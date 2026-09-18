Un camión brasileño chocó y quedó atascado bajo un puente en la avenida General Paz

Un camión quedó trabado en uno de los puentes de la avenida General Paz: demoras en el tránsito

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Un camión proveniente de Brasil chocó y quedó trabado este viernes por la mañana debajo de un puente de la avenida General Paz, a la altura del kilómetro 18,5, en dirección al Riachuelo, en la zona de Mataderos. El vehículo transportaba rollos de papel y su conductor habría calculado mal la altura de la carga.

El choque mantiene cortado el carril derecho y provoca demoras en el tránsito de la zona. La carga habría hecho que el camión superara la altura disponible y golpeara la estructura. No se registraron personas heridas tras el impacto.

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Autopistas del Sol (AuSol), concesionaria del corredor vial, emitió una alerta para advertir sobre la reducción de la calzada y recomendó circular con precaución.

Dos casos similares en el mismo puente en junio y abril

En materia de antecedentes, tanto en junio como en abril de este año ocurrieron situaciones similares en la misma zona. El 25 de junio, en horas de la tarde, un camión excedido de altura quedó incrustado bajo el mismo puente de la avenida General Paz.

El vehículo intentó atravesar la estructura por el carril lento, cerca del cruce con la avenida de los Corrales, en la zona de Mataderos. La cabina logró pasar debajo del puente y una parte de la carga también cruzó la estructura. El camión quedó varado al intentar completar el paso.

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Ese día, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo en el lugar para asegurar el sector, mientras una grúa de gran tamaño trabajó para retirar el camión y restablecer la circulación.

Aquel episodio también ocurrió en sentido al Riachuelo, donde el vehículo quedó detenido bajo el puente sin poder avanzar ni retroceder por sus propios medios.

El puente ya había sido escenario de un episodio similar en abril. En aquella ocasión, otro camión chocó contra la estructura cercana a la avenida de los Corrales y bloqueó el carril lento en dirección al Río de la Plata.

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El vehículo tenía prohibida la circulación por esa vía, de acuerdo con la Ley de Tránsito de la Ciudad. Las imágenes de aquel hecho mostraron raspones en la estructura, la cabina destruida en su sector superior y el camión inmovilizado sobre el carril afectado.

Tampoco hubo heridos ni otros vehículos involucrados, el vehículo fue liberado del atasco y trasladado a la banquina, sin daños adicionales en la infraestructura más allá de los raspones visibles bajo el puente.

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