Tarde, con foco en las expectativas políticas y la experiencia argentina

Rosendo Grobo afirmó que las sociedades evalúan su bienestar comparándolo con sus expectativas de futuro y no con el pasado
Guardar

Solo el 32% de las personas en el mundo cree que la próxima generación estará mejor que la actual. El porcentaje surge del Edelman Trust Barometer 2026 y cayó cuatro puntos en un año. El dato expone una contradicción: mientras distintos indicadores muestran mejoras en salud, educación, expectativa de vida y pobreza, crece la desconfianza sobre lo que viene.

Rosendo Grobo analizó esa tensión en Infobae a la Tarde y puso el foco en la relación entre progreso, expectativas y malestar social. Para el politólogo, una parte del problema está en que las sociedades comparan cada vez menos su presente con el pasado y cada vez más con un futuro que esperan que sea mejor.

PUBLICIDAD

“Hoy en el mundo, 32% de las personas cree que la próxima generación va a estar mejor que la actual”, señaló Grobo. Un año antes, la cifra había sido del 36%.

El dato contrasta con transformaciones que pueden medirse a largo plazo. Grobo recordó que ocho de cada diez personas eran analfabetas en la Argentina del primer censo, hace unos 150 años. También mencionó la reducción de la pobreza extrema, el aumento de la expectativa de vida y la expansión de la escolarización.

Eso no significa que todas las condiciones hayan mejorado para todos ni que los problemas actuales sean menores. El acceso a una vivienda, el costo de vida, los ingresos y las posibilidades de progreso económico forman parte de una experiencia cotidiana que puede generar una percepción negativa aun cuando otros indicadores hayan mejorado.

PUBLICIDAD

Imagen de persona abrumada haciendo cuentas, enfrentando estrés financiero. Otras opciones: presión económica, dificultad con las finanzas, preocupación monetaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El informe Edelman Trust Barometer 2026 reveló que solo el 32% de las personas a nivel global cree que la próxima generación vivirá mejor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grobo planteó, además, una diferencia entre la manera en que las personas evalúan su situación y la forma en que observan el contexto general. Según explicó, suele existir más optimismo cuando la pregunta se refiere al futuro personal y más pesimismo cuando se amplía al país o al mundo.

Esa distancia ayuda a entender por qué una persona puede considerar que su propia vida tiene posibilidades de mejorar y, al mismo tiempo, pensar que el país atraviesa un proceso de deterioro.

La política y una expectativa que nunca deja de crecer

Para Grobo, el funcionamiento de las democracias también influye en esa percepción. Las elecciones generan incentivos para que los dirigentes prometan cambios y mejoras, pero la capacidad de los gobiernos para cumplir con esas expectativas tiene límites.

El punto central que ordena este malestar tiene que ver con la diferencia entre promesa y realidad”, sostuvo.

La consecuencia, según su planteo, es una brecha que puede ampliarse con el tiempo. Si las campañas electorales presentan soluciones para problemas complejos y los resultados no alcanzan las expectativas generadas, aumenta la frustración y también la desconfianza hacia las instituciones.

Grobo vinculó esa situación con el cambio de clima político de las últimas décadas. Recordó el optimismo que predominó después de la caída del Muro de Berlín, cuando se instaló la idea de que las democracias liberales atravesaban una etapa de expansión. Con el paso del tiempo, ese clima fue reemplazado por una mayor desconfianza y por una percepción de crisis más frecuente.

Imagen impactante de angustia financiera: una persona preocupada por el asedio de cuentas por pagar, deudas acumuladas y el desafío constante de la economía actual. Reflexión sobre la difícil realidad económica que muchos experimentan. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los indicadores históricos muestran avances sostenidos en la escolarización, la reducción de la pobreza extrema y la expectativa de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ese fenómeno se suma la transformación de la información. La expansión de internet, las redes sociales y las plataformas digitales permite conocer en tiempo real conflictos, problemas económicos, crisis políticas y situaciones de violencia en distintos lugares del mundo.

