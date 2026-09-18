Sociedad

Tensión en FATE, en vivo: las últimas noticias tras conocerse la orden de desalojo en la fábrica de neumáticos

La Justicia ordenó desalojar el predio de la compañía ocupada por los trabajadores, y devolverla a sus dueños

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Desalojo en FATE - 18 de septiembre
Franco Motocam

La Cámara de Apelaciones de San Isidro resolvió que el predio donde funcionaba la planta de FATE, hoy ocupado por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), sea desalojado y devuelto a la empresa, luego de hacer lugar al recurso de apelación presentado por sus dueños.

La decisión del tribunal, que argumentó que las instancias de conciliación laboral finalizaron y la continuidad de la ocupación perdió capacidad para destrabar el conflicto, tensó el clima en las inmediaciones de la fábrica. El gremio convocó a una movilización y rodear de solidaridad el lugar para resistir la instrucción judicial, tras definir la medida como una orden “aberrante”.

El conflicto se inició el 18 de febrero pasado, e involucra el cierre del establecimiento con el despido de 920 trabajadores. Desde entonces, el SUTNA ocupa la fábrica, ubicada en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, al considerar el cierre como un lockout patronal ilegal.

14:13 hsHoy

Llegó Eduardo Belliboni a la planta de FATE

La Justicia ordenó desalojar el predio de Fate ocupado por los trabajadores y devolverlo a la empresa.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, llegó a las inmediaciones de la planta de FATE, para acompañar la conferencia de prensa y resistir la orden de desalojo dictada por la Justicia.

El referente gremial, que anoche estuvo presente en el acampe al conocerse la orden judicial, se acercó a poco antes de las 11 de la mañana a las puertas del establecimiento.

13:33 hsHoy

“Quedarse sin trabajo es pasar a ser un muerto social”

Testimonio de Jorge Ayala trabajador de FATE ante la orden de desalojo

Jorge Ayala, trabajador de FATE desde hace 33 años, habló sobre el desalojo instruido por la Justicia y advirtió que desde el gremio desconocen cuándo se ejecutará la medida, por lo que permanecen en alerta. También dijo que reclaman el regreso a sus puestos y que la fábrica dispone de insumos para retomar la producción.

“Hay en el depósito para trabajar siete meses. Está la materia prima, es levantar la palanca de las máquinas y comenzar a trabajar”, afirmó.

El referente gremial cuestionó la falta de impulso a un proyecto de ley presentado ante la Legislatura bonaerense para que la fábrica vuelva a funcionar.

Quedarse sin trabajo es pasar a ser un muerto social. Te inhabilita un montón de cosas. Es una pelea que he desarrollado en lo personal, obviamente tengo que pagar el alquiler, y tener una entrada, un recurso para mis gastos”, sostuvo, y remarcó: “No perdemos la esperanza”.

13:21 hsHoy

Dalma Maradona dio su apoyo a los despedidos de FATE

Dalma Maradona en FATE
Dalma Maradona, en FATE

En una foto inusual, Dalma Maradona expresó su apoyo a los trabajadores de la planta, en medio del reclamo del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) por la continuidad de las operaciones y la reincorporación de los despedidos.

La hija de Diego Maradona posó junto a dirigentes gremiales. “Agradecemos profundamente a Dalma Maradona por el apoyo a la lucha de los trabajadores del Fate y el SUTNA 🔟∞︎︎⚽¡Fate no se cierra!”, compartió el sindicato ayer, en la previa al conocerse el fallo del desalojo.

12:48 hsHoy

La Justicia ordenó desalojar el predio de Fate ocupado por los trabajadores y devolverlo a la empresa

La Cámara de Apelaciones de San Isidro señaló que las instancias de conciliación laboral ya finalizaron y que la continuidad de la ocupación perdió capacidad para destrabar el conflicto

Trabajadores de FATE, esta mañana en la planta que la Justicia ordenó desalojar (Motocam Infobae)
Trabajadores de FATE, esta mañana en la planta que la Justicia ordenó desalojar (Motocam Infobae)

La Justicia de San Isidro ordenó que el predio donde funcionaba la planta de Fate, hoy ocupado por el gremio del neumático, sea desalojado y devuelto a la empresa, luego de hacer lugar al recurso de apelación presentado por sus dueños. El conflicto, que inició por el anuncio de cierre de la compañía y el despido de 920 trabajadores del 18 de febrero pasado, no encontró solución y el gremio endurece su postura.

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12:48 hsHoy

Otro coletazo de Fate: una gigante local de la energía cerró una línea de producción de caucho que empleaba a 130 personas

El cierre de la histórica marca argentina de neumáticos frenó la principal fuente de demanda local del insumo y volvió inviable la operación de la petroquímica de Marcelo Mindlin en su complejo de Puerto General San Martín

El mercado local de caucho sintético colapsó con la caída de la industria del neumático y la invasión de cubiertas importadas
El mercado local de caucho sintético colapsó con la caída de la industria del neumático y la invasión de cubiertas importadas

Pampa Energía anunció el cierre de su producción de caucho sintético en el Complejo Petroquímico de Puerto General San Martín, en la provincia de Santa Fe. La decisión afecta a unos 130 de los 500 empleados que trabajan en el complejo, aunque la compañía prevé reubicar a parte de ese personal en sus otras operaciones, incluido el proyecto Fertil Pampa, la planta de urea que -según confirmó esta semana- construirá en Bahía Blanca con una inversión de USD 2.700 millones.

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