Tensión en FATE, en vivo: las últimas noticias tras conocerse la orden de desalojo en la fábrica de neumáticos

Franco Motocam

La Cámara de Apelaciones de San Isidro resolvió que el predio donde funcionaba la planta de FATE, hoy ocupado por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), sea desalojado y devuelto a la empresa, luego de hacer lugar al recurso de apelación presentado por sus dueños.

La decisión del tribunal, que argumentó que las instancias de conciliación laboral finalizaron y la continuidad de la ocupación perdió capacidad para destrabar el conflicto, tensó el clima en las inmediaciones de la fábrica. El gremio convocó a una movilización y rodear de solidaridad el lugar para resistir la instrucción judicial, tras definir la medida como una orden “aberrante”.

El conflicto se inició el 18 de febrero pasado, e involucra el cierre del establecimiento con el despido de 920 trabajadores. Desde entonces, el SUTNA ocupa la fábrica, ubicada en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, al considerar el cierre como un lockout patronal ilegal.