Para Grobo, esa exposición permanente también puede modificar la percepción sobre el presente. No porque los problemas sean inexistentes, sino porque la conversación pública puede quedar concentrada en aquello que funciona mal.

El resultado es una sociedad que conoce más problemas que antes, los recibe con mayor velocidad y los compara de manera permanente con las expectativas que tiene sobre cómo debería ser su vida.

Una generación argentina marcada por la incertidumbre

En la Argentina, esa discusión tiene además un componente económico. Grobo señaló que la inestabilidad macroeconómica forma parte de la experiencia de varias generaciones y dificulta proyectar a largo plazo.

“Argentina hace 15 años no crece”, afirmó al referirse al estancamiento económico y a las dificultades para sostener un proceso de desarrollo prolongado.

Cinco mujeres jóvenes con expresiones de estrés y preocupación en distintos ambientes interiores y exteriores.
La brecha entre las promesas electorales y los resultados reales de gestión incrementa la desconfianza hacia las instituciones democráticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La educación es otro de los puntos en los que, según el análisis de Grobo, conviven avances y problemas. La escolarización se expandió y la secundaria se volvió obligatoria, pero los resultados de aprendizaje siguen mostrando dificultades. El aumento de la cantidad de alumnos, por sí solo, no garantiza una mejora en la calidad educativa.

El mismo contraste aparece en otros ámbitos. La participación de las mujeres en el mercado laboral aumentó de manera significativa respecto de décadas anteriores y la expectativa de vida es mucho mayor que en el pasado. Al mismo tiempo, existen problemas concretos que afectan las posibilidades de progreso de millones de personas.

Por eso, para Grobo, comparar la Argentina actual con la de hace un siglo permite observar avances, pero no alcanza para responder qué tan bien está funcionando el país hoy.

La discusión sobre el futuro requiere mirar las dos dimensiones: qué mejoró y qué sigue sin resolverse.

¿Argentina estará mejor dentro de diez años?

La pregunta que atravesó la columna fue también la más sencilla: si la Argentina estará mejor o peor dentro de una década.

Hombre estresado freepik
El 45% de las personas encuestadas en Argentina considera que la próxima generación estará en mejores condiciones que la actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grobo cuestionó que el pesimismo pueda convertirse en una conclusión definitiva. Reconocer los problemas, sostuvo, no debería implicar abandonar la posibilidad de que el país pueda mejorar.

Hay una invitación todo el tiempo a pensar cómo mejorar. No tenemos que dejar de tener esa expectativa”, planteó.

Su argumento apunta a una diferencia entre el optimismo ingenuo y la confianza en que las condiciones pueden modificarse. Una sociedad puede reconocer la inflación, el estancamiento económico, los problemas educativos o la falta de previsibilidad sin asumir que esos problemas necesariamente van a permanecer durante las próximas décadas.

El dato global del 32% muestra que la dificultad para imaginar ese futuro no es exclusiva de la Argentina. El Edelman Trust Barometer 2026, elaborado a partir de casi 34.000 personas en 28 países, registró una caída de cuatro puntos en la proporción de quienes creen que la próxima generación estará mejor. En la Argentina, el porcentaje fue del 45%.

La discusión planteada por Grobo deja así una pregunta abierta: cómo sostener una mirada crítica sobre los problemas actuales sin convertir el pesimismo en la única forma posible de pensar el futuro. En un contexto en el que la mayoría de las personas a nivel global ya no confía en que la próxima generación vivirá mejor, recuperar esa expectativa también aparece como parte del debate sobre el rumbo de las sociedades.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

pesimismodemocraciaexpectativas socialesprogreso socialRosendo GroboInfobae a la TardeInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El fuerte temporal en Monte Hermoso dejó playas destruidas, inundaciones y advierten los efectos para la temporada

La ciudad sufrió una segunda crecida del mar en lo que va del año después de la sudestada que se registró este lunes en gran parte de la Costa Atlántica. “Todavía no nos recuperamos”, señaló un funcionario local

