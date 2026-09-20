Crimen y Justicia

La Matanza: dos delincuentes escapaban en una moto robada, chocaron contra un patrullero y uno murió atropellado por otro móvil

El sobreviviente tiene 20 años y permanecía internado con politraumatismos. Tenía un pedido de captura por extorsión y asociación ilícita. Al fallecido le encontraron una pistola con la numeración suprimida

Una de las cámaras de seguridad de la zona registró el momento del siniestro fatal (Fuente/El Nacional de Matanza)

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Una persecución policial por las calles de Rafael Castillo, en La Matanza, terminó con uno de los sospechosos muerto y otro gravemente herido. Los dos circulaban en una moto y escaparon al advertir la presencia de la Policía. Durante la huida chocaron contra un patrullero y el acompañante salió despedido sobre el asfalto, donde segundos después fue atropellado por otro móvil.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona y es investigada por la Justicia. Por el momento, según indicaron fuentes del caso a Infobae, no se adoptaron medidas contra los policías involucrados.

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Todo comenzó este sábado 19 de septiembre en la intersección de avenida Luro y Ruta 3, cuando efectivos de la Policía Bonaerense que circulaban en un patrullero advirtieron a dos hombres a bordo de una Bajaj Rouser sin patente.

Según la información policial, al notar la presencia de los agentes, los sospechosos aceleraron y comenzaron a escapar. Los efectivos alertaron al resto de las unidades y otro móvil se sumó a la persecución.

Al llegar a la calle Echeverría, se produjo el choque. Uno de los patrulleros impactó con su parte frontal contra la moto y, como consecuencia, el acompañante salió despedido.

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Un vehículo policial con luces azules encendidas y un automóvil gris estacionado en una calle pavimentada durante la noche.
La persecución comenzó en la intersección de la avenida Luro y la Ruta 3

En el video que encabeza esta nota se observa la secuencia del impacto y cómo el hombre termina tendido sobre la calzada. Segundos después, el otro patrullero que participaba de la persecución avanzó por el lugar y lo atropelló.

Una ambulancia llegó poco después y el personal médico constató la muerte del hombre en el lugar.

Al revisar sus prendas, los efectivos encontraron una pistola Bersa calibre .22 con la numeración suprimida, que fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia.

El conductor de la moto, en tanto, fue identificado como Dilan David Álvarez, de 20 años. Sufrió “politraumatismos varios” y fue trasladado al Hospital Paroissien, donde recibió asistencia médica y debió ingresar al quirófano.

Fachada del Hospital Interzonal Doctor Diego Paroissen con un cartel en el acceso, personas cerca de la entrada y vehículos estacionados.
Dilan David Álvarez se encuentra internado en el Hospital Paroissien

Al consultar sus antecedentes, los investigadores comprobaron que Álvarez tenía un pedido de captura activo desde el 15 de julio por extorsión y asociación ilícita, requerido por el Juzgado de Garantías N°1 departamental.

Además, se estableció que la moto en la que circulaban tenía un pedido de secuestro activo desde el 19 de agosto, solicitado por la Comisaría de Lomas del Mirador.

Los policías que participaron del procedimiento sufrieron lesiones leves. A raíz del impacto, además, se activaron los airbags de uno de los patrulleros.

La causa fue caratulada de manera preliminar como homicidio culposo, encubrimiento y resistencia a la autoridad. El caso quedó a cargo de la fiscal Evangelina Sánchez, de la UFI N°11 de La Matanza.

Debido a que en el hecho estuvieron involucrados efectivos de la Policía Bonaerense, la fiscalía dispuso la intervención de Gendarmería Nacional para realizar las pericias.

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