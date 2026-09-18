Tensión en FATE, en vivo: las últimas noticias tras conocerse la orden de desalojo en la fábrica de neumáticos

La Cámara de Apelaciones de San Isidro resolvió que el predio donde funcionaba la planta de FATE, hoy ocupado por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), sea desalojado y devuelto a la empresa, luego de hacer lugar al recurso de apelación presentado por sus dueños.
La decisión del tribunal, que argumentó que las instancias de conciliación laboral finalizaron y la continuidad de la ocupación perdió capacidad para destrabar el conflicto, tensó el clima en las inmediaciones de la fábrica. El gremio convocó a una movilización y rodear de solidaridad el lugar para resistir la instrucción judicial, tras definir la medida como una orden “aberrante”.
El conflicto se inició el 18 de febrero pasado, e involucra el cierre del establecimiento con el despido de 920 trabajadores. Desde entonces, el SUTNA ocupa la fábrica, ubicada en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, al considerar el cierre como un lockout patronal ilegal.
Llegó Eduardo Belliboni a la planta de FATE
Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, llegó a las inmediaciones de la planta de FATE, para acompañar la conferencia de prensa y resistir la orden de desalojo dictada por la Justicia.
El referente gremial, que anoche estuvo presente en el acampe al conocerse la orden judicial, se acercó a poco antes de las 11 de la mañana a las puertas del establecimiento.
“Quedarse sin trabajo es pasar a ser un muerto social”
Jorge Ayala, trabajador de FATE desde hace 33 años, habló sobre el desalojo instruido por la Justicia y advirtió que desde el gremio desconocen cuándo se ejecutará la medida, por lo que permanecen en alerta. También dijo que reclaman el regreso a sus puestos y que la fábrica dispone de insumos para retomar la producción.
“Hay en el depósito para trabajar siete meses. Está la materia prima, es levantar la palanca de las máquinas y comenzar a trabajar”, afirmó.
El referente gremial cuestionó la falta de impulso a un proyecto de ley presentado ante la Legislatura bonaerense para que la fábrica vuelva a funcionar.
“Quedarse sin trabajo es pasar a ser un muerto social. Te inhabilita un montón de cosas. Es una pelea que he desarrollado en lo personal, obviamente tengo que pagar el alquiler, y tener una entrada, un recurso para mis gastos”, sostuvo, y remarcó: “No perdemos la esperanza”.
Dalma Maradona dio su apoyo a los despedidos de FATE
En una foto inusual, Dalma Maradona expresó su apoyo a los trabajadores de la planta, en medio del reclamo del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) por la continuidad de las operaciones y la reincorporación de los despedidos.
La hija de Diego Maradona posó junto a dirigentes gremiales. “Agradecemos profundamente a Dalma Maradona por el apoyo a la lucha de los trabajadores del Fate y el SUTNA 🔟∞︎︎⚽¡Fate no se cierra!”, compartió el sindicato ayer, en la previa al conocerse el fallo del desalojo.
La Justicia de San Isidro ordenó que el predio donde funcionaba la planta de Fate, hoy ocupado por el gremio del neumático, sea desalojado y devuelto a la empresa, luego de hacer lugar al recurso de apelación presentado por sus dueños. El conflicto, que inició por el anuncio de cierre de la compañía y el despido de 920 trabajadores del 18 de febrero pasado, no encontró solución y el gremio endurece su postura.
Pampa Energía anunció el cierre de su producción de caucho sintético en el Complejo Petroquímico de Puerto General San Martín, en la provincia de Santa Fe. La decisión afecta a unos 130 de los 500 empleados que trabajan en el complejo, aunque la compañía prevé reubicar a parte de ese personal en sus otras operaciones, incluido el proyecto Fertil Pampa, la planta de urea que -según confirmó esta semana- construirá en Bahía Blanca con una inversión de USD 2.700 millones.