El fuerte temporal en Monte Hermoso dejó playas destruidas, inundaciones y advierten los efectos para la temporada

Santa Teresita: desesperada búsqueda de dos kayakistas que se metieron al mar en medio de un temporal

Los hombres, de 64 y 43 años, habían sido advertidos sobre el alerta meteorológico antes de zarpar y se encontraban a más de tres kilómetros de la costa cuando pidieron auxilio por teléfono

Santa Teresita: desesperada búsqueda de dos kayakistas que se metieron al mar en medio de un temporal

Santa Cruz: un hombre dejó a su hija de 7 años encerrada en el auto durante tres horas para ir a un boliche

La niña permaneció sola desde las 2:30 hasta las 5:30 de la madrugada en un vehículo estacionado en el centro de Río Gallegos, mientras le enviaba mensajes a su padre que nunca le respondió

Santa Cruz: un hombre dejó a su hija de 7 años encerrada en el auto durante tres horas para ir a un boliche

El ramal Tigre del tren Mitre no funcionará durante el próximo fin de semana por obras de remodelación

Trenes Argentinos ejecutará intervenciones en dos sectores de la infraestructura. Los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre operarán con recorridos acotados desde Belgrano R hacia las terminales bonaerenses

El ramal Tigre del tren Mitre no funcionará durante el próximo fin de semana por obras de remodelación

San Juan: un menor asesinó a puñaladas a un joven de 17 años e hirió a su mellizo durante una fiesta por el Día del Estudiante

El adolescente de 16 años señalado como autor del ataque se presentó de manera voluntaria ante la Justicia. La víctima recibió una puñalada en el pecho y su hermano sufrió heridas en el tórax y un brazo. En el lugar secuestraron un cuchillo

San Juan: un menor asesinó a puñaladas a un joven de 17 años e hirió a su mellizo durante una fiesta por el Día del Estudiante

DEPORTES

La Fórmula 1 tendrá otro piloto sudamericano: el cambio en la parrilla que está a punto de cerrarse

La Fórmula 1 tendrá otro piloto sudamericano: el cambio en la parrilla que está a punto de cerrarse

Enrique Sacco se lanzó como candidato a presidente de Independiente: “Tomé una de las decisiones más importantes de mi vida”

Un histórico del Real Madrid confesó que le gustaría contratar a Julián Álvarez: “Sería un buen fichaje para Mourinho”

Revelaron los motivos por los que el Tottenham “descartó” la contratación de Mauro Icardi

“Está re ancho”: la broma de Lisandro Martínez al Cuti Romero en el primer entrenamiento de la selección argentina

TELESHOW

Habló por primera vez Hernán, el hombre que amenazó de muerte a Homero Pettinato: “Cuando lo vi empecé a ver rojo”

Habló por primera vez Hernán, el hombre que amenazó de muerte a Homero Pettinato: “Cuando lo vi empecé a ver rojo”

Tamara Pettinato habló sobre las amenazas de muerte que recibió Homero: “Asustó que apareciera en persona”

José María Listorti recordó el enojo de su esposa cuando le encontró unas pastillas: “Pensó que eran las azules”

El viaje familiar de Calu Rivero a Madrid: fotos con Aíto de la Rúa, sus hijos y el show de Shakira

Cómo evoluciona la salud de Mirtha Legrand en su internación: qué se espera para el alta médica

INFOBAE AMÉRICA

El Ministerio de Gobernación de Guatemala deroga el reglamento disciplinario de los alumnos de la PNC vigente desde 1997

El Ministerio de Gobernación de Guatemala deroga el reglamento disciplinario de los alumnos de la PNC vigente desde 1997

El Congreso de Guatemala recibe la nómina de seis aspirantes a contralor general para el período 2026-2030

El vicepresidente Ulloa participa en la presentación de la película Vértices en El Salvador

El Ministerio de Defensa dominicano gradúa a una promoción de cadetes en operaciones tácticas para áreas urbanizadas

Panamá estrena estrategia de IA, pero su integración en las empresas sigue rezagada