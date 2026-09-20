Catamarca: le iniciaron una causa judicial a un hombre que fue grabado ahorcando y pateando a su perro salchicha

El momento en que el hombre maltrata al animal en el Parque Adán Quiroga

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Un perro salchicha fue rescatado en Catamarca luego de que se viralizara un video en el que se observa a su dueño ahorcarlo con la correa, arrojarlo al suelo y patearlo. A partir de las imágenes y de una denuncia posterior, la Justicia inició una investigación por presunto maltrato animal y ordenó un procedimiento en la vivienda del sospechoso.

Según confiaron fuentes judiciales a Infobae, el animal fue puesto a salvo y actualmente se encuentra bajo el cuidado de una organización dedicada a la protección animal.

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El episodio ocurrió hace unos días en el Parque Adán Quiroga, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y fue registrado por testigos. En el video que encabeza esta nota se observa al hombre caminando con el perro. En un momento, el animal se resiste a seguir y el sujeto lo levanta del suelo tirando de la correa, dejándolo suspendido en el aire durante algunos segundos.

Luego, lo arroja sobre el pasto y le da una patada. Las imágenes fueron difundidas por la cuenta de Facebook “Patitas Callejeras - Catamarca” y rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

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“Por favor, alguien que ayude a ese perrito y lo ponga a salvo. No importa el mal día que alguien esté teniendo, el estrés o el enojo, nada justifica maltratar, patear o ahorcar a un animal indefenso”, escribieron desde la organización.

El video fue registrado por testigos que se encontraban en el Parque Adán Quiroga

Además, remarcaron que, si una persona no puede hacerse cargo de una mascota, existen otras alternativas: “Puede pedir ayuda o buscarle un hogar responsable. El maltrato jamás es una opción”.

El caso llegó formalmente a la Justicia luego de que una mujer presentara una denuncia ante la Unidad Judicial N°7 y diera cuenta de la existencia del video. Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, el fiscal de Instrucción N°8 del Distrito Norte, Juan Manuel Sánchez Ruiz, abrió una investigación por presunto maltrato animal.

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El fiscal encomendó a la División Investigaciones de la Policía provincial una serie de tareas destinadas a identificar al hombre que aparece en las imágenes y localizar el domicilio donde se encontraba el perro. Una vez cumplidas esas diligencias, dispuso un procedimiento para resguardar al animal.

Así, agentes de la División Delitos Culturales y Ambientales, junto con efectivos de la Unidad Judicial N°7 y personal del área de Flora y Fauna, allanaron una vivienda del barrio Marcos Avellaneda, en San Fernando del Valle de Catamarca.

El perro se encuentra bajo resguardo de una organización dedicada a la protección animal

Durante el operativo, rescataron al perro y lo trasladaron a una veterinaria, donde fue examinado para determinar su estado de salud.

Fuentes judiciales explicaron a Infobae que el animal quedó bajo el resguardo de una organización dedicada a la protección animal, cuyos integrantes “van a cuidarlo y buscarle un dueño”.

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En paralelo, la investigación continúa. Según indicaron las mismas fuentes, el fiscal avanzará con la imputación del sospechoso debido a la contundencia de las imágenes. Sánchez Ruiz se encuentra terminando de reunir elementos de prueba y testimonios, tras lo cual se espera que el hombre sea citado por la Justicia.

Luego del rescate, desde Patitas Callejeras agradecieron a quienes colaboraron para identificar al involucrado y localizar al animal. “Este caso demuestra algo muy importante: el maltrato animal no debe ser normalizado ni ignorado. Cuando somos testigos de una situación así, involucrarnos, denunciar y aportar información puede hacer la diferencia entre que un animal continúe sufriendo o pueda ser puesto a salvo”, señalaron.

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“Ellos no pueden pedir ayuda. Nosotros sí podemos hacerlo por ellos. Gracias a todos los que hicieron posible que hoy este perrito esté a salvo”, concluyeron.